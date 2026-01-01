Узнаете много интересного
Программа тура по дням
Музей оружия Шлем. Обзорная экскурсия по городу. Интерактивная программа «Филимоновское чудо»
Прибытие в Тулу.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Заселение после 14:00.
Вещи можно оставить в камере хранения.
Внимание! В сборных турах место встречи для всех туристов определяется программой.
11:45 Встреча у музея оружия (Октябрьская, 2).
Музей оружия Шлем – экскурсия.
Старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности.
Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Обзорная экскурсия «Тула оружейная и мастеровая».
В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции.
Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.
Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у памятника Левше, Петру 1 и Подковы Счастья.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых – богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.
Обед в ресторане в центре города.
Интерактивную программу «Филимоновское чудо» с мастер классом по росписи Филимоновской игрушки в музейной студии «Тулячок».
Филимоновская игрушка – это яркий представитель народного художественного промысла – чудная, самобытная, с искрящимися узорами.
Глиняная свистулька очаровывает!
Вы узнаете подробности, как появилась игрушка, какие были игрушки, их особенности и применения.
На мастер-классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой на память о нашей встрече.
Окончание программы после 17:00.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Ясная Поляна
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча у музея самоваров.
Посадка в транспорт.
Транспорт зависит от количества человек в группе.
Отправление в Ясную поляну.
Путевая информация.
Остановка у памятника Л. Н. Толстому в Толстовском сквере.
Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.
Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», (экскурсия без посещения дома Толстого).
Вам расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.
Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Обед в ресторане «Дворянская усадьба» в Ясной поляне.
Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке Тульского пряника.
«5 секретов тульского пряника» с чаепитием.
Вы услышите интересные истории, познакомитесь с историей возникновения пряника и сами испечете свой пряник.
17:00 Окончание программы.
19:00-20:15 Дополнительно (по желанию) в историческом клубе интерактивная программа при свечах «Огонь, вода и чародейские травы».
На интерактивной программе при свечах вы познакомитесь с народной медициной и магией тульского края и узнаете, как боролись наши предки с физическими и душевными недугами.
Заговоры, старинные обряды и рецепты, изготовление амулетов, возжигание целебного огня с помощью огнива, дегустация воды из святых источников Тулы — это и многое другое ждёт вас.
Кроме того, вы услышите загадочные истории о местных знахарках, ведьмах, колдунах.
Проводником в этом мире мистики будет ведущий в образе князя Владимира Одоевского, известного писателя, философа и общественного деятеля 19 века.
Родовое гнездо князей Одоевский находится в тульском крае, а последним представителем этого рода был вышеозначенный писатель.
Владимир Одоевский, кроме всего прочего, увлекался магией и алхимией.
Стало быть, наш вечер не обойдется без алхимических опытов и старинных угощений.
Стоимость 2500 руб. /чел.
Музей самоваров. Экскурсия по городу и кремль. Музей гармони деда Филимона
9:45 Встреча у музея самоваров.
Музей самоваров – современный большой музей.
Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.
Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного.
Обзорная экскурсия по центру города.
Кремль Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.
Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.
Вы прогуляетесь по набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Вы побываете Кремле, узнаете, зачем каменную крепость построили в низине на болоте и какие героические события с ней связаны.
Обед.
Музей гармони деда Филимона.
Подарим себе прилив хорошего настроения.
В двух минутах ходьбы от Тульского Кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.
Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу.
Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.
Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете Вы и гармонь!
Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику – непременно сюда!
Гармонь – отрада, гостю рада!
15:00 Окончание программы.
Самостоятельное отправление на ж/д вокзал/
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы.
Cтоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Доп. место
|Гостиница 2*
|18 900
|17 900
|Гостиница 3*
|20 500
|19 500
|Гостиница 4*
|22 200
|21 200
Одноместное размещение по запросу.
Размещение в отелях 5* по запросу.
Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная
Отель распахнул свои двери в Туле.
Наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.
Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.
Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.
Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.
Гостиница «Армения» 4* или аналогичная
Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.
К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.
В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.
В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.
По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Гости могут попариться в турецкой паровой бане.
Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.
Отель «Черниковский» 3* или аналогичная
Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».
В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.
В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.
Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи в выбранной категории отеля
- Питание (2 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие)
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до г. Тулы и обратно
- Личные расходы
- Ужины
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность экскурсий может быть изменена.