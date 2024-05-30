Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 11 экскурсий в категории «История и культура» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
550 за человека
Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300 за всё до 8 чел.
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Начало: Ул. Металлистов, д. 20, памятник Мосину
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 11:00, в 14:00, в 16:00
Завтра в 14:00
14 июня в 10:00
1 500 за человека
Автобусная экскурсия на Куликово поле
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200 за человека
Тульский Кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру с посещением Тульского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Не забывай те грозные года…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Не забывай те грозные года…
Начало: По договорённости
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 13:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
  2. Обзорная экскурсия в Туле
  3. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  4. Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
  5. Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "История и культура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 550 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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