1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не забывай те грозные года…
Начало: По договорённости
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 13:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 мая 2024Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
- ВВиктория30 мая 2024Гид Анастасия очень интересно рассказывала, с подробностями о городе, жителях. Мы начали своё путешествие с этой обзорной экскурсии и не зря, сразу настроились после неё на прекрасное путешествие. Экскурсия создала нам шикарное настроение, спасибо! Очень советуем!
- ААлександр29 мая 2024Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
- ДДМИТРИЙ28 мая 2024Артём прекрасно и познавательно, с юмором, провел экскурсию. Всё понравилось.
- ТТатьяна25 мая 2024У нас была обзорная 2-х часовая пешеходная экскурсия по центру Тулы. Экскурсовод Анастасия - выше всех похвал! Очень интересно, живо,
- ДДенис20 мая 2024Хорошая обзорная экскурсия
- ММария19 мая 2024Отличная обзорная экскурсия. Как раз для того, чтобы осмотреться и наметить план дальнейшего времяпрепровождения в городе.
- ССветлана13 мая 2024Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))
- ЮЮлия13 мая 2024Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.
- ЕЕлена11 мая 2024Спасибо гиду Татьяне,которая так много интересного рассказала о Туле,о Тульском кремле,экскурсия была познавательна,увлекательна,узнали много фактов. Благодарим.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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