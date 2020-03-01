Александра проводит ещё 3 экскурсии

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Тула сквозь столетия

Крапивенская, Одоевская, Посольская, Киевская, улица Коммунаров — как только ни назывался проспект Ленина в разные периоды истории. Вы узнаете, что происходило на нем в царские и советские времена и чем он живет сейчас. А также рассмотрите памятник Прянику и первый бюст в Туле, посвященный Пушкину. Познакомитесь с военной историей города на площади Победы и узнаете, откуда пошло выражение «заглянуть на огонек».

Тайные места города

Проспект Ленина скрывает множество секретов. Вы отыщете стены Судебной палаты, где бывал сам Толстой, и заглянете в тульские подземные переходы с граффити. А еще сфотографируетесь у Блохи, выполненной в стиле стимпанк, потрете на удачу хвост ящерицы и услышите интересные факты о том, как жили туляки в разные периоды истории.