Полезная информация о Туле
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Местное время в Туле
22:5258
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Тула
|По-английски
|Tula
|Столица региона
|Тула является столицей региона
|Население города
|468 825 чел.
|Аэропорт
|Тула TYA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|161 м. от уровня моря
Где находится Тула на карте
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