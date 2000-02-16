Екатерина Д. – Гид из Тулы

Великие имена русской литературы делают Тульский край известным далеко за его пределами: Л.



Н.



Толстой, В.



А.



Жуковский, Г.



И.



Успенский, В.



В.



Вересаев, Н.



Островский, И.



С.



Тургенев и др.



На тульском материале, ее истории 📖, прошлом и сегодняшнем созданы значительные произведения древней литературы: «Задонщина», «Сказание о Побоище великого князя Дмитрия Ивановича», многочисленные былины, песни.