С Сергей Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс» Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!

В Виктория Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Гид Анастасия очень интересно рассказывала, с подробностями о городе, жителях. Мы начали своё путешествие с этой обзорной экскурсии и не зря, сразу настроились после неё на прекрасное путешествие. Экскурсия создала нам шикарное настроение, спасибо! Очень советуем!

А Александр Автобусная экскурсия на Куликово поле Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.

Д ДМИТРИЙ Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Артём прекрасно и познавательно, с юмором, провел экскурсию. Всё понравилось.

Т Татьяна Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы читать дальше с юмором, много подробностей из истории города и неизвестных нам фактов. Познавательно и увлекательно!)) Спасибо огромное! Полюбили ваш город ещё больше!)) Обязательно приедем снова! Город меняется и становится красивее. У нас была обзорная 2-х часовая пешеходная экскурсия по центру Тулы. Экскурсовод Анастасия - выше всех похвал! Очень интересно, живо,

Д Денис «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Хорошая обзорная экскурсия

М Мария «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Отличная обзорная экскурсия. Как раз для того, чтобы осмотреться и наметить план дальнейшего времяпрепровождения в городе.

С Светлана Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Я почему то думала что нам прямо из самовара чай нальют… Ну и дороговато, конечно. А калачи вкусные, экскурсия интересная. И в эту пекарню мы вернулись за гостиницами))

Ю Юлия Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара Экскурсия очень интересная. Чаепие с калачём вообще не передать словами. Очееееень вкусно. Обязательно в следующие посещение зайду попробовать новую начинку калача.