Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы

Увидеть, как меняется город с наступлением темноты, и изучить основные достопримечательности

5
1 отзыв
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Каждый город преображается в предзакатный час: тени старинных зданий удлиняются, улицы начинают мерцать огнями. Мы приглашаем вас прогуляться по вечерней Туле, познакомиться с её историей и ночной жизнью.

Вы насладитесь камерной атмосферой, увидите главные памятники архитектуры и сделаете красивые фотографии.
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Ближайшие даты:
13
окт
20
окт
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся вокруг Тульского кремля, который выдержал множество осад и чудом сохранился до наших дней. Разберёмся в назначении каждой башни и окунёмся в историю этого места. Вы узнаете, как крепость превратилась в город мастеров и оружейников, а затем — в центр торговли и ремесла.
  • Затем пройдём по возрождённой Казанской набережной с потрясающей подсветкой, заглянем внутрь крепостных стен и полюбуемся Успенским златоглавым собором.
  • По пути вам встретятся городские скульптуры городового и тульского мастера.
  • Также вы увидите памятник Мосину, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, разгадаете значение букв «Тульской азбуки», познакомитесь с главными тульскими заводами и узнаете, где зарождалась история знаменитого тульского оружия.

После экскурсии гид подскажет, где приобрести самые вкусные пряники, пастилу и другие сувениры.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гид из нашей команды

в пятницу в 19:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Творческий кластер «Октава»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
23 сен 2023
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Артем - замечательный рассказчик и очень эрудированный человек. К тому же, умеющий прекрасно учитывать уровень и интересы слушателей. И еще он любит свой город и сумел и нас заразить этой любовью. С радостью сходили бы с ним на другие экскурсии.

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