Тула НовогодняяКак туляки отмечали Рождество и Новый год в царские времена? Что ставили на стол именитые тульские купцы и Лев Толстой? Как город 🏙️ отмечает праздничные дни сегодня? Ответы на эти вопросы можно получить на этой тематической экскурсии 🧭. Важная информация:Пожалуйста, надевайте удобную обувь и тёплую одежду, чтобы ничего не портило Вам настроение во время экскурсии.