1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
21 июля в 13:00
23 июля в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Тула кабацкая: погружение в историю питейной культуры с дегустацией
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Тулы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о питейной культуре города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
5 июля в 16:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина
Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 747₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Тула печатная, пряничная, ароматная
Пройти по сладким историческим местам города и отведать местные пряники с чаем из самовара
Начало: На площади Ленина
Завтра в 14:00
5 июля в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла29 июня 2024Экскурсия с Мариной открыла для всех много новых и потрясающих фактов из истории Тулы и была очень интересна и для
- ЕЕвгений23 июня 2024Экскурсия длилась в два раза короче запланированного, экскурсовод старался как можно быстрее выдать материал, пройти маршрут и убежать. Из-за чего
- ССветлана18 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Три часа пролетели незаметно в увлекательной и познавательной беседе. Спасибо нашему гиду Марине за прекрасно проведенное время! Нам очень понравилось
- ВВера17 июня 2024Спасибо, большое Марине за очень интересную и познавательную экскурсию по центру Тулы. Сразу после бронирования Марина сама позвонила, чтобы договорится
- ААлла13 июня 2024Были 13 июня на экскурсии «Хороша ты, Тульская земля!» с экскурсоводом Лилией. Все очень понравилось! Экскурсия интересная, очень живая подача материала! Два часа пролетели мгновенно) спасибо огромное)))
- ммихаил6 июня 2024Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
- ТТатьяна4 июня 2024Очень милая экскурсия. Любопытно было узнать историю пряничного дела в Туле. Да и сама прогулка по улицам намного интереснее с экскурсоводом. Пряники тоже понравились.
- ССветлана2 апреля 2024Информация интересная, грамотная подача. Понравилось.
- ЭЭлеонора16 марта 2024На экскурсии были 8 марта, экскурсовод Елена очень интересно рассказала. Не заметили как пролетело время. По окончании экскурсии была дегустация
- ЕЕлена5 февраля 2024Здравствуйте! 31.01.2024 мы били в Туле и заранее забронировали себе эту экскурсию. Остались все очень довольны. Экскурсовод Елена, очень приятная
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «От Площади Ленина»
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