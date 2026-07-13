Гуляя по центру, вы перенесетесь в прошлое. Вот пекарня на Посольской, принадлежащая династии Филипповых — они поставляют выпечку к императорскому двору и отпекают огромные фигурные торты. Почти напротив свои изделия продает «пряничный царь» Гречихин. Пятницкую заливает аромат калачей — их продают в «Булочной Денисова».
Мы пройдем мимо торговых и жилых домов самых зажиточных купцов города. Вы узнаете, что продавали в Туле, в каких питейных заведениях туляки просаживали деньги, в каких чайных устраивали заговоры и распространяли запрещенную литературу. В кремле представим старые торговые ряды, а у дома купца Платонова — бывшие окна-аквариумы.
Съесть калач, приготовленный как в 19 веке
В завершение экскурсии приглашаем вас в нашу пекарню, где мы занимаемся реконструкцией дореволюционных рецептов. Вы отведаете смесные калачи на закваске — точно такие, как пеклись на соседней улице в конце 19 — начале 20 веков, но с современными начинками. На ваш выбор:
Курочка Ряба — калач с томленой в сливках курицей, луком и морковью
Сила богатырская — калач с паштетом, зеленью и хрустящим огурчиком
Мамина дача — калач с творожным сыром и запеченными с травами овощами
Тетя Сара — калач с хумусом и грибами
Сырная душа — калач с горгонзолой, сулугуни и брынзой
Дегустация пройдет под чай из самовара.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, длительность с дегустацией около 1,5 часов. Мы прогуляемся по историческому центру и завершим свой путь в маленькой уютной пекарне, где вы сможете отведать вкусные фаршированные калачи по рецепту 19 века.
В стоимость экскурсии входит калач 160-200 г. (в зависимости от начинки) и чай
Также в пекарне вы сможете купить самые вкусные в городе пряники — свежие, ручной работы по технологии 19 века
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10939 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки.
Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.
Проводим и другие тематические экскурсии и мастер-классы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
отличная экскурсия всем рекомендую!!! интересно познавательно вкусно)
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Маргарита
экскурсия от которой не устанешь, а прошла как лёгкая прогулка по городу в завершении которой был очень вкусный калач прямо из печи с чаем)))
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А
Ангелина
Замечательный гид- Наталья, очень интересно рассказывает. Всем рекомендую посетить 👍.
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Е
Елена
Были сегодня на экскурсии. Проводила замечательная девушка Евгения. Потрясающая интересная подача информации. Это не первое моё знакомство с Тулой. До этого была на общей обзорной экскурсии. Совершенно разная информация. Без этой экскурсии обзорная не полная, они замечательно дополняют друг друга. 1.5 часа пролетели не заметно и закончились в чудесной пекарни с вкусными калачами.
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, благодарим за отзыв! Мы старались:) Рады, что смогли создать объемное впечатление от Тулы. Ждем в гости снова!
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Динара
Уже второй раз берём эту экскурсию – и всё равно она классная и интересная! Каждый гид рассказаывает по-своему, и от этого ещё круче. Организаторам огромная благодарность ☀️
Анастасия
Ответ организатора:
Динара, спасибо большое за отзыв. Очень рады, что второй раз выбираете нас, тем более, с одной и той же услугой))) Видимо, действительно, экскурсия понравилась! Гидам обязательно передадим Ваши слова. Ждем в гости снова:)
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С
Станислав
Прогулка по улице Металлистов получилась познавательной и атмосферной. Рассказы о торговле и знатных купцах оживили историю Тулы, а дегустация калачей стала приятным финалом. Огромнейшее спасибо!
Анастасия
Ответ организатора:
Станислав, спасибо Вам за положительную оценку и прекрасную фотографию. Ждем в гости снова!
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