Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Здравствуй, Тула!

Познакомиться с главными достопримечательностями «города мастеров» на авто-пешеходной экскурсии

Александра
Александра – представитель из Тулы
Вы проедете по старинным и современным улицам и узнаете, как развивалась Тула и почему здесь так популярно оружейное, пряничное и самоварное производство.

Раскроете тайну местного гостеприимства и узнаете, как с городом связаны Лев Толстой и адмирал Руднев.

А мы поможем ощутить особый тульский дух и сделаем все, чтобы вы захотели сюда вернуться!
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!

Что вас ожидает

Тула вчера и сегодня
Вы прокатитесь по центральному проспекту Ленина и узнаете, как с годами менялся его облик. На площади Победы услышите историю 📖 обороны Тулы и раскроете, почему город 🏙️ никогда не был захвачен врагами. А на улицах Староникитская и Льва Толстого рассмотрите деревянные особняки и угадаете, в каких домах сегодня предпочитают жить местные: старинных или современных.

Тула изнутри
В Кузнечной слободе вы поймете, как Тула стала «оружейной столицей», кто такие казюки и как закалялось их мастерство. Далее отыщете памятники Тульскому чаепитию и Блохе, расшифруете особенности стиля стимпанк и познакомитесь с современными городскими пространствами: «Искра» и «Ликерка лофт». В завершение раскроете секреты названия улиц Дульная, Ствольная и Арсенальная и узнаете, почему у реки Упы два русла.

Организационные детали

Экскурсия может проходить на вашей машине или на заказанном нами транспорте. Доплата за минивэн (1-6 человек) составит 1800 рублей.

Начало и место завершения
🚩 на ул. Менделеевская
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!
Здравствуй, Тула!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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