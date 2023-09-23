Получили огромное удовольствие от экскурсии. Артем - замечательный рассказчик и очень эрудированный человек. К тому же, умеющий прекрасно учитывать уровень и интересы слушателей. И еще он любит свой город и сумел и нас заразить этой любовью. С радостью сходили бы с ним на другие экскурсии.