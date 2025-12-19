Центр приёма гостей Тульской области приглашает жителей и гостей города на пешую экскурсию по историческому центру Тулы, финалом которой станет посещение музея Оружия с экскурсией. Вы совершите увлекательную прогулку, окунетесь в атмосферу старинных купеческих улочек, прогуляетесь вокруг пятивековой крепости – Тульского кремля, сделаете памятные фото, увидите главные исторические памятники вблизи, узнаете как город-крепость на границе с Диким полем превратился в город мастеров и оружейников. Экскурсовод расскажет о жизни старого Тульского посада и о нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы увидите главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, самый старый храм города – Благовещенскую церковь, прогуляетесь по возрожденной Казанской набережной и, конечно же, по старинной купеческой улице Металлистов (Пятницкой), чтобы рассмотреть красивейшие особняки, услышать забавные истории минувших лет. Пешеходная часть экскурсии завершится в сувенирном магазине “Универмаг тульских брендов”, где всем гостям города предложат бесплатную дегустацию горячего тульского чая и ароматного тульского пряника! При желании, можно будет приобрести памятные сувениры, ведь в магазине представлена уникальная продукция тульских мастеров. Более 1100 наименований товаров: от пряников, чая, пастилы, региональной линейки одежды и самоваров, гармоней и микрофонов, косметики до керамических и деревянных изделий ручной работы! После чаепития мы отправимся в один из главных музеев нашего города – музей Оружия. Там вас ждет экскурсия по основной экспозиции, на которой вы узнаете историю эволюцию стрелкового и холодного оружия с XIV в. до наших дней, а также историю оружейного производства в Туле. Продолжительность программы: 4 часа. 11:30-13:00 ч. - обзорная экскурсия по историческому центру города; 13:00-13:30 ч.

дегустация тульского чая и пряника в Универмаге тульских бредов; 13:30-14:00 – переход в музей Оружия; 14:00-15:30 – экскурсия по экспозиции музея Оружия и свободный осмотр. Начало экскурсии в 11:30. Стоимость – 1 450./чел. Сбор группы по адресу – ул.

Демонстрации 1А/1 (павильон Центра приёма гостей Тульской области, перед ТЦ “Утюг

Ъ”) Программа проводится 3, 4, 5, 8 и 9 января.