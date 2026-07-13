Тула славится не только пряниками! До революции еще одним брендом города был хлеб. На увлекательной прогулке по центру Тулы вы погрузитесь в атмосферу торговли и заглянете за фасады старинных домов: узнаете, как работали, где отдыхали и что ели купцы и другие горожане. А после в уютной пекарне сможете оценить на вкус "те самые калачи" - например, "Силу богатырскую" или "Курочку Рябу"

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Описание экскурсии

Торговые маршруты старинной Тулы

Гуляя по центру, вы перенесетесь в прошлое. Вот пекарня на Посольской, принадлежащая династии Филипповых — они поставляют выпечку к императорскому двору и отпекают огромные фигурные торты. Почти напротив свои изделия продает «пряничный царь» Гречихин. Пятницкую заливает аромат калачей — их продают в «Булочной Денисова».

Мы пройдем мимо торговых и жилых домов самых зажиточных купцов города. Вы узнаете, что продавали в Туле, в каких питейных заведениях туляки просаживали деньги, в каких чайных устраивали заговоры и распространяли запрещенную литературу. В кремле представим старые торговые ряды, а у дома купца Платонова — бывшие окна-аквариумы.

Съесть калач, приготовленный как в 19 веке

В завершение экскурсии приглашаем вас в нашу пекарню, где мы занимаемся реконструкцией дореволюционных рецептов. Вы отведаете смесные калачи на закваске — точно такие, как пеклись на соседней улице в конце 19 — начале 20 веков, но с современными начинками. На ваш выбор:

Курочка Ряба — калач с томленой в сливках курицей, луком и морковью

Сила богатырская — калач с паштетом, зеленью и хрустящим огурчиком

Мамина дача — калач с творожным сыром и запеченными с травами овощами

Тетя Сара — калач с хумусом и грибами

Сырная душа — калач с горгонзолой, сулугуни и брынзой

Дегустация пройдет под чай из самовара.

Организационные детали