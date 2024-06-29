От Площади Ленина – экскурсии в Туле

Найдено 6 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Туле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
21 июля в 13:00
23 июля в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
5 июля в 16:00
от 2 500 за человека
По центральной улице Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 747 за всё до 4 чел.
Тула печатная, пряничная, ароматная
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
62 отзыва
Тула печатная, пряничная, ароматная
Пройти по сладким историческим местам города и отведать местные пряники с чаем из самовара
Начало: На площади Ленина
Завтра в 14:00
5 июля в 14:00
1 200 за человека
Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    29 июня 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Экскурсия с Мариной открыла для всех много новых и потрясающих фактов из истории Тулы и была очень интересна и для
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    младших, и для взрослых. Одним из самых больших плюсов в том, что Марина безмерно любит Тулу и за 3 часа смогла передать нам это чувство, спасибо!

  • Е
    Евгений
    23 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Экскурсия длилась в два раза короче запланированного, экскурсовод старался как можно быстрее выдать материал, пройти маршрут и убежать. Из-за чего
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    пришлось корректировать дальнейшие планы на день. Детям стало скучно уже через 15 минут, обратной связи никакой. Уровень обычного аудиогида. Материалом владеет, рассказывает неплохо, однако рекомендовать его знакомым я бы не стал.

  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Три часа пролетели незаметно в увлекательной и познавательной беседе. Спасибо нашему гиду Марине за прекрасно проведенное время! Нам очень понравилось
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Три часа пролетели незаметно в увлекательной и познавательной беседе. Спасибо нашему
  • В
    Вера
    17 июня 2024
    Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
    Спасибо, большое Марине за очень интересную и познавательную экскурсию по центру Тулы. Сразу после бронирования Марина сама позвонила, чтобы договорится
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    и уточнить все тонкости, подстроилась по времени, порекомендовала что еще можно посетить. Марина очень приятная в общении, живая, знающая, активная. Дала время и помогла сделать отличные фото. Мы очень рады, что с прекрасной Тулой мы познакомились благодаря именно Марине. Спасибо!

  • А
    Алла
    13 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Были 13 июня на экскурсии «Хороша ты, Тульская земля!» с экскурсоводом Лилией. Все очень понравилось! Экскурсия интересная, очень живая подача материала! Два часа пролетели мгновенно) спасибо огромное)))
  • м
    михаил
    6 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Тула печатная, пряничная, ароматная
    Очень милая экскурсия. Любопытно было узнать историю пряничного дела в Туле. Да и сама прогулка по улицам намного интереснее с экскурсоводом. Пряники тоже понравились.
  • С
    Светлана
    2 апреля 2024
    Тула печатная, пряничная, ароматная
    Информация интересная, грамотная подача. Понравилось.
  • Э
    Элеонора
    16 марта 2024
    Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
    На экскурсии были 8 марта, экскурсовод Елена очень интересно рассказала. Не заметили как пролетело время. По окончании экскурсии была дегустация
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    горячительных напитков, мы их не просто дегустировали, но так же про каждый напиток нам рассказали. Бару отдельное спасибо т. к. были на праздник всем женщинам бокал шампанского и цветы для поднятия праздничного настроения. Рекомендую данную экскурсию.

    На экскурсии были 8 марта, экскурсовод Елена очень интересно рассказала. Не заметили как пролетело время. По
  • Е
    Елена
    5 февраля 2024
    Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
    Здравствуйте! 31.01.2024 мы били в Туле и заранее забронировали себе эту экскурсию. Остались все очень довольны. Экскурсовод Елена, очень приятная
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    девушка с хорошими знаниями истории, а самое главное она очень интересный рассказчик, поверьте -Это очень важно! Исторические факты приводились не только о Туле, но и о России в целом. Изюминкой всей экскурсии конечно же была дегустация)) Нас привели в приятное заведение, которое находилось в историческом центре, на красивой улочке. Там нас Елена "сдала" в руки бармену, который тоже очень интересно рассказывал о напитках, которые мы выбрали заранее для дегустации. Закуски очень вкусные и не с гулькин нос, а вполне полноценные брускетты. Мы выбрали 3 разных сета, делились напитками и закуской., так как она тоже была разная. Ну, и конечно же ….. Наша дегустация затянулась))) Но всё было в рамках приличия. Атмосфера была просто бомбическая, люди (персонал) очень приветливый, добрый и не ЖАДНЫЙ!!! Советую ли я вам эту экскурсию? Конечно же да!!! Но детей точно брать не стоит)) P.S. Заранее выбрать понравившийся сет, вам поможет Елена. Она свяжется с вами до экскурсии и пришлет фотографии сетов с закуской.

    Здравствуйте! 31.01.2024 мы били в Туле и заранее забронировали себе эту экскурсию. Остались все очень довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «От Площади Ленина»

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  1. Хороша ты, Тульская земля
  2. Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
  3. Тула кабацкая: экскурсия с дегустацией
  4. По центральной улице Тулы
  5. Тула печатная, пряничная, ароматная
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июле 2024
Сейчас в Туле в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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