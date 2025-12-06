Мы точно знаем, как уютно провести зимние дни: за лепкой ёлочных игрушек из глины! Приходите в нашу студию керамики сами, вместе с друзьями или семьёй. Совместное творчество всегда приносит много ярких эмоций. А помимо них у вас останутся изделия, которые будут радовать все новогодние праздники.
Описание мастер-класса
В уютной студии будем лепить набор ёлочных игрушек из глины — податливого материала, который сохранит тепло ваших рук.
Вы сможете выбрать форму — плоские или объёмные фигурки, а также использовать наши новогодние штампы и оттиски. У нас есть штамп и с символом наступающего года — прекрасной лошадкой!
В процессе мастер-класса я немного расскажу о свойствах глины и этапах её обработки — доступным языком, а не в формате скучной лекции.
Формат проведения
- Процесс проходит в два занятия (цена указана за оба): первое занятие — лепка, второе — глазуровка. Можно прийти только один раз
- После первого занятия работа сохнет несколько дней, и потом мы в студии обжигаем изделие. Второе занятие проходит через неделю: вы покроете изделия глазурью, а мы снова их обожжём
- Если вы не можете прийти на второе занятие (например, вы из другого города), мы покроем изделия глазурью самостоятельно и готовую работу отправим вам службой доставки
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 8 лет. Если ребенок младше, то можно прийти со взрослым и лепить одну работу на двоих — оплата в этом случае как за одного участника
- Продолжительность первого занятия — 2 часа, второго занятия — 1 час. Стоимость мастер-класса оплачивается на первом занятии
- Доставку ТК (при необходимости) вы оплачиваете самостоятельно
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В студии керамики
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Туле
Я керамист и основатель студии керамики. Керамикой занимаюсь с 2018 года. Сначала это было простым увлечением после работы, но быстро переросло во что-то большее. Приглашаю поучаствовать в групповом или индивидуальном мастер-классе. Они подходят
