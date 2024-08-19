читать дальше

маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие запомнилось. Все легко, непринужденно, без заколачивания в тебя каких-либо фактов и историй. Но очень погруженно, лично, интересно и по ходу самих по себе разговоров и бесед. Отличный формат! Преклоняюсь перед способностью Вячеслава чувствовать своих гостей, понимать запрос и продолжать очень профессионально и искренне делать свое дело!

Понял, что у Вячеслава еще есть маршруты в этих районах. При случае, как только удастся опять побывать в этой стороне, обязательно свяжемся и решим, о чем узнаем и где побываем в следующий раз!

Всем советую!!!