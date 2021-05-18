Полезная информация о Туле

Что нужно знать о Туле: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 73 экскурсии
Местное время в Туле
22:5258
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТула
По-английскиTula
Столица регионаТула является столицей региона
Население города468 825 чел.
АэропортТула TYA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота161 м. от уровня моря

Где находится Тула на карте

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