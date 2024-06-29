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девушка с хорошими знаниями истории, а самое главное она очень интересный рассказчик, поверьте -Это очень важно! Исторические факты приводились не только о Туле, но и о России в целом. Изюминкой всей экскурсии конечно же была дегустация)) Нас привели в приятное заведение, которое находилось в историческом центре, на красивой улочке. Там нас Елена "сдала" в руки бармену, который тоже очень интересно рассказывал о напитках, которые мы выбрали заранее для дегустации. Закуски очень вкусные и не с гулькин нос, а вполне полноценные брускетты. Мы выбрали 3 разных сета, делились напитками и закуской., так как она тоже была разная. Ну, и конечно же ….. Наша дегустация затянулась))) Но всё было в рамках приличия. Атмосфера была просто бомбическая, люди (персонал) очень приветливый, добрый и не ЖАДНЫЙ!!! Советую ли я вам эту экскурсию? Конечно же да!!! Но детей точно брать не стоит)) P.S. Заранее выбрать понравившийся сет, вам поможет Елена. Она свяжется с вами до экскурсии и пришлет фотографии сетов с закуской.