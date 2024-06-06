1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
«В завершение дополнительно мы можем посетить музей Гармони деда Филимона с интерактивной программой, во время которой ноги сами идут в пляс»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«Прогулка начнется в Кузнечной слободе, где вы увидите одну из главных достопримечательностей города — музей Оружия, выполненный в форме шлема русского воина»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«При желании можно забронировать посещение Музея Оружия «Шлем» (до или после экскурсии за дополнительную плату, экскурсию ведут гиды музея Оружия)»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
«Усадьба Ясная Поляна: экскурсия по территории и Дому-музею Толстого с музейным гидом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
«Вы погуляете по яснополянскому «прешпекту» мимо белоснежных башенок и каскада прудов, увидите павильон художников и посетите дом-музей писателя»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
«В программе также будет удивительный музей, в котором представлены гармони, баяны и аккордеоны с разных концов земли»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Музей археологии Тульского кремля — один из самых молодых в регионе, его открыли 22 апреля 2019 года»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Кроме того, мы сделаем фотостоп у дворца графа Бобринского в Богородицке и заедем в музей Купеческого быта в поселке Епифань»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
«А экспозиция интерактивного музея познакомит вас с жизнью и бытом славян Древней Руси до нашествия Батыя»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
«Вы посетите дом-музей Вересаева-Смидовичей — единственную сохранившуюся городскую усадьбу Тулы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В музее «Куликово поле» вы рассмотрите интересные археологические находки, вспомните ратный путь войска князя Дмитрия от Москвы до Дона и поймете, почему именно здесь «родилась Россия»»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Вы услышите, когда здесь были открыты первый музей и публичная библиотека, какие интересные артефакты были найдены в ходе раскопок на месте бывшего кладбища Крестовоздвиженской церкви и как жили туляки в прошлые века»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
«Входной билет в музей оплачивается отдельно: 800 руб»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
«У легендарного музея Оружия (только внешний осмотр) вы встретите охраняющих его «Стальных стражей», а еще узнаете, как оценить стоимость реактивной системы залпового огня «Смерч» в пряниках»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
«Музей пряника — разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать»»
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«Кроме того, в программу можно включить чудесный музей Филимоновской игрушки, ведь неподалеку находится родина этого яркого вида тульского ремесла»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
«Экскурсию в Ясной поляне для вас проведут гиды музея, а я продолжу рассказ в Кочаках и Туле»
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Экскурсия по Музею станка проходит в составе сборной группы и проводится сотрудником музея»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«Чтобы познакомиться с индустриальным прошлым Тулы, мы посетим Музей станка, который предлагает посетителям совершить увлекательную мультимедийную экскурсию в историю города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Толстой-микс»: Ясная Поляна и исторические места Тулы
Приглашаем вас на уникальное путешествие по следам Льва Толстого в Туле. Откройте для себя места, где жил и творил великий писатель
Начало: Центральная площадь
Расписание: Со среды по воскресенье включительно
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не забывай те грозные года…
Начало: По договорённости
«Организационные детали• В программу может быть включено: посещение военно-мемориального комплекса «Бронепоезд №13 «Тульский Рабочий»», музея военной истории Тульского края, Государственного музея оружия»
Расписание: Среда-суббота по договоренности
Сегодня в 13:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- AAlla3 июня 2024Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
- ннаталья3 июня 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
- ЮЮлия31 мая 2024Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
- ССергей30 мая 2024Лучше быть не может! Евгения - лучший экскурсовод! С ее помощью мы открыли для себя нового Л. Н,!!!!
- ССергей29 мая 2024Очень понравилось…
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музеи»
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