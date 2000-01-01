Погуляем по лесопарку мыса Кадош среди крымский и пицундских сосен, посетим знаменитую Скалу Киселёва, "правый" и "левый" пляжи, сходим к "Мышиным норкам", вдоволь покупаемся и проводим солнце ☀️ в море 🌊
Что входит
трансфер из Лазаревского и обратно
услуги гида
чай/кофе
Начало и место завершения
🚩 Указанное клиентом место
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.