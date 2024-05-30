1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Тула 18+
Начало: г. Тула, сквер Коммунаров
Расписание: по расписанию
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 мая 2024Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
- ТТатьяна22 мая 2024Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
- ССветлана13 мая 2024Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
- ЮЮлия13 мая 2024Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
- ДДмитрий7 мая 2024Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы
- ДДарья6 мая 2024Прекрасная экскурсовод Евгения Очень интересная прогулка по историческому центру города. В конце - калачи, которые больше всего запомнились из всей поездки. Пряники увезли с собой в итоге из Традиции - гораздо приятнее, чем из сувенирных лавок, за ту же цену
- оольга1 мая 2024Прекрасно все прошло: отличная погода, доброжелательные хозяева, ухоженные животные, собаки и кошки, которые любят тебя ещё до знакомства с тобой,
- ООльга29 апреля 2024Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс
- ООльга12 апреля 2024Побывали с детьми на ферме. Масса впечатлений для городских жителей. Такого тесного контакта с домашними животными у детей никогда не
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Необычные»
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