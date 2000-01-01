Погуляем по лесопарку мыса Кадош среди крымский и пицундских сосен, посетим знаменитую Скалу Киселёва, "правый" и "левый" пляжи, сходим к "Мышиным норкам", вдоволь покупаемся и проводим солнце ☀️ в море 🌊