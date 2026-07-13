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Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»

Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов
Тула славится не только пряниками! До революции еще одним брендом города был хлеб.

На увлекательной прогулке по центру Тулы вы погрузитесь в атмосферу торговли и заглянете за фасады старинных домов: узнаете, как работали, где отдыхали и что ели купцы и другие горожане.

А после в уютной пекарне сможете оценить на вкус "те самые калачи" - например, "Силу богатырскую" или "Курочку Рябу"
5
152 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍞 Погружение в историю торговли Тулы
  • 🥐 Дегустация аутентичных калачей
  • 🏛️ Прогулка по историческому центру
  • 🧑‍🏫 Экскурсия с профессиональным гидом
  • 🍵 Чай из самовара в уютной пекарне
  • 🛍️ Возможность купить традиционные пряники
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»

Что можно увидеть

  • Пекарня на Посольской
  • Булочная Денисова
  • Дом купца Платонова
  • Тульский кремль

Описание экскурсии

Торговые маршруты старинной Тулы

Гуляя по центру, вы перенесетесь в прошлое. Вот пекарня на Посольской, принадлежащая династии Филипповых — они поставляют выпечку к императорскому двору и отпекают огромные фигурные торты. Почти напротив свои изделия продает «пряничный царь» Гречихин. Пятницкую заливает аромат калачей — их продают в «Булочной Денисова».

Мы пройдем мимо торговых и жилых домов самых зажиточных купцов города. Вы узнаете, что продавали в Туле, в каких питейных заведениях туляки просаживали деньги, в каких чайных устраивали заговоры и распространяли запрещенную литературу. В кремле представим старые торговые ряды, а у дома купца Платонова — бывшие окна-аквариумы.

Съесть калач, приготовленный как в 19 веке

В завершение экскурсии приглашаем вас в нашу пекарню, где мы занимаемся реконструкцией дореволюционных рецептов. Вы отведаете смесные калачи на закваске — точно такие, как пеклись на соседней улице в конце 19 — начале 20 веков, но с современными начинками. На ваш выбор:

  • Курочка Ряба — калач с томленой в сливках курицей, луком и морковью
  • Сила богатырская — калач с паштетом, зеленью и хрустящим огурчиком
  • Мамина дача — калач с творожным сыром и запеченными с травами овощами
  • Тетя Сара — калач с хумусом и грибами
  • Сырная душа — калач с горгонзолой, сулугуни и брынзой

Дегустация пройдет под чай из самовара.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, длительность с дегустацией около 1,5 часов. Мы прогуляемся по историческому центру и завершим свой путь в маленькой уютной пекарне, где вы сможете отведать вкусные фаршированные калачи по рецепту 19 века.
  • В стоимость экскурсии входит калач 160-200 г. (в зависимости от начинки) и чай
  • Также в пекарне вы сможете купить самые вкусные в городе пряники — свежие, ручной работы по технологии 19 века
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Дети до 12 лет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10939 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками. Проводим и другие тематические экскурсии и мастер-классы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
10
3
4
2
1
1
2
Артем
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
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Маргарита
экскурсия от которой не устанешь, а прошла как лёгкая прогулка по городу в завершении которой был очень вкусный калач прямо из печи с чаем)))
экскурсия от которой не устанешь, а прошла как лёгкая прогулка по городу в завершении которой был очень вкусный калач прямо из печи с чаем)))
экскурсия от которой не устанешь, а прошла как лёгкая прогулка по городу в завершении которой был очень вкусный калач прямо из печи с чаем)))
экскурсия от которой не устанешь, а прошла как лёгкая прогулка по городу в завершении которой был очень вкусный калач прямо из печи с чаем)))
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А
Замечательный гид- Наталья, очень интересно рассказывает. Всем рекомендую посетить 👍.
Замечательный гид- Наталья, очень интересно рассказывает. Всем рекомендую посетить 👍.
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Е
Были сегодня на экскурсии. Проводила замечательная девушка Евгения. Потрясающая интересная подача информации. Это не первое моё знакомство с Тулой. До этого была на общей обзорной экскурсии. Совершенно разная информация. Без этой экскурсии обзорная не полная, они замечательно дополняют друг друга. 1.5 часа пролетели не заметно и закончились в чудесной пекарни с вкусными калачами.
Были сегодня на экскурсии. Проводила замечательная девушка Евгения. Потрясающая интересная подача информации. Это не первое моё
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, благодарим за отзыв! Мы старались:) Рады, что смогли создать объемное впечатление от Тулы. Ждем в гости снова!
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Динара
Уже второй раз берём эту экскурсию – и всё равно она классная и интересная! Каждый гид рассказаывает по-своему, и от этого ещё круче. Организаторам огромная благодарность ☀️
Уже второй раз берём эту экскурсию – и всё равно она классная и интересная! Каждый гид
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Динара, спасибо большое за отзыв. Очень рады, что второй раз выбираете нас, тем более, с одной и той же услугой))) Видимо, действительно, экскурсия понравилась! Гидам обязательно передадим Ваши слова. Ждем в гости снова:)
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С
Прогулка по улице Металлистов получилась познавательной и атмосферной. Рассказы о торговле и знатных купцах оживили историю Тулы, а дегустация калачей стала приятным финалом. Огромнейшее спасибо!
Прогулка по улице Металлистов получилась познавательной и атмосферной. Рассказы о торговле и знатных купцах оживили историю
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Станислав, спасибо Вам за положительную оценку и прекрасную фотографию. Ждем в гости снова!
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