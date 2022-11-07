Тула печатная, пряничная, ароматная

Пройти по сладким историческим местам города и отведать местные пряники с чаем из самовара

Пряник — это сладость для детей, признание для возлюбленной, гордость для города, тайна ремесленника и иногда даже криминал! Вы услышите пряничную историю Тулы, увидите дома и торговые здания местных купцов-пряничников.

А затем продегустируете аутентичные пряники с чаем в теплой уютной пекарне, где занимаются реконструкцией дореволюционных рецептов.
Тула печатная, пряничная, ароматная
Тула печатная, пряничная, ароматная
Тула печатная, пряничная, ароматная
Тула печатная, пряничная, ароматная
Тула печатная, пряничная, ароматная
Тула печатная, пряничная, ароматная
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Описание

Что вас ожидает

Пряничная история Тулы

Наш гид проведет вас по старинным местам Тулы, связанными с пряничным ремеслом. Расскажет, как купцы соревновались за титул «пряничных королей», сколько видов пряников было в Туле до революции и сколько из них уцелело. А также поделится историей о пряничном наследии и пронырливом воришке. Покажет имения купцов и поможет оценить их капитал, нажитый благодаря пряникам.

Чаепитие с тульскими пряниками

Мы отправимся в ремесленную пекарню, где занимаются исторической реконструкцией дореволюционных рецептов. Продегустируем аутентичные печатные пряники и чай из самовара. Посмотрим, чем живут ремесленники сегодня и как развиваются тульские пряники в 21 веке. Кроме того, вы сможете попробовать пряники-коврижки, пряники-пирожные, чайные и кофейные пряники.

Организационные детали

Чаепитие с пряниками включено в стоимость.

в пятницу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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