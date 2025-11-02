Мои заказы

Тур по Туле и Ясной Поляне в мини-группе: гастрономия, экскурсии, мастер-классы (всё включено)

Погулять по купеческому городу, отведать специалитетов, прокатиться верхом и сделать тульский пряник
Приглашаем не просто в тур, а в настоящее погружение в жизнь, историю и культуру Тулы. Программу проводим в камерном формате — в мини-группе для максимального комфорта.

Мы исследуем стены и башни
кремля, полюбуемся особняками и ощутим атмосферу купеческого города 19 века.

Познакомимся с современным искусством в креативных кластерах, а при желании устроим бар-хоппинг по местным заведениям.

Побываем в усадьбе Ясная Поляна: пройдём по аллеям и яблоневому саду, где гулял Лев Толстой, узнаем про жизнь и творчество писателя и даже прокатимся верхом, чтобы ощутить себя дворянами.

А сколько гастрономических изысков мы для вас подготовили — каждый приём пищи будет особенным: блюда от шефа и сомелье, тульские специалитеты, чай из самовара, пряники, крафтовые напитки и блюда, сочетающие тренды и традиции. В стоимость уже включены проживание в отеле 4*, всё питание, активности и даже фотосессия.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Мы поможем вам с покупкой билетов на поезд. После оплаты тура добавим в чат со всей полезной информацией о туре.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в кремль, прогулка по старинной Туле, гастрономические открытия, мастер-класс по прянику и современное искусство

Встретим вас на вокзале и начнём экскурсию с посещения кремля. Мы пройдём мимо стен и башен, узнаем историю оружейного дела и тульских мастеров. Затем прогуляемся по набережной Упы с видами на кремль и старинный Зареченский район.

Днём нас ждёт обед в ресторане Bottega Toscana с итальянской кухней и панорамным видом. После отправимся на пешеходную улицу Металлистов с особняками, кафе и лавками, где чувствуется атмосфера купеческой Тулы.

Разместимся в отеле и немного отдохнём. Затем посетим мастер-класс по изготовлению тульских пряников и создадим собственное изделие с традиционным узором. А ещё попьём чай из самовара.

Посетим креативные кластеры «Арка» и «Октава» в бывших промышленных зданиях. Здесь мы увидим, как историческая Тула соединяется с современным искусством и культурой.

Вечером поужинаем в ресторане авторской кухни TEN. Завершим день в пространстве «Искра» и, по желанию, продолжим вечер бар-хоппингом по местным заведениям, чтобы познакомиться с ночной жизнью города.

2 день

Завтрак в кофейне, прогулка по "Ясной Поляне", обед от шефа и сомелье и музей "Тульские самовары"

Утро начнём завтраком в кофейне Mr. Cup — чашка кофе и свежая выпечка станут отличным стартом дня. После отправимся в усадьбу «Ясная Поляна». Пройдём по аллеям, где гулял Лев Толстой, посетим его дом и узнаем истории жизни и творчестве писателя. Атмосферу усадебной жизни продолжит катание на лошадях по окрестным дорогам.

Днём нас ждёт особый обед: шеф-повар и сомелье представят блюда из локальных продуктов, к каждому из которых будет подобран напиток. После заглянем в музей «Тульские самовары», где увидим коллекцию сосудов разных эпох и узнаем, как Тула стала самоварной столицей России.

Затем у вас будет свободное время для прогулки по городу, покупки сувениров или фотосессии с нашим фотографом на фоне кремля и старинных домов.

Вечером состоится ужин в ресторане Saldens. Современная подача классических блюд, уют и фирменные напитки создадут особую атмосферу. Наша поездка в Тулу — город Толстого, оружейников и пряников — подошла к концу. Мы доставим вас на ж/д вокзал. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание и дегустации
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Все экскурсии и мастер-классы по программе
  • Фотосессия
  • Сопровождение гида и консьерж-сервис
Что не входит в цену
  • Билеты до Тулы и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Тулы, 9:30. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Ж/д вокзал Тулы, 17:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Туле
Мы влюблены в Тулу и знаем, как показать ее красиво. • Не предлагаем массовый туризм — только уникальный опыт. • Создаём атмосферу, в которую хочется вернуться. • Ведём тур как визуальный роман —
с деталями и заботой о каждом госте. Идейный вдохновитель и автор: Дарья, потомственная тулячка, историк и продюсер образовательных программ в Школе управления СКОЛКОВО. Почему мне можно доверять? • Знаю Тулу изнутри — родилась и выросла здесь, люблю её всей душой. • Соединяю традиции и современность — как историк. • Раскрываю прошлое, а как продюсер делаю путешествия яркими и насыщенными. • Организую с душой — провожу в Туле всё свободное время и показываю её так, как люблю сама. Для меня важно, чтобы вы: • Почувствовали атмосферу города — не туристическую, а настоящую. • Узнали то, о чём не пишут в путеводителях. • Увезли с собой не только пряники, но и эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Большое спасибо за несколько незабываемых дней, оставивших множество ярких впечатлений и положительных эмоций. Организатор тура Дарья учла все наши пожелания, был найден баланс между экскурсионной программой, личным временем и посещением,
лучших гастрономических мест в городе.
Наш постоянный гид Иван встретил нас на входе прекрасного отеля в самом центре города и обеспечивал наше комфортное пребывание. Организация тура на высочайшем уровне, нигде не приходилось ждать, столики в ресторанах были забронированы заранее, экскурсии и другие активности очень увлекательны.
Отдельно хочется поблагодарить за выбор экскурсоводов искренне влюбленых в свое дело.
Всё полностью совпадает с описанием программы на сайте, кроме того, по нашей просьбе, тур был продлён с двух до трех дней и учтены все наши пожелания.
Иван, говорят, что красота в глазах смотрящего, мы посмотрели на Тулу вашими глазами и полюбили этот город! Уезжаем домой с желанием сюда ещё вернуться. Будем рекомендовать своим друзьям! Спасибо!!!

