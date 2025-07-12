Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
1 июн в 15:00
2 июн в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйдар12 июля 2025Прекрасные впечатления на ближайшие пару месяцев точно 😃. Ходили на второй каньон (не оборудованный) местами страшно, но Вячеслав подсказывал и
- SSvetlana12 мая 2025Красивейший маршрут. Ходили 22 апреля, по воде тоже пришлось походить, но в основном лазить по камням. Иногда страшно, но с
- ММарина27 августа 2024Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка экстрима (куда без него).
- ТТатьяна20 августа 2024Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей.
Гиду Вячеславу огромное спасибо. Поддерживал, подсказывал куда наступить,
- ССергей28 июля 2024Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
- ММария13 июля 2024Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
- ВВладимир17 октября 2023Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ООльга21 августа 2023Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
- ВВладислав18 августа 2023Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
- ССветлана11 июля 20233 июля 2023 ходили с Вячеславом на экскурсию по каньонам реки Бешенки. Двое взрослых, двое детей 12 и 15 лет.
- ААнастасия9 ноября 2022Очень понравилось путешествие по каньонам реки Бешенка под руководством гида Вячеслава.
Экскурсия оказалась не для слабаков, но благодаря Вячеславу я справилась
- ННаталия18 августа 2022Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
- ННаталья10 августа 2022Путешествовали компанией 4взр и 3 детей. Выбрали сложный маршрут и остались в полном восторге! Было и весело, и трудно и
- ВВиктория9 августа 2022Всем привет!
Недавно я со своими друзьями ходила в поход по каньонам реки Бешенки и очень хочу поделиться с вами нашими
- ММария3 августа 2022Очень понравилось. Два следующих дня ходила без задних ног, но это того стоило. Для тех кто хочет чего-то нового, пройти
- ССветлана23 сентября 2021Старт похода. Идём по пересеченной местности. Крутые подъёмы и спуски. С нами мама с надорваным миниском, друг с защимлением мышц
- ААнатолий18 сентября 2021Огромная благодарность Вячеславу за экскурсию. Мы суженой получили неописуемое удовольствие от похода. Красивые каньоны, живописная река, определенный экстрим передвижения, шикарные
- ППетр22 августа 2021Замечательная экскурсия, очень красивые виды! Спасибо Вячеславу за страховку и моральную поддержку! Отдельно спасибо за горячий чай с печеньем в горных условиях! Вячеслав, желаем тебе здоровья и успеха!
- ННаташа19 августа 2021Огромное спасибо гиду от всего нашего коллектива! Весьма разношерстного: в группе был ребенок девяти лет, девушка без горного опыта вообще,
