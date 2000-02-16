  1. Россия
  2. Экскурсии

Литературные прогулки по Туле

Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Великие имена русской литературы делают Тульский край известным далеко за его пределами: Л.

Н.

Толстой, В.

А.

Жуковский, Г.

И.

Успенский, В.

В.

Вересаев, Н.

Островский, И.

С.

Тургенев и др.

На тульском материале, ее истории 📖, прошлом и сегодняшнем созданы значительные произведения древней литературы: «Задонщина», «Сказание о Побоище великого князя Дмитрия Ивановича», многочисленные былины, песни.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎫Онлайн билеты
  • 📜История и культура

  • 4 700 ₽ за экскурсию

    Купить билеты
Литературные прогулки по Туле
Литературные прогулки по Туле

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Казанская набережная
  • Бюст Василия Жуковского
  • Проспект Ленина
  • Памятник Александру Пушкину
  • Здание суда, где неоднократно бывал Лев Толстой
  • Дом Дворянского собрания
  • Дом бывшей Казенной палаты, где работал Салтыков-Щедрин
  • Дом-музей писателя Викентия Вересаева
Великие имена русской литературы делают Тульский край известным далеко за его пределами: Л. Н. Толстой, В. А. Жуковский, Г. И. Успенский, В. В. Вересаев, Н. Островский, И. С. Тургенев и др. На тульском материале, ее истории 📖, прошлом и сегодняшнем созданы значительные произведения древней литературы: «Задонщина», «Сказание о Побоище великого князя Дмитрия Ивановича», многочисленные былины, песни.
В программу включено: пешеходная экскурсия ⛳ по литературным местам Тулы, посещение c экскурсией Дома-музея писателя Викентия Вересаева.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музей (200 рублей с человека)
Начало
🚩 Улица Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 ул.Гоголевская, 82
Литературные прогулки по Туле
Литературные прогулки по Туле
Литературные прогулки по Туле

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Екатерина Д. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Туле
3 700
3 часа
Обзорная экскурсия по Туле
23 отзыва
По святым местам Тулы
5 000
5 часов
По святым местам Тулы
16 отзывов
Ночная Тула
3 000
2 часа
Ночная Тула
14 отзывов
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
3 375
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
13 отзывов
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
2 500
1 час
Тульский Кремль — памятник оборонного зодчества XVI столетия
10 отзывов
«Не забывай те грозные года... »
3 500
3 часа
«Не забывай те грозные года... »
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Туле

Тула для всей семьи!
3 500
2 часа
Тула для всей семьи!
185 отзывов
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Тула — город героев и мастеров
3 500
2.5 часа
Тула — город героев и мастеров
153 отзыва
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
500
2 часа
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
62 отзыва
О Туле — на прогулке по Старому городу
500
2 часа
О Туле — на прогулке по Старому городу
29 отзывов
Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
Тула со всех сторон
4 200
3 часа
Тула со всех сторон
20 отзывов
Тула — первое знакомство
3 700
2.5 часа
Тула — первое знакомство
19 отзывов