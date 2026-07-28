Каждый город неповторим вечером, и Тула не исключение.
В предзакатные часы она окутывается особой атмосферой, которую вы сможете ощутить, прогуливаясь по её историческому центру.
Вас ждёт знакомство с величественным Тульским кремлём, прогулка
В предзакатные часы она окутывается особой атмосферой, которую вы сможете ощутить, прогуливаясь по её историческому центру.
Вас ждёт знакомство с величественным Тульским кремлём, прогулка
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Исторические памятники
- 📸 Отличные фото-локации
- 🗣 Интересные рассказы гида
- 🎁 Рекомендации по сувенирам
Что можно увидеть
- Тульский кремль
- Казанская набережная
- Успенский златоглавый собор
- Памятник Мосину
- Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого
- Городские скульптуры городового и тульского мастера
Описание фото-прогулки
- Мы прогуляемся вокруг Тульского кремля, который выдержал множество осад и чудом сохранился до наших дней. Разберёмся в назначении каждой башни и окунёмся в историю этого места. Вы узнаете, как крепость превратилась в город мастеров и оружейников, а затем — в центр торговли и ремесла.
- Затем пройдём по возрождённой Казанской набережной с потрясающей подсветкой, заглянем внутрь крепостных стен и полюбуемся Успенским златоглавым собором.
- По пути вам встретятся городские скульптуры городового и тульского мастера.
- Также вы увидите памятник Мосину, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, разгадаете значение букв «Тульской азбуки», познакомитесь с главными тульскими заводами и узнаете, где зарождалась история знаменитого тульского оружия.
После экскурсии гид подскажет, где приобрести самые вкусные пряники, пастилу и другие сувениры.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гид из нашей команды
ежедневно в 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, рядом с ТЦ «Утюг», внутри туристско-информационного центра (деревянный павильон)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 10374 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 26 июл 2026
Очень благодарны экскурсоводу Светлане, которая смогла не только познакомить с городом, но и поделиться своей любовью к нему.
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Н
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсовод Артём был просто неподрадаем, сразу видно, что человек любит свою профессию. Очень ярко и красочно рассказывал историю города, достопримечательности и прочее. Два часа пролетели как один миг. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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С
Дата посещения: 1 мая 2026
Отлично.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
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Экскурсия прошла очень информативно, интересно, живенько. Только погода в августе решила, что уже конец сентября и было также холодно. Экскурсовод Оксана большая молодец!!! И как подарок в конце маршрута было горячее чаепитие и дегустация пряника. Рекомендую!!!
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О
очень понравилось, медленно ходили по главным достопримечательностям города, экскурсовод все интересно рассказывала, отвечала на вопросы, в конце угостили чаем и пряниками, однозначно рекомендую к посещению и город и данную экскурсию
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Экскурсия по вечерней Туле понравилась, спасибо большое гиду и организаторам 👍
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