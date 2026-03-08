Музей оружия + обзорная экскурсия по Туле

А также дегустация чая и пряника в Универмаге тульских брендов
Предлагаем вам пройтись по историческому центру Тулы и возрождённой Казанской набережной, полюбоваться купеческими особняками и послушать забавные истории минувших лет.

Заглянуть в «Универмаг тульских брендов», чтобы рассмотреть работы здешних мастеров и продегустировать чай с тульский пряником. А затем отправиться в одно из главных мест города — Музей оружия.
Описание экскурсии

Обзорная прогулка по городу

Мы расскажем о жизни старого Тульского посада и нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы прогуляетесь по ключевым улицам города и Казанской набережной. Увидите главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, а также самый старый храм города — Благовещенскую церковь.

«Универмаг тульских брендов»

Здесь вам предложат бесплатную дегустацию горячего чая и ароматного тульского пряника. При желании можно приобрести памятные сувениры, ведь в магазине представлено более 1100 наименований товаров тульских мастеров: от пряников, чая, пастилы, региональной линейки одежды и косметики, самоваров, гармоней и микрофонов до керамических и деревянных изделий ручной работы.

Музей оружия

Вас ждёт экскурсия по основной экспозиции, на которой вы проследите эволюцию стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней, а также узнаете историю оружейного производства в Туле.

Организационные детали

  • Билет в музей и дегустация чая с тульским пряником включены в стоимость
  • Прогулка длится 2,5 часа, посещение музея — 1,5 часа
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Утюг»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 9344 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
1
2
1
Марина
Очень понравилась экскурсия.
Многое посмотрели и многое узнали.
Экскурсовод Анастасия эрудированный гид. Умница и пошутить успевает. Всем советуем приехать и познакомиться с Тулой.
Людмила
К сожелению у организаторов не было возможности использовать радиогид, объединили две группы (30 человек) Скорость не позволяла посмотреть по сторонам- нужно было не упустить гида. А вот в музее мы наверстали упущенное: гид Полина провела нас по всем этажам под занимательный, эмоциональный рассказ. Ей огромное спасибо!
С
замечательный гид Мария (могу перепутать имя, не расслышала). Саетленькая, худенькая с зелёными глазами. Извиняюсь, что не расслышала имя Гид сама погружена и любит свою профессию, что и всех остальных вовлекает
в мир того, что знает об истории Тулы сама

Очень -очень понравилось; время пролетело незаметно.
Огромное спасибо и тысячу лайков!!!
Когда у нас такая молодежь, то не страшно за свою страну Мы со всем справимся с такими людьми, любящими свою Тулу/ страну…

СПАСИБО!!!

А
Экскурсия понравилась. Гид Евгений очень интересно рассказал об основных этапах развития города и о современной жизни в городе. Удобно, что после прогулки сразу попали на экскурсию в музей оружия, без
дополнительного ожидания в очереди на вход. В музее оружия было очень многолюдно, остались довольны, что у нас был экскурсовод с структурированным рассказом об основных видах стрелкового и холодного оружия, а также в целом о производстве оружия в Туле

В
Хорошая экскурсия для начала знакомства с Тулой. После нее понимаешь, что стоит посетить и посмотреть более внимательно, например, музей оружия - там и полдня для полного знакомства будет недостаточно.
Благодарю организаторов за продуманную программу.
А
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид!
