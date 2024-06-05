1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ННаталья18 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
- ААйна6 мая 2024Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
- ММария12 апреля 2024Экскурсия замечательная! У нас был семейный выезд - 7 человек, все взрослые, но разных поколений и предпочтений (и даже физических
- ТТатьяна17 марта 2024Насыщенная экскурсия на целый день. День пролетел как мгновение, ни секунды не давали скучать. Эта экскурсия показала все ремесла, которыми
- ВВладимир9 января 2024Из пяти составляющих экскурсии нарекание вызывает лишь часть:"Музей пряника, мастер-класс и чаепитие со сладостями". Во-первых, музей "Тульский пряник" находится в
- ЕЕлена5 января 2024Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Тульский Арбат и мастер-классИнтересная экскурсия. Дети с удовольствием ходили и слушали даже при минус 24 на улице мы не замёрзли и без этой экскурсии столько впечатлений не было бы. Спасибо
- ЕЕлена3 января 2024Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Тульский Арбат и мастер-классОчень интересная экскурсия с позитивным экскурсоводом Светланой. Несмотря на холодную погоду и ветер всё было вкликолепно.
- ННаталья28 июня 2023«Дело, мастера боится»: гуляем по ремесленной ТулеПрекрасная прогулка по центру города с удивительным рассказчиком. Узнали много нового о городе и окрестностях. Рекомендуем для знакомства с Тулой или воспоминаний о ней. Все мастер классы и музеи великолепны.
- ООльга29 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей пряника»
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