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Описание экскурсии

Это прогулка-знакомство по историческому центру Тулы: вы пройдётесь по основным улицам, увидите достопримечательности и арт-объекты и поймёте, что в городе самое «тульское».

Вы наденете наушники, и шум улиц словно растворится. Вместо него зазвучит глубокий, ироничный голос самой Тулы. Вместе с героями вы отправитесь на поиски «искры» Тулы, открывая слой за слоем её историю и настроение. Это прогулка с эффектом погружения, где город говорит с вами не сухими фактами, а живым рассказом.

Важно: это не аудиогид — здесь нет технических деталей и исторических справок. Здесь есть настроение, интересное повествование и необычная подача. Такая прогулка станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии или альтернативой для тех, кто ищет впечатления и эмоции, а не просто набор дат и сведений.

Кому подойдёт

Семьям с детьми и подростками; тем - кто впервые в городе или уже бывал; кто ищет что то необычное и новое

Для компании друзей и коллег, для влюбленных пар и искушенных путешествеников. Кто хочет просто прогуляться по городу со смыслом и историями.

У нашей прогулке нет возраста, доступно каждому. Просто надень наушники и голос заговорит с тобой.

Полезно знать