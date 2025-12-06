Мы точно знаем, как уютно провести зимние дни: за лепкой ёлочных игрушек из глины! Приходите в нашу студию керамики сами, вместе с друзьями или семьёй. Совместное творчество всегда приносит много ярких эмоций. А помимо них у вас останутся изделия, которые будут радовать все новогодние праздники.

Описание мастер-класса

В уютной студии будем лепить набор ёлочных игрушек из глины — податливого материала, который сохранит тепло ваших рук.

Вы сможете выбрать форму — плоские или объёмные фигурки, а также использовать наши новогодние штампы и оттиски. У нас есть штамп и с символом наступающего года — прекрасной лошадкой!

В процессе мастер-класса я немного расскажу о свойствах глины и этапах её обработки — доступным языком, а не в формате скучной лекции.

Формат проведения

Процесс проходит в два занятия (цена указана за оба): первое занятие — лепка, второе — глазуровка. Можно прийти только один раз

После первого занятия работа сохнет несколько дней, и потом мы в студии обжигаем изделие. Второе занятие проходит через неделю: вы покроете изделия глазурью, а мы снова их обожжём

Если вы не можете прийти на второе занятие (например, вы из другого города), мы покроем изделия глазурью самостоятельно и готовую работу отправим вам службой доставки

Организационные детали