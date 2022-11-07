в пятницу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Пряник — это сладость для детей, признание для возлюбленной, гордость для города, тайна ремесленника и иногда даже криминал! Вы услышите пряничную историю Тулы, увидите дома и торговые здания местных купцов-пряничников. А затем продегустируете аутентичные пряники с чаем в теплой уютной пекарне, где занимаются реконструкцией дореволюционных рецептов.

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Описание

Что вас ожидает

Пряничная история Тулы

Наш гид проведет вас по старинным местам Тулы, связанными с пряничным ремеслом. Расскажет, как купцы соревновались за титул «пряничных королей», сколько видов пряников было в Туле до революции и сколько из них уцелело. А также поделится историей о пряничном наследии и пронырливом воришке. Покажет имения купцов и поможет оценить их капитал, нажитый благодаря пряникам.

Чаепитие с тульскими пряниками

Мы отправимся в ремесленную пекарню, где занимаются исторической реконструкцией дореволюционных рецептов. Продегустируем аутентичные печатные пряники и чай из самовара. Посмотрим, чем живут ремесленники сегодня и как развиваются тульские пряники в 21 веке. Кроме того, вы сможете попробовать пряники-коврижки, пряники-пирожные, чайные и кофейные пряники.

Организационные детали

Чаепитие с пряниками включено в стоимость.