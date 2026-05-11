Вы наденете наушники, и шум улиц словно растворится. Вместо него зазвучит глубокий, ироничный, мудрый голос самой Тулы. Вместе с героем спектакля вы слой за слоем откроете историю, тайны, смыслы города.
Мы уверены: вы посмотрите на главные достопримечательности другими глазами и поймёте — случайности не случайны.
Описание экскурсии
- Кластер «Октава» и рассказ о покорении мира тульскими микрофонами.
- Секретные дворики «Арки», купеческий размах Советской, сердце города — площадь Ленина.
- Гигантский памятник прянику и Кремлёвский сад с эхом шагов в подземельях.
- Арт-объект «Тульская азбука» и предсказание словно от личного оракула.
- Дом пионеров и тени серебристых карпов в окнах.
- Памятник самовару и история о том, почему медь и пар в Туле ценятся не меньше стали.
- Стены Кремля — великого щита России, который за 5 веков не впустил ни одного врага.
- Казанская набережная с арт-объектами и секретными лабиринтами.
- Современная Тула — обновлённая улица Металлистов и пространство «Искра».
Организационные детали
- Гуляем в беспроводных наушниках со стереозвуком.
- Прогулка иммерсивная — с реквизитами, которые помогут взаимодействовать с историей (специи, карты, небольшие подарки).
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём иммерсивные аудиопрогулки по Туле. Это новый формат впечатлений подобного формата в нашем городе. Приглашаем гостей, искушённых путешественников — которые всё видели, и туляков — которые хотят взглянуть на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Спасибо за прекрасное и необычное путешествие по Туле. Были семьей с двумя подростками (12 и 15 лет) Несмотря на дождик, прогулялись с удовольствием. Ольга выдала нам позитивные яркие зонты и мы прошлись по маршруту, в наушниках и слушая мини спектакль. Очень комфортный, не напрягающий формат, подростки оценили. Обязательно еще вернемся в Тулу!
