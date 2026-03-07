Александра проводит ещё 3 экскурсии

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По центральной улице Тулы

Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Гуляя по проспекту Ленина, можно совершить настоящее путешествие во времени.

Узнайте, какие знаменитые писатели бывали здесь в 19 веке, как застраивали проспект в советскую эпоху, что происходило на нем в военные
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годы и какие достопримечательности появились совсем недавно.

Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров - проспект Ленина менял свои названия в разные периоды истории. Узнайте, что происходило на нем в царские и советские времена и чем он живет сейчас. Рассмотрите памятник Прянику и первый бюст в Туле, посвященный Пушкину.

Познакомьтесь с военной историей города на площади Победы и узнайте, откуда пошло выражение «заглянуть на огонек». Проспект Ленина скрывает множество секретов.

Отыщите стены Судебной палаты, где бывал сам Толстой, и загляните в тульские подземные переходы с граффити.

Сфотографируйтесь у Блохи в стиле стимпанк, потрите на удачу хвост ящерицы и услышите интересные факты о жизни туляков в разные периоды истории

5
11 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Путешествие во времени по проспекту Ленина
  • 📚 Истории о знаменитых писателях и их визитах
  • 🏛 Интересные факты о застройке и событиях разных эпох
  • 🗿 Уникальные памятники и бюсты
  • 🎨 Тайные места с граффити и подземные переходы
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🚶‍♂️ Удобная помощь с транспортом после экскурсии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по центральной улице Тулы - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулкой в комфортных условиях. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и культурой.
Сейчас август — это идеальное время.
По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы
По центральной улице Тулы

Что можно увидеть

  • Памятник Прянику
  • Бюст Пушкина
  • Площадь Победы
  • Судебная палата
  • Блоха в стиле стимпанк

Описание экскурсии

Тула сквозь столетия

Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров — как только ни назывался проспект Ленина в разные периоды истории. Вы узнаете, что происходило на нем в царские и советские времена и чем он живет сейчас. А также рассмотрите памятник Прянику и первый бюст в Туле, посвященный Пушкину. Познакомитесь с военной историей города на площади Победы и узнаете, откуда пошло выражение «заглянуть на огонек».

Тайные места города

Проспект Ленина скрывает множество секретов. Вы отыщете стены Судебной палаты, где бывал сам Толстой, и заглянете в тульские подземные переходы с граффити. А еще сфотографируетесь у Блохи, выполненной в стиле стимпанк, потрете на удачу хвост ящерицы и услышите интересные факты о том, как жили туляки в разные периоды истории.

Организационные детали

  • Общая протяженность прогулки — 2,5 км
  • После экскурсии мы поможем вам заказать такси или подскажем, на каком транспорте доехать до исторического центра
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 29446 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После
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окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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3
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1
Е
Большое спасибо экскурсоводу Галине. Интересно и доступно преподносит информацию. Учла наши пожелания, подсказала много полезных мест. Все прошло отлично!
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Т
Очень увлекательный рассказ и интересный маршрут. Даже не смотря на то, что это была наша вторая экскурсия по Туле (Первая затрагивала только исторический центр города). Мы и подумать не могли,
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что улицы и дома Тулы сохраняют в себе столько удивительных историй!
Гид Татьяна разбирается в истории своего города, а самое главное - что она его любит. И ей действительно нравится то, о чём она рассказывает.

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Е
Нам очень хотелось посмотреть и узнать получше сам город. Экскурсия хоть и охватывает только одну улицу, но очень насыщенна. Наш гид Татьяна поведала нам о Туле древней и Туле современной. Показала потайные уголки, в которые обычный турист и не зайдет. Много интересных подробностей о жизни знаменитых туляков. Нам все понравилось. И сама экскурсия и подача материала гидом.
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А
Ходили на экскурсию с Евгением, отлично подготовленный, и знания, и подача, и материальное оснащение на высшем уровне) Шли пешком вдоль проспекта, и несмотря на то, что группа из двух человек, было слышно не очень хорошо. Микрофон с динамиком был в наличии у экскурсовода, быстро вышли из положения. И в целом всё понравилось, рекомендую!
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Т
Были на экскурсии с Марией. Девушка с необыкновенно красивыми глазами. Были группой из 4х человек. Получили огромное удовольствие. Информации много, но подавалась очень грамотно. Воспринималась легко. Понравилось всем без исключений (включая взрослую дочь, 14 лет). Конечно экскурсия с экскурсоводом не сравнится с обычной пешей прогулкой.
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П
Экскурсия отлично подготовлена, очень интересный рассказ. У гида был альбом, с иллюстрациями, дополняющими его рассказ. Были в Туле несколько раз, но с тех пор там столько нового появилось интересного. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо организаторам и гиду Павлу!
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