в пятницу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Наш гид проведет вас по старинным местам Тулы, связанными с пряничным ремеслом. Расскажет, как купцы соревновались за титул «пряничных королей», сколько видов пряников было в Туле до революции и сколько из них уцелело. А также поделится историей о пряничном наследии и пронырливом воришке. Покажет имения купцов и поможет оценить их капитал, нажитый благодаря пряникам.
Мы отправимся в ремесленную пекарню, где занимаются исторической реконструкцией дореволюционных рецептов. Продегустируем аутентичные печатные пряники и чай из самовара. Посмотрим, чем живут ремесленники сегодня и как развиваются тульские пряники в 21 веке. Кроме того, вы сможете попробовать пряники-коврижки, пряники-пирожные, чайные и кофейные пряники.
Чаепитие с пряниками включено в стоимость.