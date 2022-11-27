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Описание
Что вас ожидает
Торговые маршруты старинной Тулы
Гуляя по центру, вы перенесетесь в прошлое. Вот пекарня на Посольской, принадлежащая династии Филипповых — они поставляют выпечку к императорскому двору и отпекают огромные фигурные торты. Почти напротив свои изделия продает «пряничный царь» Гречихин. Пятницкую заливает аромат калачей — их продают в «Булочной Денисова».
Мы пройдем мимо торговых и жилых домов самых зажиточных купцов города. Вы узнаете, что продавали в Туле, в каких питейных заведениях туляки просаживали деньги, в каких чайных устраивали заговоры и распространяли запрещенную литературу. В кремле представим старые торговые ряды, а у дома купца Платонова — бывшие окна-аквариумы.
Съесть калач, приготовленный как в 19 веке
В завершение экскурсии приглашаем вас в нашу пекарню, где мы занимаемся реконструкцией дореволюционных рецептов. Вы отведаете смесные калачи на закваске — точно такие, как пеклись на соседней улице в конце 19 — начале 20 веков, но с современными начинками. На ваш выбор:
Курочка Ряба — калач с томленой в сливках курицей, луком и морковью
Сила богатырская — калач с паштетом, зеленью и хрустящим огурчиком
Мамина дача — калач с творожным сыром и запеченными с травами овощами
Тетя Сара — калач с хумусом и грибами
Сырная душа — калач с горгонзолой, сулугуни и брынзой
Дегустация пройдет под чай из самовара.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, длительность 1,5 часа + время на дегустацию, которое вы проведете в пекарне. Одевайтесь по погоде и приходите голодными — в пекарне вы отведаете огромные и очень сытные калачи:)
Также в пекарне вы сможете купить самые вкусные в городе пряники — свежие, ручной работы по технологии 19 века
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела 37 экскурсий для 70 туристов
Мы — команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.