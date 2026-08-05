Аудиопрогулка с эффектом погружения по историческому центру города
Что вы увидите
Кластер «Октава» , дворик «Арки», ул Советскую, площадь Ленина, памятник прянику, Кремлёвский сад, Арт-объект «ТульскаяПосещаем
Описание экскурсии
Это прогулка-знакомство по историческому центру Тулы: вы пройдётесь по основным улицам, увидите достопримечательности и арт-объекты и поймёте, что в городе самое «тульское».
Вы наденете наушники, и шум улиц словно растворится. Вместо него зазвучит глубокий, ироничный голос самой Тулы. Вместе с героями вы отправитесь на поиски «искры» Тулы, открывая слой за слоем её историю и настроение. Это прогулка с эффектом погружения, где город говорит с вами не сухими фактами, а живым рассказом.
Важно: это не аудиогид — здесь нет технических деталей и исторических справок. Здесь есть настроение, интересное повествование и необычная подача. Такая прогулка станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии или альтернативой для тех, кто ищет впечатления и эмоции, а не просто набор дат и сведений.
Кому подойдёт
Семьям с детьми и подростками; тем - кто впервые в городе или уже бывал; кто ищет что то необычное и новое
Для компании друзей и коллег, для влюбленных пар и искушенных путешествеников. Кто хочет просто прогуляться по городу со смыслом и историями.
У нашей прогулке нет возраста, доступно каждому. Просто надень наушники и голос заговорит с тобой.
Полезно знать
Ваши главные союзники — удобная обувь, головные уборы на случай жары, небольшая бутылочка воды
Место встречи
🚩Начало: Кластер «Октава», Центральный переулок, Тула, Россия
🏁Завершение: Арт пространство ИСКРА
Как найти. Справа от входа во двор кластера Октава. У столиков с лавочками. Проводник будет с наушниками и с желтым рюкзаком
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
детский
800 ₽
взрослый
1200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги проводника, аренда беспроводных стереонаушников, небольшие артефакты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга — ваш гид в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я создала необычный формат экскурсии по Туле - аудиопрогулки с эффектом погружения.
Видеть! Слышать! Ощущать! Представь прогулку, где город оживает, голос в наушниках рассказывает историю и ведет тебя по улицам города и ты становишься свидетелем событий.