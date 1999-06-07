Еще несколько необычных экскурсий в Туле

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Магия вечерней Тулы

Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох

Наталья
Наталья – представитель из Тулы
В свете вечерних огней Тула особенно прекрасна! Вы погрузитесь в ее многовековое прошлое, зайдете в старинные монастыри и погуляете по набережной, подсвеченной волшебными фонарями.

А мы раскроем самобытность Тулы и расскажем, какие знаменитые люди здесь бывали и как туляки жили в разные эпохи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Магия вечерней Тулы
Магия вечерней Тулы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Тулы
Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь 👣 по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной. Побываете в Кафедральном и Успенском соборах и узнаете, какие иконы спасали Тулу во время пожара 1834 года, как жили местные священники, чем они занимались и что их интересовало кроме службы. Кроме того, мы раскроем, какую роль в истории 📖 тульских храмов сыграло купечество и всегда ли местные купцы с почтением относились к церкви.

Прошлое и настоящее Тулы
Тула — город 🏙️ с богатой и очень интересной историей. Вы услышите, когда здесь были открыты первый музей 🖼 и публичная библиотека, какие интересные артефакты были найдены в ходе раскопок на месте бывшего кладбища Крестовоздвиженской церкви и как жили туляки в прошлые века. А еще: на кого учили в Тульском женском епархиальном училище, какие крестные ходы бывали в городе и как выглядел быт насельников и насельниц тульских монастырей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Магия вечерней Тулы
Магия вечерней Тулы
Магия вечерней Тулы
Магия вечерней Тулы
Магия вечерней Тулы
Магия вечерней Тулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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