Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Туле, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
«Вы загадаете желание у тульской ежихи и попросите защиты у городового, летом полюбуетесь фонтанами, а зимой — яркой иллюминацией»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«Летом в кабинках работают кондиционеры, зимой — подогрев»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тульские святыни
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
«Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи»
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
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    приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
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    Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида!

    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Все грани Тулы за три часа
    От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал
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    своего дела, но и очень искренний позитивный человек, влюблённый в свой город! Экскурсия была построена грамотно, с учетом всех наших пожеланий. Несмотря на длительность в 3 часа, благодаря прекрасной подаче материала, экскурсия прошла легко. СПАСИБО!

    От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна -
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.
  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Тульские святыни
    Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Тульские святыни
    Замечательная экскурсия, спасибо большое
  • С
    Светлана
    31 июля 2023
    Тульские святыни
    Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
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    и вышло солнце, потеплело. Экскурсовод рассказал о самых значимых храмах, зданиях в центре города. Приложились к чудотворным иконам. Из-за детей пришлось немного сократить экскурсию, мы обошлись только пешим маршрутом, но я надеюсь, что мы еще вернемся в это красивый город!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тула для всей семьи
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  3. Тульские святыни
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 834 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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