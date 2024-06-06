Музеи и искусство Тулы

Найдено 24 экскурсии в категории «Музеи» в Туле, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
«В завершение дополнительно мы можем посетить музей Гармони деда Филимона с интерактивной программой, во время которой ноги сами идут в пляс»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«Прогулка начнется в Кузнечной слободе, где вы увидите одну из главных достопримечательностей города — музей Оружия, выполненный в форме шлема русского воина»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«При желании можно забронировать посещение Музея Оружия «Шлем» (до или после экскурсии за дополнительную плату, экскурсию ведут гиды музея Оружия)»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
«Усадьба Ясная Поляна: экскурсия по территории и Дому-музею Толстого с музейным гидом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
«Вы погуляете по яснополянскому «прешпекту» мимо белоснежных башенок и каскада прудов, увидите павильон художников и посетите дом-музей писателя»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Музей археологии Тульского кремля — один из самых молодых в регионе, его открыли 22 апреля 2019 года»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Кроме того, мы сделаем фотостоп у дворца графа Бобринского в Богородицке и заедем в музей Купеческого быта в поселке Епифань»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
«А экспозиция интерактивного музея познакомит вас с жизнью и бытом славян Древней Руси до нашествия Батыя»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
«Вы посетите дом-музей Вересаева-Смидовичей — единственную сохранившуюся городскую усадьбу Тулы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В музее «Куликово поле» вы рассмотрите интересные археологические находки, вспомните ратный путь войска князя Дмитрия от Москвы до Дона и поймете, почему именно здесь «родилась Россия»»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Вы услышите, когда здесь были открыты первый музей и публичная библиотека, какие интересные артефакты были найдены в ходе раскопок на месте бывшего кладбища Крестовоздвиженской церкви и как жили туляки в прошлые века»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
«Входной билет в музей оплачивается отдельно: 800 руб»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
«У легендарного музея Оружия (только внешний осмотр) вы встретите охраняющих его «Стальных стражей», а еще узнаете, как оценить стоимость реактивной системы залпового огня «Смерч» в пряниках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
«Музей пряника — разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать»»
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«Кроме того, в программу можно включить чудесный музей Филимоновской игрушки, ведь неподалеку находится родина этого яркого вида тульского ремесла»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
«Экскурсию в Ясной поляне для вас проведут гиды музея, а я продолжу рассказ в Кочаках и Туле»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Экскурсия по Музею станка проходит в составе сборной группы и проводится сотрудником музея»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«Чтобы познакомиться с индустриальным прошлым Тулы, мы посетим Музей станка, который предлагает посетителям совершить увлекательную мультимедийную экскурсию в историю города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Не забывай те грозные года…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Не забывай те грозные года…
Начало: По договорённости
«Организационные детали• В программу может быть включено: посещение военно-мемориального комплекса «Бронепоезд №13 «Тульский Рабочий»», музея военной истории Тульского края, Государственного музея оружия»
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 13:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
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    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
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  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
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    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
    Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
  • н
    наталья
    3 июня 2024
    Тула - город героев и мастеров
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
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    интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо!

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Тула - первое знакомство
    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
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    взрослым и сыну 9 лет, интересные истории из жизни города и его жителей. Единственный момент, при планировании покупок сувениров и пряников во время прогулки учитывайте время работы магазинчиков на территории Кремля. На неделе в 19ч все закрываются, а некоторые и в 18ч. Мы этот момент не учли, во время экскурсии не пошли, а потом уже не успели. Это нас не расстроило, нашли другие места на улице Металлистов. Рекомендую самостоятельно посетить музей Оружия, а потом от улицы Металлистов планировать прогулку, там много кафе и ресторанчиков. Очень приятное место для отдыха: чисто, уютно, спокойно. Спасибо Игорю за знакомство с историей и современностью Тулы!

    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Экскурсия в Ясную Поляну «Толстой-микс»
    Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Очень понравилось…

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  2. Все грани Тулы за три часа
  3. Тула - город героев и мастеров
  4. Тула - первое знакомство
  5. О Туле - с интересом и любовью
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Музеи" можно забронировать 24 экскурсии от 3 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 1267 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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