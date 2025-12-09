Наш край славится не только пряниками, но и филимоновской игрушкой — эти два символа мы объединили в один мастер-класс для детей и взрослых.
В уютном музейном пространстве вы будете расписывать имбирные пряники и слушать рассказы об истории, художественных особенностях и легендах филимоновской игрушки. А чаепитие дополнит это сладкое путешествие.
Описание мастер-класса
Что за игрушка такая — филимоновская?
Мы расскажем о происхождении этого символа русского народного искусства, об особенностях изготовления таких игрушек, о значении цветов и орнаментов. Наши имбирные пряники выполнены в форме филимоновской игрушки, а сладкая глазурь повторяет цвета её росписи.
Мастер-класс и чаепитие
Новые знания каждый участник закрепит на практике: распишет имбирный пряник и унесёт вкусный сувенир с собой. В завершение угостим вас тульскими лакомствами и ароматным чаем.
Организационные детали
- Возраст участников: 6+
- Роспись одного пряника и чаепитие со сладостями включены в стоимость
- Если у вас есть пищевые аллергии, пожалуйста, сообщите заранее
- Мастер-класс проведёт один из сотрудников нашего музея
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1188 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тургеневской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Музей впечатлений в Туле — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 533 туристов
Музей впечатлений приглашает вас открыть для себя историю, которая хранится в каждом кусочке тульских сладостей. Девиз нашего музея — сладко расскажем, вкусно покажем! Вы познакомитесь с уникальными гастрономическими брендами региона —
Входит в следующие категории Тулы
