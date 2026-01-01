2 день

Ясная Поляна

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча у музея самоваров.

Посадка в транспорт.

Транспорт зависит от количества человек в группе.

Отправление в Ясную поляну.

Путевая информация.

Остановка у памятника Л. Н. Толстому в Толстовском сквере.

Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.

Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», (экскурсия без посещения дома Толстого).

Вам расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.

Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед в ресторане «Дворянская усадьба» в Ясной поляне.

Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке Тульского пряника.

«5 секретов тульского пряника» с чаепитием.

Вы услышите интересные истории, познакомитесь с историей возникновения пряника и сами испечете свой пряник.

17:00 Окончание программы.

19:00-20:15 Дополнительно (по желанию) в историческом клубе интерактивная программа при свечах «Огонь, вода и чародейские травы».

На интерактивной программе при свечах вы познакомитесь с народной медициной и магией тульского края и узнаете, как боролись наши предки с физическими и душевными недугами.

Заговоры, старинные обряды и рецепты, изготовление амулетов, возжигание целебного огня с помощью огнива, дегустация воды из святых источников Тулы — это и многое другое ждёт вас.

Кроме того, вы услышите загадочные истории о местных знахарках, ведьмах, колдунах.

Проводником в этом мире мистики будет ведущий в образе князя Владимира Одоевского, известного писателя, философа и общественного деятеля 19 века.

Родовое гнездо князей Одоевский находится в тульском крае, а последним представителем этого рода был вышеозначенный писатель.

Владимир Одоевский, кроме всего прочего, увлекался магией и алхимией.

Стало быть, наш вечер не обойдется без алхимических опытов и старинных угощений.

Стоимость 2500 руб. /чел.

