Что вас ждет

Пушкинский сквер

Сквер был открыт в 1847 году и назывался Английским садом. В Пушкинском сквере, за бюстом, установленным А. С. Пушкину, видно старинное здание конца XVIII века, которое было построено для тогдашнего губернатора, но по завершению строительства его отдали Тульской епархии, где была создана церковь во имя Трех святителей.

Сквер Толстого

Памятник Льву Николаевичу Толстому расположен на проспекте Ленина у начала бульвара, ведущего к Центральному парку имени Белоусова. Открытие памятника состоялось 9 сентября 1973 года к 145-летней годовщине со дня рождения писателя. Сквер Льва Толстого в центре Тулы — прекрасное место отдыха для детей и взрослых.

Площадь Победы

Мемориал героическим защитникам Тулы. Открытие памятника состоялось 16 октября 1968 года. Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев и архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов. Именно здесь осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны Тулы.