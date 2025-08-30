Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Туапсе, цены от 1890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 1.5 часа 10% 249 отзывов Водная прогулка Прогулка на парусной яхте в Адлере Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи» Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа 1890 ₽ 2100 ₽ за человека На яхте 1.5 часа 17 отзывов Водная прогулка Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном» Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00 2500 ₽ за человека На яхте 1 час 46 отзывов Водная прогулка Аренда яхты в Адлере Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал) «Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения» Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00 9000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Туапсе

