Великие имена русской литературы делают Тульский край известным далеко за его пределами: Л. Н. Толстой, В. А. Жуковский, Г. И. Успенский, В. В. Вересаев, Н. Островский, И. С. Тургенев и др. На тульском материале, ее истории 📖, прошлом и сегодняшнем созданы значительные произведения древней литературы: «Задонщина», «Сказание о Побоище великого князя Дмитрия Ивановича», многочисленные былины, песни.
В программу включено: пешеходная экскурсия ⛳ по литературным местам Тулы, посещение c экскурсией Дома-музея писателя Викентия Вересаева.