Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

С детьми по Городу мастеров

Тула славится своими самоварами, печатными пряниками, оружием и производством музыкальных инструментов. Прогуляться 👣 по городу, узнать его историю 📖 и полюбоваться на достопримечательности 🏛️ интересно будет не только взрослым, но и детям. Эта интерактивная экскурсия ⛳, рассчитана на семейные группы.

Гид-экскурсовод проведёт вас по улицам города. Участники смогут узнать историю 📖 города, выполняя различные увлекательные задания, тематика заданий обширна, от произведений Льва Николаевича Толстого до Тульского пряника. Маленькие гости освоят «Тульскую азбуку» и познакомится с самым старым сооружением города — Тульским кремлём.