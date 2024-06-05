Музей пряника – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей пряника» в Туле, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
23 отзыва
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, аС нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
  • А
    Айна
    6 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень довольны😍 спасибо огромное. Теперь хочется вернуться и взять другую еще экскурсию.
    Анастасия наш экскурсовод, прекрасная девушка, с любовью о Туле рассказала интересные факты про город. Остались очень
  • М
    Мария
    12 апреля 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Экскурсия замечательная! У нас был семейный выезд - 7 человек, все взрослые, но разных поколений и предпочтений (и даже физических
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    возможностей:)), но понравилось всем абсолютно! И маршрут понравился, и последовательность объектов и активностей, и то, как о нас заботились - чтобы, несмотря на ветренно-холодную погоду, никто не мёрз, чтобы всем было интересно, чтобы мы были сытые, вовлечённые, увлечённые и довольные)) Спасибо Ольге и Лилии за организацию, за внимание к нашим возможностям и потребностям, и за то, с какой теплотой и любовью презентовали нам свой прекрасный город.

  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Насыщенная экскурсия на целый день. День пролетел как мгновение, ни секунды не давали скучать. Эта экскурсия показала все ремесла, которыми
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    славится город. Мастер класс по пряникам- очень душевный вышел. Музей гармони- ребята просто огонь! Всем рекомендую взять эту экскурсию. За один день увидите, услышите и попробуете всё самое интересное и главное о Туле.

  • В
    Владимир
    9 января 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Из пяти составляющих экскурсии нарекание вызывает лишь часть:"Музей пряника, мастер-класс и чаепитие со сладостями". Во-первых, музей "Тульский пряник" находится в
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    другом месте (Октябрьская 45а), а мы посещали магазин, производящий и торгующий пряниками, где и проводился мастер-класс по изготовлению личного пряника. Сам мастер-класс понравился, всё грамотно доведено и сделано, но вот потом… Наши слепленные пряники отправились в печь, а магазин открыли для посетителей. И вот представьте себе: сидит группа взрослых людей за столом в центре магазина, а за их спинами в течение более получаса бродят и толкаются покупатели, выбирая, чтобы купить из выставленного на витринах. Впечатление очень нехорошее. Надо либо мастер-класс проводить в другом помещении, либо закрывать магазин на все время работы и ожидания группы. Но, как я понимаю, упустить доход за 60 минут закрытого магазина - ситуация недопустимая.

  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Тульский Арбат и мастер-класс
    Интересная экскурсия. Дети с удовольствием ходили и слушали даже при минус 24 на улице мы не замёрзли и без этой экскурсии столько впечатлений не было бы. Спасибо
  • Е
    Елена
    3 января 2024
    Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Тульский Арбат и мастер-класс
    Очень интересная экскурсия с позитивным экскурсоводом Светланой. Несмотря на холодную погоду и ветер всё было вкликолепно.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    «Дело, мастера боится»: гуляем по ремесленной Туле
    Прекрасная прогулка по центру города с удивительным рассказчиком. Узнали много нового о городе и окрестностях. Рекомендуем для знакомства с Тулой или воспоминаний о ней. Все мастер классы и музеи великолепны.
  • О
    Ольга
    29 мая 2023
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей пряника»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  2. Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
  3. Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Музей пряника" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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