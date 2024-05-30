Необычные экскурсии по Туле

Найдено 11 экскурсий в категории «Необычные» в Туле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Филимоновская игрушка своими руками
Индивидуальная
1 час
29 отзывов
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 5 чел.
Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Групповая
1 час
1 отзыв
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500 за человека
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500 за человека
Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Тула 18+
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Тула 18+
Начало: г. Тула, сквер Коммунаров
Расписание: по расписанию
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 000 за человека
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Чайная церемония и купаж на ферме
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900 за человека
Пряности и радости Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
7 500 за человека
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
    Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
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    лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие)))

    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Филимоновская игрушка своими руками
    Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
    Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
  • о
    ольга
    1 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,
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    вкусный обед (остатки капусты от салата и щей пошли на корм животным!). Всем, кто устал от городской суеты, шума, пыли, бешеного темпа- туда, в Лукино!

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
    Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Филимоновская игрушка своими руками
    Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс
    Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными у детей никогда не
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    было. Гладили коз, коров, телят. Даже удалось подоить корову… оказалось совсем непростое занятие. Очень интересно провели экскурсию. Дети, да и мы сами, узнали много интересного о жизни фермы.

    Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животнымиПобывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Филимоновская игрушка своими руками
  2. Тула: один день на действующей ферме
  3. Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
  4. Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
  5. Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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