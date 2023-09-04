Экскурсия по историческому центру Тулы

Познакомиться с городом и посмотреть, где жили пряничные короли

5
6 отзывов
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Вы прогуляетесь по старинным купеческим улочкам и увидите главные достопримечательности — кремль, памятник Левше, Благовещенскую церковь. Узнаете, где жили купцы-пряничники и как Тула превратилась в центр ремёсел. А ещё мы подскажем, где купить самые вкусные пряники и пастилу и интересные сувениры.
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
Экскурсия по историческому центру Тулы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Кремль, переживший множество осад и чудом сохранившийся до наших дней
  • Памятники Левше, Петру 1, Мосину и тульскому прянику
  • Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого
  • Самый старый храм Тулы — Благовещенскую церковь
  • И другие достопримечательности

Мы расскажем, как город-крепость превратился сначала в город мастеров и оружейников, а потом — в центр торговли и ремёсел. Поведаем о жизни старого посада и нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы. Откроем, где зарождалась история тульского оружия и кто жил в старинных особняках.

Организационные детали

  • Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 12:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демонстрации
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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2
1
О
4 сен 2023
03.09.2023г. были на экскурсии в мини-группе по историческому центру Тулы. Проводил экскурсию Артем. Было потрясающе - Артем интересный рассказчик, отлично владеет материалом, интересно преподносит исторические факты (и не исторические тоже). 2 часа пролетели незаметно, Артем, большое спасибо за экскурсию - было классно!
Н
27 авг 2023
Здравствуйте, команда Трипстера
я впервые посетила город Тулу, и очень рада, что мое первое знакомство прошло под руководством вашей команды. Внимание, профессионализм и доброе отношение - сделали мой отдых и экскурсию полной приятных впечатлений и новых знаний. Вернусь обязательно!!
О
21 авг 2023
Прекрасно все организованно. Артем интересный рассказчик, отлично знающий историю и любящий свой город. Обязательно вернемся еще!
Елизавета
20 авг 2023
Все понравилось. Познавательно, интересно и с юмором. Остались очень довольны. Спасибо.
М
7 авг 2023
Первый раз были в Туле, и хотели иметь общее представление и получить первое знакомство. Экскурсовод справился с этими задачами на 100%. Спасибо! Город чудесный! Хочется вернуться сюда снова
М
5 авг 2023
Спасибо, большое за отличную и интересную экскурсию! Квас с шишками - огонь:-)
Спасибо, большое за отличную и интересную экскурсию! Квас с шишками - огонь:-)Спасибо, большое за отличную и интересную экскурсию! Квас с шишками - огонь:-)

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