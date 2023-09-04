Познакомиться с городом и посмотреть, где жили пряничные короли
Вы прогуляетесь по старинным купеческим улочкам и увидите главные достопримечательности — кремль, памятник Левше, Благовещенскую церковь. Узнаете, где жили купцы-пряничники и как Тула превратилась в центр ремёсел. А ещё мы подскажем, где купить самые вкусные пряники и пастилу и интересные сувениры.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Кремль, переживший множество осад и чудом сохранившийся до наших дней
- Памятники Левше, Петру 1, Мосину и тульскому прянику
- Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого
- Самый старый храм Тулы — Благовещенскую церковь
- И другие достопримечательности
Мы расскажем, как город-крепость превратился сначала в город мастеров и оружейников, а потом — в центр торговли и ремёсел. Поведаем о жизни старого посада и нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы. Откроем, где зарождалась история тульского оружия и кто жил в старинных особняках.
Организационные детали
- Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 12:00
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Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демонстрации
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00 и 14:00, в воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 185 туристов
Вас приветствует команда молодых и активных профессионалов, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Мы предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём для вас увлекательные экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим уникальную аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 сен 2023
03.09.2023г. были на экскурсии в мини-группе по историческому центру Тулы. Проводил экскурсию Артем. Было потрясающе - Артем интересный рассказчик, отлично владеет материалом, интересно преподносит исторические факты (и не исторические тоже). 2 часа пролетели незаметно, Артем, большое спасибо за экскурсию - было классно!
Н
Наталья
27 авг 2023
Здравствуйте, команда Трипстера
я впервые посетила город Тулу, и очень рада, что мое первое знакомство прошло под руководством вашей команды. Внимание, профессионализм и доброе отношение - сделали мой отдых и экскурсию полной приятных впечатлений и новых знаний. Вернусь обязательно!!
я впервые посетила город Тулу, и очень рада, что мое первое знакомство прошло под руководством вашей команды. Внимание, профессионализм и доброе отношение - сделали мой отдых и экскурсию полной приятных впечатлений и новых знаний. Вернусь обязательно!!
О
Оксана
21 авг 2023
Прекрасно все организованно. Артем интересный рассказчик, отлично знающий историю и любящий свой город. Обязательно вернемся еще!
Елизавета
20 авг 2023
Все понравилось. Познавательно, интересно и с юмором. Остались очень довольны. Спасибо.
М
Мария
7 авг 2023
Первый раз были в Туле, и хотели иметь общее представление и получить первое знакомство. Экскурсовод справился с этими задачами на 100%. Спасибо! Город чудесный! Хочется вернуться сюда снова
М
Марина
5 авг 2023
Спасибо, большое за отличную и интересную экскурсию! Квас с шишками - огонь:-)
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