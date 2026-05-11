Иммерсивное путешествие по сердцу Тулы

Атмосферная прогулка в наушниках - исторический спектакль голосом самого города
Вы наденете наушники, и шум улиц словно растворится. Вместо него зазвучит глубокий, ироничный, мудрый голос самой Тулы. Вместе с героем спектакля вы слой за слоем откроете историю, тайны, смыслы города.

Мы уверены: вы посмотрите на главные достопримечательности другими глазами и поймёте — случайности не случайны.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Кластер «Октава» и рассказ о покорении мира тульскими микрофонами.
  • Секретные дворики «Арки», купеческий размах Советской, сердце города — площадь Ленина.
  • Гигантский памятник прянику и Кремлёвский сад с эхом шагов в подземельях.
  • Арт-объект «Тульская азбука» и предсказание словно от личного оракула.
  • Дом пионеров и тени серебристых карпов в окнах.
  • Памятник самовару и история о том, почему медь и пар в Туле ценятся не меньше стали.
  • Стены Кремля — великого щита России, который за 5 веков не впустил ни одного врага.
  • Казанская набережная с арт-объектами и секретными лабиринтами.
  • Современная Тула — обновлённая улица Металлистов и пространство «Искра».

Организационные детали

  • Гуляем в беспроводных наушниках со стереозвуком.
  • Прогулка иммерсивная — с реквизитами, которые помогут взаимодействовать с историей (специи, карты, небольшие подарки).
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 16 лет1000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём иммерсивные аудиопрогулки по Туле. Это новый формат впечатлений подобного формата в нашем городе. Приглашаем гостей, искушённых путешественников — которые всё видели, и туляков — которые хотят взглянуть на
знакомые улицы по-новому. В компании нашего проводника вы погуляете в беспроводных стереонаушниках и послушаете настоящий спектакль. Мы объединили театр, историю и ваши чувства. Вы проникнетесь атмосферой и сами станете частью сюжета — полное погружение в прошлое! Просто наденьте наушники и сделайте шаг — сегодня Тула станет ближе!

Елена
Спасибо за прекрасное и необычное путешествие по Туле. Были семьей с двумя подростками (12 и 15 лет) Несмотря на дождик, прогулялись с удовольствием. Ольга выдала нам позитивные яркие зонты и мы прошлись по маршруту, в наушниках и слушая мини спектакль. Очень комфортный, не напрягающий формат, подростки оценили. Обязательно еще вернемся в Тулу!
