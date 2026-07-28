Основано на последних 30 из 180 отзывов

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И Ирина Очень благодарны экскурсоводу Светлане, которая смогла не только познакомить с городом, но и поделиться своей любовью к нему. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсовод Артём был просто неподрадаем, сразу видно, что человек любит свою профессию. Очень ярко и красочно рассказывал историю города, достопримечательности и прочее. Два часа пролетели как один миг. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Отлично.

Большое спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Экскурсия прошла очень информативно, интересно, живенько. Только погода в августе решила, что уже конец сентября и было также холодно. Экскурсовод Оксана большая молодец!!! И как подарок в конце маршрута было горячее чаепитие и дегустация пряника. Рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олеся очень понравилось, медленно ходили по главным достопримечательностям города, экскурсовод все интересно рассказывала, отвечала на вопросы, в конце угостили чаем и пряниками, однозначно рекомендую к посещению и город и данную экскурсию Вам был полезен этот отзыв? Да Нет