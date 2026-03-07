Александра проводит ещё 3 экскурсии

Гуляя по проспекту Ленина, можно совершить настоящее путешествие во времени.Узнайте, какие знаменитые писатели бывали здесь в 19 веке, как застраивали проспект в советскую эпоху, что происходило на нем в военные

годы и какие достопримечательности появились совсем недавно. Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров - проспект Ленина менял свои названия в разные периоды истории. Узнайте, что происходило на нем в царские и советские времена и чем он живет сейчас. Рассмотрите памятник Прянику и первый бюст в Туле, посвященный Пушкину. Познакомьтесь с военной историей города на площади Победы и узнайте, откуда пошло выражение «заглянуть на огонек». Проспект Ленина скрывает множество секретов. Отыщите стены Судебной палаты, где бывал сам Толстой, и загляните в тульские подземные переходы с граффити. Сфотографируйтесь у Блохи в стиле стимпанк, потрите на удачу хвост ящерицы и услышите интересные факты о жизни туляков в разные периоды истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по центральной улице Тулы - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулкой в комфортных условиях. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой.

Сейчас август — это идеальное время.