Описание экскурсии
Центр приёма гостей Тульской области приглашает жителей и гостей города на пешую экскурсию по историческому центру Тулы, финалом которой станет посещение музея Оружия с экскурсией. Вы совершите увлекательную прогулку, окунетесь в атмосферу старинных купеческих улочек, прогуляетесь вокруг пятивековой крепости – Тульского кремля, сделаете памятные фото, увидите главные исторические памятники вблизи, узнаете как город-крепость на границе с Диким полем превратился в город мастеров и оружейников. Экскурсовод расскажет о жизни старого Тульского посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы увидите главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, самый старый храм города – Благовещенскую церковь, прогуляетесь по возрожденной Казанской набережной и, конечно же, по старинной купеческой улице Металлистов (Пятницкой), чтобы рассмотреть красивейшие особняки, услышать забавные истории минувших лет. Пешеходная часть экскурсии завершится в сувенирном магазине “Универмаг тульских брендов”, где всем гостям города предложат бесплатную дегустацию горячего тульского чая и ароматного тульского пряника! При желании, можно будет приобрести памятные сувениры, ведь в магазине представлена уникальная продукция тульских мастеров. Более 1100 наименований товаров: от пряников, чая, пастилы, региональной линейки одежды и самоваров, гармоней и микрофонов, косметики до керамических и деревянных изделий ручной работы! После чаепития мы отправимся в один из главных музеев нашего города – музей Оружия. Там вас ждет экскурсия по основной экспозиции, на которой вы узнаете историю эволюцию стрелкового и холодного оружия с XIV в. до наших дней, а также историю оружейного производства в Туле. Продолжительность программы: 4 часа. 11:30-13:00 ч. - обзорная экскурсия по историческому центру города; 13:00-13:30 ч.
дегустация тульского чая и пряника в Универмаге тульских бредов; 13:30-14:00 – переход в музей Оружия; 14:00-15:30 – экскурсия по экспозиции музея Оружия и свободный осмотр. Начало экскурсии в 11:30. Стоимость – 1 450./чел. Сбор группы по адресу – ул.
Демонстрации 1А/1 (павильон Центра приёма гостей Тульской области, перед ТЦ “Утюг
Ъ”) Программа проводится 3, 4, 5, 8 и 9 января.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода, билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Демонстрации, 1А/1
Завершение: Музей Оружия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 19:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
Завтра в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека