Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина

Пешеходная информативная экскурсия по главной улице Тулы

Пешеходная информативная экскурсия по главной улице Тулы.

История улицы начинается ещё в 19 веке, тогда она называлась Киевская.

Постепенно город развивался, и улица стала Проспектом Ленина.

Мы с вами проследим это развитие.
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина
Прогулка по Туле - от Киевской до проспекта Ленина

Что вы увидите 🤩

  • Купеческие дома
  • Театр драмы
  • Пушкинский сквер
  • Дворянское собрание
  • Сквер Толстого
  • ТулГУ
  • Площадь Победы
Что вас ждет
Пушкинский сквер
Сквер был открыт в 1847 году и назывался Английским садом. В Пушкинском сквере, за бюстом, установленным А. С. Пушкину, видно старинное здание конца XVIII века, которое было построено для тогдашнего губернатора, но по завершению строительства его отдали Тульской епархии, где была создана церковь во имя Трех святителей.
Сквер Толстого
Памятник Льву Николаевичу Толстому расположен на проспекте Ленина у начала бульвара, ведущего к Центральному парку имени Белоусова. Открытие памятника состоялось 9 сентября 1973 года к 145-летней годовщине со дня рождения писателя. Сквер Льва Толстого в центре Тулы — прекрасное место отдыха для детей и взрослых.
Площадь Победы
Мемориал героическим защитникам Тулы. Открытие памятника состоялось 16 октября 1968 года. Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев и архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов. Именно здесь осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны Тулы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем
Начало: Тула площадь Ленина
Завершение: Тула площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в любое время

Евгения Ш.
Евгения Ш.
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