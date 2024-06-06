Е Екатерина Тула для всей семьи читать дальше приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию. Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и

Н Наталья Все грани Тулы за три часа Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️

А Александра Тула для всей семьи Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!

Н Надежда Тула для всей семьи читать дальше Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида! Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.

С Светлана Все грани Тулы за три часа читать дальше своего дела, но и очень искренний позитивный человек, влюблённый в свой город! Экскурсия была построена грамотно, с учетом всех наших пожеланий. Несмотря на длительность в 3 часа, благодаря прекрасной подаче материала, экскурсия прошла легко. СПАСИБО! От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал

Т Татьяна Все грани Тулы за три часа Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.

С Светлана Тульские святыни Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!

А Алексей Тульские святыни Замечательная экскурсия, спасибо большое