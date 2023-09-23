Увидеть, как меняется город с наступлением темноты, и изучить основные достопримечательности
Каждый город преображается в предзакатный час: тени старинных зданий удлиняются, улицы начинают мерцать огнями. Мы приглашаем вас прогуляться по вечерней Туле, познакомиться с её историей и ночной жизнью.
Вы насладитесь камерной атмосферой, увидите главные памятники архитектуры и сделаете красивые фотографии.
Вы насладитесь камерной атмосферой, увидите главные памятники архитектуры и сделаете красивые фотографии.
Ближайшие даты:
13
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20
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окт
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся вокруг Тульского кремля, который выдержал множество осад и чудом сохранился до наших дней. Разберёмся в назначении каждой башни и окунёмся в историю этого места. Вы узнаете, как крепость превратилась в город мастеров и оружейников, а затем — в центр торговли и ремесла.
- Затем пройдём по возрождённой Казанской набережной с потрясающей подсветкой, заглянем внутрь крепостных стен и полюбуемся Успенским златоглавым собором.
- По пути вам встретятся городские скульптуры городового и тульского мастера.
- Также вы увидите памятник Мосину, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, разгадаете значение букв «Тульской азбуки», познакомитесь с главными тульскими заводами и узнаете, где зарождалась история знаменитого тульского оружия.
После экскурсии гид подскажет, где приобрести самые вкусные пряники, пастилу и другие сувениры.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гид из нашей команды
в пятницу в 19:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Творческий кластер «Октава»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 303 туристов
Вас приветствует команда молодых и активных профессионалов, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Мы предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём для вас увлекательные экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим уникальную аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
23 сен 2023
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Артем - замечательный рассказчик и очень эрудированный человек. К тому же, умеющий прекрасно учитывать уровень и интересы слушателей. И еще он любит свой город и сумел и нас заразить этой любовью. С радостью сходили бы с ним на другие экскурсии.
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