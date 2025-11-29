Существа непохожие на людей, летающие огни, бесследно пропавшие горожане: всё это пугает и вызывает панику в городе. Вы — секретные агенты.
Описание квестаТульские «секретные материалы» Существа непохожие на людей, летающие огни, бесследно пропавшие горожане: всё это пугает и вызывает панику в городе. По заявлениям местных властей, аномально быстро уменьшается уровень воды в водохранилищах и даже прудах, спиливаются городские деревья, животные в страхе прячутся по углам… По данным разведки из других стран, эти события за последние пять лет появились по всему миру. Это неопознанные пришельцы, проживающие среди людей, влияют на окружающую среду. Ваша задача — найти и определить все места пребывания пришельцев в городе, и самое важное, необходимо отыскать вход в замаскированную главную базу инопланетян и понять, зачем они всё это делают. Прокачайте свои навыки расследования и спасите людей от дальнейших похищений! Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время! Важная информация:
- Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются.
- Вы прогуляетесь по центральной улице города и посмотрите на её значимые места.
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Участие гида
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 2
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
