Наш край славится не только пряниками, но и филимоновской игрушкой — эти два символа мы объединили в один мастер-класс для детей и взрослых. В уютном музейном пространстве вы будете расписывать имбирные пряники и слушать рассказы об истории, художественных особенностях и легендах филимоновской игрушки. А чаепитие дополнит это сладкое путешествие.

Описание мастер-класса

Что за игрушка такая — филимоновская?

Мы расскажем о происхождении этого символа русского народного искусства, об особенностях изготовления таких игрушек, о значении цветов и орнаментов. Наши имбирные пряники выполнены в форме филимоновской игрушки, а сладкая глазурь повторяет цвета её росписи.

Мастер-класс и чаепитие

Новые знания каждый участник закрепит на практике: распишет имбирный пряник и унесёт вкусный сувенир с собой. В завершение угостим вас тульскими лакомствами и ароматным чаем.

Организационные детали