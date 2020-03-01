Александра проводит ещё 3 экскурсии

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История главного проспекта города от древности до современности на душевной экскурсии

Александра
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Александра – ваш гид
Гуляя по проспекту Ленина, вы совершите настоящее путешествие во времени.

Я расскажу, какие знаменитые писатели бывали на нем в 19 веке, как застраивали проспект в советскую эпоху, что происходило на нем в военные годы и какие достопримечательности появились здесь совсем недавно.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы

Что вас ожидает

Тула сквозь столетия
Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров — как только ни назывался проспект Ленина в разные периоды истории. Вы узнаете, что происходило на нем в царские и советские времена и чем он живет сейчас. А также рассмотрите памятник Прянику и первый бюст в Туле, посвященный Пушкину. Познакомитесь с военной историей города на площади Победы и узнаете, откуда пошло выражение «заглянуть на огонек».

Тайные места города
Проспект Ленина скрывает множество секретов. Вы отыщете стены Судебной палаты, где бывал сам Толстой, и заглянете в тульские подземные переходы с граффити. А еще сфотографируетесь у Блохи, выполненной в стиле стимпанк, потрете на удачу хвост ящерицы и услышите интересные факты о том, как жили туляки в разные периоды истории.

Организационные детали

  • Общая протяженность прогулки — 2,5 км
  • После экскурсии я помогу вам заказать такси или подскажу, на каком транспорте доехать до исторического центра
По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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Александра проводит ещё 3 экскурсии

Тула для всей семьи!Тула для всей семьи!Тула для всей семьи!
3250 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Вы с детьми исследуете исторический центр города, узнаете, как развивалась Тула и почему она процветает сегодня. Увидите памятник прянику, посетите старинный Кремль и погуляете по набережной. Для маленьких путешественников я приготовила карту с заданиями и приятные сюрпризы!
Все грани Тулы за три часаВсе грани Тулы за три часаВсе грани Тулы за три часа
4400 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Вы откроете самые яркие стороны тульской жизни, прославившие город. Узнаете о великих мастерах кузнечного и оружейного дела, на бывших купеческих и мещанских улочках услышите о традициях чаепития с пряниками, познакомитесь с военной историей города-героя и откроете секреты дома с приведениями, а в конце прокатитесь на колесе обозрения.
Следами Толстого по Тульской землеСледами Толстого по Тульской землеСледами Толстого по Тульской земле
9800 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Экскурсия по местам, знаковым для писателя: Ясная поляна, село Кочаки и старинная Тула
Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа. Побываете в семейной церкви Льва Николаевича и вернетесь в Тулу: я покажу места, связанные с его работой и отдыхом, и поделюсь любопытными рассказами о жизни писателя.

Исторические экскурсии в Туле

Лев Толстой и Тула: связующие нитиЛев Толстой и Тула: связующие нитиЛев Толстой и Тула: связующие нити
3500 за экскурсию
2 часа
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
«Мой адрес всегда: Тула» — именно так часто заканчивал письма Л.Н. Толстой своим многочисленным друзьям и знакомым. Миллионы людей во всем мире знают и любят Ясную Поляну, родину писателя. Но нельзя забывать, что его творческая и общественная деятельность были связаны ещё и с самой Тулой. Я покажу вам здания в городе, не раз видавшие Толстого, и познакомлю с многогранной личностью великого человека.

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