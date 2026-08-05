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Тула — следуй за светом

Аудиопрогулка с эффектом погружения по историческому центру города
Тула — следуй за светом
Тула — следуй за светом
Тула — следуй за светом

Что вы увидите

Кластер «Октава» , дворик «Арки», ул Советскую, площадь Ленина, памятник прянику, Кремлёвский сад, Арт-объект «ТульскаяПосещаем

Описание экскурсии

Это прогулка-знакомство по историческому центру Тулы: вы пройдётесь по основным улицам, увидите достопримечательности и арт-объекты и поймёте, что в городе самое «тульское».

Вы наденете наушники, и шум улиц словно растворится. Вместо него зазвучит глубокий, ироничный голос самой Тулы. Вместе с героями вы отправитесь на поиски «искры» Тулы, открывая слой за слоем её историю и настроение. Это прогулка с эффектом погружения, где город говорит с вами не сухими фактами, а живым рассказом.

Важно: это не аудиогид — здесь нет технических деталей и исторических справок. Здесь есть настроение, интересное повествование и необычная подача. Такая прогулка станет прекрасным дополнением к обзорной экскурсии или альтернативой для тех, кто ищет впечатления и эмоции, а не просто набор дат и сведений.

Кому подойдёт

  • Семьям с детьми и подростками; тем - кто впервые в городе или уже бывал; кто ищет что то необычное и новое
  • Для компании друзей и коллег, для влюбленных пар и искушенных путешествеников. Кто хочет просто прогуляться по городу со смыслом и историями.
  • У нашей прогулке нет возраста, доступно каждому. Просто надень наушники и голос заговорит с тобой.

Полезно знать

  • Ваши главные союзники — удобная обувь, головные уборы на случай жары, небольшая бутылочка воды

Место встречи

🚩Начало: Кластер «Октава», Центральный переулок, Тула, Россия
🏁Завершение: Арт пространство ИСКРА
Как найти. Справа от входа во двор кластера Октава. У столиков с лавочками. Проводник будет с наушниками и с желтым рюкзаком
Место встречи
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
детский800 ₽
взрослый1200 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги проводника, аренда беспроводных стереонаушников, небольшие артефакты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — ваш гид в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я создала необычный формат экскурсии по Туле - аудиопрогулки с эффектом погружения. Видеть! Слышать! Ощущать! Представь прогулку, где город оживает, голос в наушниках рассказывает историю и ведет тебя по улицам города и ты становишься свидетелем событий.

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