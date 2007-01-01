Тула НовогодняяКак туляки отмечали Рождество и Новый год в царские времена? Что ставили на стол именитые тульские купцы и Лев Толстой? Как город 🏙️ отмечает праздничные дни сегодня? Ответы на эти вопросы можно получить на этой тематической экскурсии 🧭. Важная информация:Пожалуйста, надевайте удобную обувь и тёплую одежду, чтобы ничего не портило Вам настроение во время экскурсии.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в Кремль: 80 руб\чел.
Начало
🚩 пл. Ленина, г. Тула
Место завершения
🏁 Музейный квартал
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.