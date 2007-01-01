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Тула Новогодняя

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Экскурсия ⛳ познакомит Вас с историческим центром, Вы получите общую информацию о нём, но главное узнаете о том как мы умеем отмечать самый любимый праздник года.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Тула Новогодняя
Тула Новогодняя

Что вы увидите

  • пл. Ленина
  • Кремль
  • Казанскую набережную
  • Музейный квартал
Тула НовогодняяКак туляки отмечали Рождество и Новый год в царские времена? Что ставили на стол именитые тульские купцы и Лев Толстой? Как город 🏙️ отмечает праздничные дни сегодня? Ответы на эти вопросы можно получить на этой тематической экскурсии 🧭. Важная информация:Пожалуйста, надевайте удобную обувь и тёплую одежду, чтобы ничего не портило Вам настроение во время экскурсии.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Кремль: 80 руб\чел.
Начало
🚩 пл. Ленина, г. Тула
Место завершения
🏁 Музейный квартал
Тула Новогодняя
Тула Новогодняя
Тула Новогодняя
Тула Новогодняя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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