Мышиные норы – экскурсии в Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мышиные норы» в Туапсе, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг по каньону реки Бешенка
Пешая
7 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Поход к скале Киселева
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Пешая
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    19 августа 2024
    Поход к скале Киселева
    Нам все понравилось!
    Классный маршрут!
    Красивые места!
    Потрясающий закат!
    Вкусный чай с сушками и мёдом!
    Нам все понравилось!
  • О
    Олеся
    7 августа 2024
    Поход к скале Киселева
    Мы с сыном были в восторге! Помимо любованием этим прекрасным природным чудом, мы ещё вдоволь накупались в море с масками,
    читать дальше

    рассматривая под водой морскую живность. А чтобы дорвавшиеся до удовольствия туристы не замёрзли и восстановили силы, Вячеслав приготовил душистый чай с вкусностями. Спасибо за такой чудесный день!

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Поход к скале Киселева
    Всё просто супер! Я в восторге! Гид был на высоте! Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Спасибо всем огромное!!!
  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Поход к скале Киселева
    Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела!
    Рекомендуем данную экскурсию.
  • А
    Анна
    2 августа 2023
    Поход к скале Киселева
    Всё огонь 🔥!
    Слава, мы ждём фоток)
    Всё огонь 🔥!
  • А
    Алексей
    24 октября 2022
    Поход к скале Киселева
    Все прошло отлично!
    К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
    читать дальше

    маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие запомнилось. Все легко, непринужденно, без заколачивания в тебя каких-либо фактов и историй. Но очень погруженно, лично, интересно и по ходу самих по себе разговоров и бесед. Отличный формат! Преклоняюсь перед способностью Вячеслава чувствовать своих гостей, понимать запрос и продолжать очень профессионально и искренне делать свое дело!
    Понял, что у Вячеслава еще есть маршруты в этих районах. При случае, как только удастся опять побывать в этой стороне, обязательно свяжемся и решим, о чем узнаем и где побываем в следующий раз!
    Всем советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Мышиные норы»

