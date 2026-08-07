Еще несколько необычных экскурсий в Туле

В свете вечерних огней Тула особенно прекрасна! Вы погрузитесь в ее многовековое прошлое, зайдете в старинные монастыри и погуляете по набережной, подсвеченной волшебными фонарями. А мы раскроем самобытность Тулы и расскажем, какие знаменитые люди здесь бывали и как туляки жили в разные эпохи.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Тулы

Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной. Побываете в Кафедральном и Успенском соборах и узнаете, какие иконы спасали Тулу во время пожара 1834 года, как жили местные священники, чем они занимались и что их интересовало кроме службы. Кроме того, мы раскроем, какую роль в истории тульских храмов сыграло купечество и всегда ли местные купцы с почтением относились к церкви.

Прошлое и настоящее Тулы

Тула — город с богатой и очень интересной историей. Вы услышите, когда здесь были открыты первый музей и публичная библиотека, какие интересные артефакты были найдены в ходе раскопок на месте бывшего кладбища Крестовоздвиженской церкви и как жили туляки в прошлые века. А еще: на кого учили в Тульском женском епархиальном училище, какие крестные ходы бывали в городе и как выглядел быт насельников и насельниц тульских монастырей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.