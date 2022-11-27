Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»

Узнать, что продавали и ели туляки, открыть секреты купцов и отведать вкуснейшие калачи

5
1 отзыв
Не только пряниками славится Тула! До революции еще одним брендом города был хлеб.

На нашей любопытной прогулке по центру Тулы вы погрузитесь в тему торговли и заглянете за фасады старинных домов: раскроете, как работали, где отдыхали и что ели купцы и другие горожане.

А после в уютной пекарне сами оцените на вкус «те самые калачи» — например, «Силу богатырскую» или «Курочку Рябу»:)
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
Гастрономическая экскурсия «Тула торговая»
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Описание

Что вас ожидает

Торговые маршруты старинной Тулы

Гуляя по центру, вы перенесетесь в прошлое. Вот пекарня на Посольской, принадлежащая династии Филипповых — они поставляют выпечку к императорскому двору и отпекают огромные фигурные торты. Почти напротив свои изделия продает «пряничный царь» Гречихин. Пятницкую заливает аромат калачей — их продают в «Булочной Денисова».

Мы пройдем мимо торговых и жилых домов самых зажиточных купцов города. Вы узнаете, что продавали в Туле, в каких питейных заведениях туляки просаживали деньги, в каких чайных устраивали заговоры и распространяли запрещенную литературу. В кремле представим старые торговые ряды, а у дома купца Платонова — бывшие окна-аквариумы.

Съесть калач, приготовленный как в 19 веке

В завершение экскурсии приглашаем вас в нашу пекарню, где мы занимаемся реконструкцией дореволюционных рецептов. Вы отведаете смесные калачи на закваске — точно такие, как пеклись на соседней улице в конце 19 — начале 20 веков, но с современными начинками. На ваш выбор:

  • Курочка Ряба — калач с томленой в сливках курицей, луком и морковью
  • Сила богатырская — калач с паштетом, зеленью и хрустящим огурчиком
  • Мамина дача — калач с творожным сыром и запеченными с травами овощами
  • Тетя Сара — калач с хумусом и грибами
  • Сырная душа — калач с горгонзолой, сулугуни и брынзой

Дегустация пройдет под чай из самовара.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, длительность 1,5 часа + время на дегустацию, которое вы проведете в пекарне. Одевайтесь по погоде и приходите голодными — в пекарне вы отведаете огромные и очень сытные калачи:)
  • Также в пекарне вы сможете купить самые вкусные в городе пряники — свежие, ручной работы по технологии 19 века
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
начало улицы Металлистов, около памятника Мосину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
27 ноя 2022
Очень интересная эскурсия, подробно рассказывала о каждом доме. Перед началом экскурсии, спросила нас какие вы хотите калачи.

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