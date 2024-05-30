С Сергей Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс» Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!

Т Татьяна Тула: один день на действующей ферме читать дальше лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие))) Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8

С Светлана Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))

Ю Юлия Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.

Д Дмитрий Филимоновская игрушка своими руками Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы

Д Дарья Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену

о ольга Тула: один день на действующей ферме читать дальше вкусный обед (остатки капусты от салата и щей пошли на корм животным!). Всем, кто устал от городской суеты, шума, пыли, бешеного темпа- туда, в Лукино! Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,

О Ольга Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.

Ю Юлия Филимоновская игрушка своими руками Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс