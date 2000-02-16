Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Тула для детей: увлекательное путешествие!

Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Историю 📖 лучше изучать не за партой, а гуляя по улицам города.

Я специально создала экскурсию для детей.

Скажите «нет» сухим фактам и огромному количеству дат.

Экскурсия ⛳ проходит в интерактивном формате.

У меня подготовлены вопросы на самые разные темы — от произведений Льва Толстого до тульского пряника.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по центру Тулы, узнаете историю 📖 городу, познакомитесь с Тульским кремлем.
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Экскурсия

4 375 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Тула для детей: увлекательное путешествие!
Тула для детей: увлекательное путешествие!
С детьми по Городу мастеров
Тула славится своими самоварами, печатными пряниками, оружием и производством музыкальных инструментов. Прогуляться 👣 по городу, узнать его историю 📖 и полюбоваться на достопримечательности 🏛️ интересно будет не только взрослым, но и детям. Эта интерактивная экскурсия ⛳, рассчитана на семейные группы.
Гид-экскурсовод проведёт вас по улицам города. Участники смогут узнать историю 📖 города, выполняя различные увлекательные задания, тематика заданий обширна, от произведений Льва Николаевича Толстого до Тульского пряника. Маленькие гости освоят «Тульскую азбуку» и познакомится с самым старым сооружением города — Тульским кремлём.
🚩 Начало и место завершения: По договорённости
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
Важная информация
Оплата гиду наличными. В случае безналичного расчета стоимость увеличивается на 10%
Тула для детей: увлекательное путешествие!
Тула для детей: увлекательное путешествие!
Тула для детей: увлекательное путешествие!
Тула для детей: увлекательное путешествие!
Время проведения: По запросу
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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