Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Тула вчера и сегодня

Вы прокатитесь по центральному проспекту Ленина и узнаете, как с годами менялся его облик. На площади Победы услышите историю 📖 обороны Тулы и раскроете, почему город 🏙️ никогда не был захвачен врагами. А на улицах Староникитская и Льва Толстого рассмотрите деревянные особняки и угадаете, в каких домах сегодня предпочитают жить местные: старинных или современных.

Тула изнутри

В Кузнечной слободе вы поймете, как Тула стала «оружейной столицей», кто такие казюки и как закалялось их мастерство. Далее отыщете памятники Тульскому чаепитию и Блохе, расшифруете особенности стиля стимпанк и познакомитесь с современными городскими пространствами: «Искра» и «Ликерка лофт». В завершение раскроете секреты названия улиц Дульная, Ствольная и Арсенальная и узнаете, почему у реки Упы два русла.

Организационные детали

Экскурсия может проходить на вашей машине или на заказанном нами транспорте. Доплата за минивэн (1-6 человек) составит 1800 рублей.