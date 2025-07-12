читать дальше

Это то место, куда должен съездить каждый, особенно если вы проживаете в районе Туапсе или Небуга. В течение экскурсии вы увидите не просто красоту природы, вы почувствуете свободу и даже лёгкую дикость. Самостоятельно обойти весь каньон и посмотреть на водопады будет сложно. Туда нужно идти исключительно с Вячеславом, потому что это самый лучший инструктор в мире, который не просто проведёт вас по тропе, будет страховать и поддерживать, он готова ради вас проплыть по водопаду вверх, чтобы удостовериться в вашей безопасности, а потом ещё и вас туда затащит, а также он очень открыт и обаятелен, готов рассказать как историю каньона, так и свою собственную, что очень располагает и вызывает доверие. Он поможет сделать красивые фотографии, накормит печеньем и сварит для вас вкусный чай.

Путь не самый лёгкий, но все зависит от вас, вы сможете повернуть обратно в любой момент, если вы понимаете, что дальше пройти сложно. Будет мокро и скользко, возможно страшно и холодно, но после вы будете ещё долго рассказывать своим родителям и друзьям о таком событии, эмоции переполнят вас полностью (если честно, я готова ещё раз отдать деньги и пройти этот путь заново, оно того стоит)

Так что не бойтесь, вам не нужно будет идти 7 часов где-то по лесу среди насекомых, вам придётся ползать по скалам, лазить по канату, ходить по реке в кроссовках и возможно искупаться в самом водопаде. Возьмите с собой второй комплект одежды, купальник и еду. Желаю всем удачи и ничего не бойтесь. Такое вы будете помнить до конца жизни.



Огромное спасибо Вячеславу за его труд и профессионализм, без него поход не вышел бы таким замечательным.