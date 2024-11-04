Великие имена русской литературы делают Тульский край известным далеко за его пределами: Л. Н. Толстой, В. А. Жуковский, Г. И. Успенский, В. В. Вересаев, Н. Островский, И. С. Тургенев и др.
На тульском материале, ее истории, прошлом и сегодняшнем созданы значительные произведения древней литературы: «Задонщина», «Сказание о Побоище великого князя Дмитрия Ивановича», многочисленные былины, песни.
На тульском материале, ее истории, прошлом и сегодняшнем созданы значительные произведения древней литературы: «Задонщина», «Сказание о Побоище великого князя Дмитрия Ивановича», многочисленные былины, песни.
Описание экскурсииВ программу включено: пешеходная экскурсия по литературным местам Тулы Что вы увидите:• Исторический центр города • Казанская набережная • Бюст Василия Жуковского • Проспект Ленина • Памятник Александру Пушкину • Здание суда, где неоднократно бывал Лев Толстой • Дом Дворянского собрания • Дом бывшей Казенной палаты, где работал Салтыков-Щедрин • Дом-музей писателя Викентия Вересаева
По запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Казанская набережная
- Бюст Василия Жуковского
- Проспект Ленина
- Памятник Александру Пушкину
- Здание суда, где неоднократно бывал Лев Толстой
- Дом Дворянского собрания
- Дом бывшей Казенной палаты, где работал Салтыков-Щедрин
- Дом-музей писателя Викентия Вересаева
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание в музее писателя Викентия Вересаева
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Завершение: Ул. Гоголевская, д. 82
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия «Толстой и Тула. Связующие нити». Наш гид Татьяна потрясающий, начитанный человек, рассказала нам и о Льве Толстом много того, чего мы не знали, о достопримечательностях города и истории их созданий, о интересных и древних иконах Успенского храма, детям задавала загадки. Спасибо!
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