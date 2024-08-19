Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья19 августа 2024Нам все понравилось!
Классный маршрут!
Красивые места!
Потрясающий закат!
Вкусный чай с сушками и мёдом!
- ООлеся7 августа 2024Мы с сыном были в восторге! Помимо любованием этим прекрасным природным чудом, мы ещё вдоволь накупались в море с масками,
- ЮЮлия21 июля 2024Всё просто супер! Я в восторге! Гид был на высоте! Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Спасибо всем огромное!!!
- ААлександр4 июля 2024Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела!
Рекомендуем данную экскурсию.
- ААнна2 августа 2023Всё огонь 🔥!
Слава, мы ждём фоток)
- ААлексей24 октября 2022Все прошло отлично!
К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
