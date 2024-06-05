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другом месте (Октябрьская 45а), а мы посещали магазин, производящий и торгующий пряниками, где и проводился мастер-класс по изготовлению личного пряника. Сам мастер-класс понравился, всё грамотно доведено и сделано, но вот потом… Наши слепленные пряники отправились в печь, а магазин открыли для посетителей. И вот представьте себе: сидит группа взрослых людей за столом в центре магазина, а за их спинами в течение более получаса бродят и толкаются покупатели, выбирая, чтобы купить из выставленного на витринах. Впечатление очень нехорошее. Надо либо мастер-класс проводить в другом помещении, либо закрывать магазин на все время работы и ожидания группы. Но, как я понимаю, упустить доход за 60 минут закрытого магазина - ситуация недопустимая.