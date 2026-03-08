Мы расскажем о жизни старого Тульского посада и нравах Оружейной (Кузнецкой) слободы, где зарождалась история знаменитого тульского оружия. Вы прогуляетесь по ключевым улицам города и Казанской набережной. Увидите главные тульские заводы, дом пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, памятник прянику, а также самый старый храм города — Благовещенскую церковь.
«Универмаг тульских брендов»
Здесь вам предложат бесплатную дегустацию горячего чая и ароматного тульского пряника. При желании можно приобрести памятные сувениры, ведь в магазине представлено более 1100 наименований товаров тульских мастеров: от пряников, чая, пастилы, региональной линейки одежды и косметики, самоваров, гармоней и микрофонов до керамических и деревянных изделий ручной работы.
Музей оружия
Вас ждёт экскурсия по основной экспозиции, на которой вы проследите эволюцию стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней, а также узнаете историю оружейного производства в Туле.
Организационные детали
Билет в музей и дегустация чая с тульским пряником включены в стоимость
Прогулка длится 2,5 часа, посещение музея — 1,5 часа
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Утюг»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Леонид — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 9344 туристов
Вас приветствуют молодые и активные профессионалы, чьё призвание — делать ваше путешествие по Туле комфортным и увлекательным. Предлагаем разные услуги: подберём индивидуальную программу отдыха, проведём экскурсии по городу и области, подскажем места размещения, расскажем о культурных объектах, предложим аутентичную сувенирную продукцию. Наши гиды — историки, педагоги и работники музеев — с удовольствием познакомят вас с оружейной столицей.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
Очень понравилась экскурсия. Многое посмотрели и многое узнали. Экскурсовод Анастасия эрудированный гид. Умница и пошутить успевает. Всем советуем приехать и познакомиться с Тулой.
Людмила
К сожелению у организаторов не было возможности использовать радиогид, объединили две группы (30 человек) Скорость не позволяла посмотреть по сторонам- нужно было не упустить гида. А вот в музее мы наверстали упущенное: гид Полина провела нас по всем этажам под занимательный, эмоциональный рассказ. Ей огромное спасибо!
С
Светлана
замечательный гид Мария (могу перепутать имя, не расслышала). Саетленькая, худенькая с зелёными глазами. Извиняюсь, что не расслышала имя Гид сама погружена и любит свою профессию, что и всех остальных вовлекает читать дальшеуменьшить
в мир того, что знает об истории Тулы сама
Очень -очень понравилось; время пролетело незаметно. Огромное спасибо и тысячу лайков!!! Когда у нас такая молодежь, то не страшно за свою страну Мы со всем справимся с такими людьми, любящими свою Тулу/ страну…
СПАСИБО!!!
А
Алла
Экскурсия понравилась. Гид Евгений очень интересно рассказал об основных этапах развития города и о современной жизни в городе. Удобно, что после прогулки сразу попали на экскурсию в музей оружия, без читать дальшеуменьшить
дополнительного ожидания в очереди на вход. В музее оружия было очень многолюдно, остались довольны, что у нас был экскурсовод с структурированным рассказом об основных видах стрелкового и холодного оружия, а также в целом о производстве оружия в Туле
В
Виктор
Хорошая экскурсия для начала знакомства с Тулой. После нее понимаешь, что стоит посетить и посмотреть более внимательно, например, музей оружия - там и полдня для полного знакомства будет недостаточно. Благодарю организаторов за продуманную программу.
А
Анастасия
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид!
