1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
«Вы загадаете желание у тульской ежихи и попросите защиты у городового, летом полюбуетесь фонтанами, а зимой — яркой иллюминацией»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«Летом в кабинках работают кондиционеры, зимой — подогрев»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
«Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи»
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- ААлександра1 июня 2024Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
- ННадежда31 мая 2024Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
- ССветлана28 мая 2024От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал
- ТТатьяна24 мая 2024Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.
- ССветлана10 марта 2024Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
- ААлексей8 января 2024Замечательная экскурсия, спасибо большое
- ССветлана31 июля 2023Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Зимние»
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