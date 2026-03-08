Предлагаем вам пройтись по историческому центру Тулы и возрождённой Казанской набережной, полюбоваться купеческими особняками и послушать забавные истории минувших лет. Заглянуть в «Универмаг тульских брендов», чтобы рассмотреть работы здешних мастеров и продегустировать чай с тульский пряником. А затем отправиться в одно из главных мест города — Музей оружия.

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по городу

Мы расскажем о жизни старого Тульского посада и нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы прогуляетесь по ключевым улицам города и Казанской набережной. Увидите главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, а также самый старый храм города — Благовещенскую церковь.

«Универмаг тульских брендов»

Здесь вам предложат бесплатную дегустацию горячего чая и ароматного тульского пряника. При желании можно приобрести памятные сувениры, ведь в магазине представлено более 1100 наименований товаров тульских мастеров: от пряников, чая, пастилы, региональной линейки одежды и косметики, самоваров, гармоней и микрофонов до керамических и деревянных изделий ручной работы.

Музей оружия

Вас ждёт экскурсия по основной экспозиции, на которой вы проследите эволюцию стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней, а также узнаете историю оружейного производства в Туле.

Организационные детали