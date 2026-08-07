Еще несколько необычных экскурсий в Туле

Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной. Побываете в Кафедральном и Успенском соборах и узнаете, какие иконы спасали Тулу во время пожара 1834 года, как жили местные священники, чем они занимались и что их интересовало кроме службы. Кроме того, мы раскроем, какую роль в истории тульских храмов сыграло купечество и всегда ли местные купцы с почтением относились к церкви.
Прошлое и настоящее Тулы
Тула — город с богатой и очень интересной историей. Вы услышите, когда здесь были открыты первый музей и публичная библиотека, какие интересные артефакты были найдены в ходе раскопок на месте бывшего кладбища Крестовоздвиженской церкви и как жили туляки в прошлые века. А еще: на кого учили в Тульском женском епархиальном училище, какие крестные ходы бывали в городе и как выглядел быт насельников и насельниц тульских монастырей.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5888 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Игорь Владимирович очень динамично с хорошим чувством юмора рассказывает интересные факты и заражает слушателей своей энергией и любовью к городу.
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Н
Наталия
Интересная, познавательная экскурсия, очень рекомендуем!
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Ю
Юлия
Экскурсия, которую для нас провел Геннадий, прошла просто великолепно! Мы были приятно удивлены, насколько интересно и увлекательно он рассказывал об истории города. Его повествование было далеко от сухих фактов и читать дальшеуменьшить
скучных справок - Геннадий делился настоящими историями, наполненными яркими и запоминающимися деталями.
Нас особенно впечатлило, что гид не ограничивался типовыми рассказами, а делился с нами уникальными и малоизвестными фактами и историями, которые никогда не встретишь в путеводителях. Было видно, что он действительно любит свой город и трепетно к нему относится.
Время пролетело буквально незаметно - настолько интересным получился рассказ Геннадия. Кроме того, он давал нам достаточно времени на фотографирование, сам помогал делать снимки, чутко следя за тем, чтобы мы ничего не упустили.
В итоге мы вынесли из этой экскурсии массу впечатлений и новых знаний. Благодаря живому и увлекательному повествованию Геннадия, информация легко откладывалась в памяти, в отличие от сухих фактов из учебников. Это был настоящий праздник для ума и души! Искренне рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет поближе познакомиться с городом и его историей в непринужденной и увлекательной форме.
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Ирина
Срасибо большое Игорю, экскурсоводу, с которым мы провели сегодняшний вечер в потрясающем г. Тула. Очень интересно и познавательно, легко, в непринужденной форме Игорь поведал нам историю центральных мест города. Вместе с читать дальшеуменьшить
ним мы погрузились в прошлые времена, захватывающие рассказы рисовались в наглядном представлении событий прошлого. Почти три часа пролетели для нас незаметно. На все наши вопросы получали ответы мгновенно, довольно в расширенном варианте. Спасибо огромное, за красивую вечернюю Тулу!
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Любовь
Были 2 июня на индивидуальной экскурсии, нас было 3 взрослых. Гид - Игорь, увлечённо, несмотря на то, что мы были четвёртой группой у него в этот день, вовлекал нас в историю Тулы. Чувство юмора, хорошее знание родного города, интересные истории про жителей сделало нашу экскурсию интересной и приятной. Рекомендую всем!!!
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Александр
Всем привет. Отдыхали в Туле, заказали экскурсию. Всё понравилось. Игорь очень увлекательно рассказал про Тулу. Спасибо за незабываемые воспоминания