Александра проводит ещё 6 экскурсий

Посетите Тулу и погрузитесь в её богатую историю и культурное наследие.Прокатитесь по старинным и современным улицам, чтобы узнать, как город развивался на протяжении веков.Узнайте секреты местного гостеприимства и раскройте тайны

знаменитых тульских пряников, самоваров и оружейного производства. Погрузитесь в атмосферу города, связанного с именами Льва Толстого и адмирала Руднева. Почувствуйте уникальный тульский дух и насладитесь экскурсионной программой, которая заставит вас захотеть вернуться сюда снова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Здравствуй, Тула» - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно наслаждаться прогулками по городу и его историческим местам, а также посещать современные арт-пространства.

Сейчас август — это идеальное время.