Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Здравствуй, Тула

Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Посетите Тулу и погрузитесь в её богатую историю и культурное наследие.

Прокатитесь по старинным и современным улицам, чтобы узнать, как город развивался на протяжении веков.

Узнайте секреты местного гостеприимства и раскройте тайны
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знаменитых тульских пряников, самоваров и оружейного производства. Погрузитесь в атмосферу города, связанного с именами Льва Толстого и адмирала Руднева.

Почувствуйте уникальный тульский дух и насладитесь экскурсионной программой, которая заставит вас захотеть вернуться сюда снова

5
88 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат экскурсии
  • 🏛 Уникальные исторические факты
  • 🎨 Посещение современных арт-пространств
  • 🔫 Погружение в оружейную историю
  • 🍵 Секреты тульского чаепития
  • 🏠 Прогулка по старинным улицам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Здравствуй, Тула» - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно наслаждаться прогулками по городу и его историческим местам, а также посещать современные арт-пространства.
Сейчас август — это идеальное время.
Здравствуй, Тула
Здравствуй, Тула
Здравствуй, Тула

Что можно увидеть

  • Проспект Ленина
  • Площадь Победы
  • Улица Староникитская
  • Улица Льва Толстого
  • Кузнечная слобода
  • Памятник Тульскому чаепитию
  • Памятник Блохе
  • Искра
  • Ликерка лофт

Описание экскурсии

Тула вчера и сегодня

Вы прокатитесь по центральному проспекту Ленина и узнаете, как с годами менялся его облик. На площади Победы услышите историю обороны Тулы и раскроете, почему город никогда не был захвачен врагами. А на улицах Староникитская и Льва Толстого рассмотрите деревянные особняки и угадаете, в каких домах сегодня предпочитают жить местные: старинных или современных.

Тула изнутри

В Кузнечной слободе вы поймете, как Тула стала «оружейной столицей», кто такие казюки и как закалялось их мастерство. Далее отыщете памятники Тульскому чаепитию и Блохе, расшифруете особенности стиля стимпанк и познакомитесь с современными городскими пространствами: «Искра» и «Ликерка лофт». В завершение раскроете секреты названия улиц Дульная, Ствольная и Арсенальная и узнаете, почему у реки Упы два русла.

Организационные детали

  • В стоимость включён транспорт для 1-6 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Менделеевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 29417 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После
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окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо экскурсоводу Александру за интересную и содержательную экскурсию по Туле. Узнали симпатичные подробности о городе и жителях, о традициях и истории. Все в непринужденной, почти домашней беседе. Экскурсия, как и сам город, оставили самые приятные впечатления!
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Мария
Все прошло отлично. Дети маленькие большего не нужно. Гид была внимательна к детям. Дополнила экскурсию игровыми моментами. Спасибо. В дождь или зимой с детьми это лучший вариант.
Все прошло отлично. Дети маленькие большего не нужно. Гид была внимательна к детям. Дополнила экскурсию игровыми
Все прошло отлично. Дети маленькие большего не нужно. Гид была внимательна к детям. Дополнила экскурсию игровыми
Все прошло отлично. Дети маленькие большего не нужно. Гид была внимательна к детям. Дополнила экскурсию игровыми
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Е
Прекрасно организованная и интересная экскурсия по Туле, которую провел Александр- одно из самых ярких впечатлений нашего знакомства с городом. Ярко, талантливо, информативно. Спасибо!
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В
Отличная экскурсия, лёгкая, познавательная и нескучная. Узнали много интересного, при этом подача информации была простой, с юмором, интересными фактами и подсказками на что нужно обратить внимание в том или ином месте. Благодаря рекомендациям Галины мы провели замечательно время не только на экскурсии, но до и после неё. Отличный гид и повествователь, ответственный, пунктуальный, очень приятная в общении. Однозначно рекомендую.
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Л
Дата посещения: 31 мая 2025
Мария Воронцова, спасибо Вам за интереснейшую экскурсию, любовь, с которой Вы рассказываете о родном городе. Вы- профи, это чувствуется в каждом слове и изложенном факте. Рады будем встретиться с Вами еще на одной экскурсии и ждём Вас Санкт- Петербурге!
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Д
Спасибо, все хорошо, кроме непредвиденного окончания экскурсии в центре Тульского Кремля-гид поспешил удалится
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