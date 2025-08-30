-
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
Завтра в 19:30
31 авг в 19:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
«Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00
Завтра в 06:00
31 авг в 06:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
