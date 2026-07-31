Прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам Тулы и откройте для себя её богатую историю.
На нашей сборной пешеходной экскурсии вы увидите главные достопримечательности города: кремль, памятник Левше, Благовещенскую церковь. Узнаете, где жили
На нашей сборной пешеходной экскурсии вы увидите главные достопримечательности города: кремль, памятник Левше, Благовещенскую церковь. Узнаете, где жили
5 причин купить эту экскурсию
- 👣 Прогулка по старинным купеческим улочкам
- 🏰 Увидите Тульский кремль
- 🕍 Посетите Благовещенскую церковь
- 🛍 Узнаете, где купить лучшие пряники и сувениры
- 🗣 Интересные рассказы о жизни города
Что можно увидеть
- Кремль
- Памятник Левше
- Памятник Петру 1
- Памятник Мосину
- Памятник тульскому прянику
- Дома Гречихина и Белолипецкого
- Благовещенская церковь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремль, переживший множество осад и чудом сохранившийся до наших дней
- Памятники Левше, Петру 1, Мосину и тульскому прянику
- Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого
- Самый старый храм Тулы — Благовещенскую церковь
- И другие достопримечательности
Мы расскажем, как город-крепость превратился сначала в город мастеров и оружейников, а потом — в центр торговли и ремёсел. Поведаем о жизни старого посада и нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы. Откроем, где зарождалась история тульского оружия и кто жил в старинных особняках.
Организационные детали
- Кремль осматривается снаружи с рассказом о каждой башне
- Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00, в субботу в 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, рядом с ТЦ «Утюг», внутри туристско-информационного центра (деревянный павильон)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00, в субботу в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 10288 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 457 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень понравилась экскурсия. Анастасия очень интересно, с лёгким юмором рассказывала о достопримечательностях. Большое ей спасибо. Ничего лишнего, но всё очень познавательно.
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В
Дата посещения: 9 июн 2026
Спасибо большое Андрею, ншему экскурсоводу , за глубокий и интересный рассказ по истории вашего города. Нам очень понравилось .Душевность и историчность чередовались с юмором и опросами.Чудно!
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А
Дата посещения: 21 янв 2026
Спасибо большое за уделенное время и экскурсию! Было интересно и познавательно, много интересных фактов о городе. Время пролетело незаметно!
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Все организовано замечательно. В пункте сбора группы нам выдали гарнитуру, чтобы было слышно эксурсовода. Нашим экскурсоводом была Оксана. Замечательная рассказчица, было очень интересно. много фактов и упоминаний источников. Подсказала на что обратить еще внимание, куда сходить/съездить, что еще увидеть. Два часа экскурсии пролетели незаметно. Благодарим Оксану всей семьей 🫶
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Е
Дата посещения: 13 мар 2026
Очень интересная познавательная экскурсия. Экскурсовод Анастасия профессионально и с душой рассказывала про свой город. Рекомендуем.
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А
Интересная и познавательная пешеходная экскурсия вместе с гидом Андреем. Отдельная благодарность гиду за внимательное отношение к участникам экскурсии 💞 И спасибо за приятный бонус в виде чайной церемонии с пряниками)
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