Майские праздники в Туле

В весенней Туле все особенно празднично и зрелищно: удивительные музыкальные фонтаны уличные инсталляции с тульским колоритом, яркие украшения, шоу, музыка! Вы испечете тульский пряник и попробуете Тульские сладости.

Узнаете много интересного
о Филимоновском чуде и распишите Филимоновскую игрушку в музейной студии «Тулячок». Увидите арсенал самого современного Тульского оружия и узнаете много нового о его создателях.

Вы полюбуетесь самоварами разной причудливой формы, узнаете историю известных тульских мастеров, посетите Кремль, набережную и музейный квартал, услышите Тульскую гармонь. Побываете в усадьбе Л. Н. Толстого и Насладитесь духом Ясной поляны.

Программа тура по дням

1 день

Музей оружия Шлем. Обзорная экскурсия по городу. Интерактивная программа «Филимоновское чудо»

Прибытие в Тулу.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Заселение после 14:00.

Вещи можно оставить в камере хранения.

Внимание! В сборных турах место встречи для всех туристов определяется программой.

11:45 Встреча у музея оружия (Октябрьская, 2).

Музей оружия Шлем – экскурсия.

Старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности.

Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Обзорная экскурсия «Тула оружейная и мастеровая».

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции.

Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.

Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у памятника Левше, Петру 1 и Подковы Счастья.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых – богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Обед в ресторане в центре города.

Интерактивную программу «Филимоновское чудо» с мастер классом по росписи Филимоновской игрушки в музейной студии «Тулячок».

Филимоновская игрушка – это яркий представитель народного художественного промысла – чудная, самобытная, с искрящимися узорами.

Глиняная свистулька очаровывает!

Вы узнаете подробности, как появилась игрушка, какие были игрушки, их особенности и применения.

На мастер-классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой на память о нашей встрече.

Окончание программы после 17:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ясная Поляна

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча у музея самоваров.

Посадка в транспорт.

Транспорт зависит от количества человек в группе.

Отправление в Ясную поляну.

Путевая информация.

Остановка у памятника Л. Н. Толстому в Толстовском сквере.

Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.

Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», (экскурсия без посещения дома Толстого).

Вам расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.

Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед в ресторане «Дворянская усадьба» в Ясной поляне.

Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке Тульского пряника.

«5 секретов тульского пряника» с чаепитием.

Вы услышите интересные истории, познакомитесь с историей возникновения пряника и сами испечете свой пряник.

17:00 Окончание программы.

19:00-20:15 Дополнительно (по желанию) в историческом клубе интерактивная программа при свечах «Огонь, вода и чародейские травы».

На интерактивной программе при свечах вы познакомитесь с народной медициной и магией тульского края и узнаете, как боролись наши предки с физическими и душевными недугами.

Заговоры, старинные обряды и рецепты, изготовление амулетов, возжигание целебного огня с помощью огнива, дегустация воды из святых источников Тулы — это и многое другое ждёт вас.

Кроме того, вы услышите загадочные истории о местных знахарках, ведьмах, колдунах.

Проводником в этом мире мистики будет ведущий в образе князя Владимира Одоевского, известного писателя, философа и общественного деятеля 19 века.

Родовое гнездо князей Одоевский находится в тульском крае, а последним представителем этого рода был вышеозначенный писатель.

Владимир Одоевский, кроме всего прочего, увлекался магией и алхимией.

Стало быть, наш вечер не обойдется без алхимических опытов и старинных угощений.

Стоимость 2500 руб. /чел.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Музей самоваров. Экскурсия по городу и кремль. Музей гармони деда Филимона

9:45 Встреча у музея самоваров.

Музей самоваров – современный большой музей.

Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.

Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного.

Обзорная экскурсия по центру города.

Кремль Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.

Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Вы побываете Кремле, узнаете, зачем каменную крепость построили в низине на болоте и какие героические события с ней связаны.

Обед.

Музей гармони деда Филимона.

Подарим себе прилив хорошего настроения.

В двух минутах ходьбы от Тульского Кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.

Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу.

Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете Вы и гармонь!

Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику – непременно сюда!

Гармонь – отрада, гостю рада!

15:00 Окончание программы.

Самостоятельное отправление на ж/д вокзал/

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы.

Cтоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерДоп. место
Гостиница 2* 18 90017 900
Гостиница 3* 20 50019 500
Гостиница 4*22 20021 200

Одноместное размещение по запросу.

Размещение в отелях 5* по запросу.

Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная

2 ночи

Отель распахнул свои двери в Туле.

Наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Армения» 4* или аналогичная

2 ночи

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Черниковский» 3* или аналогичная

2 ночи

Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».

В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.

В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в выбранной категории отеля
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие)
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Тулы и обратно
  • Личные расходы
  • Ужины
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность экскурсий может быть изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Тулы

