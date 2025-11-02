Встретим вас на вокзале и начнём экскурсию с посещения кремля. Мы пройдём мимо стен и башен, узнаем историю оружейного дела и тульских мастеров. Затем прогуляемся по набережной Упы с видами на кремль и старинный Зареченский район.

Днём нас ждёт обед в ресторане Bottega Toscana с итальянской кухней и панорамным видом. После отправимся на пешеходную улицу Металлистов с особняками, кафе и лавками, где чувствуется атмосфера купеческой Тулы.

Разместимся в отеле и немного отдохнём. Затем посетим мастер-класс по изготовлению тульских пряников и создадим собственное изделие с традиционным узором. А ещё попьём чай из самовара.

Посетим креативные кластеры «Арка» и «Октава» в бывших промышленных зданиях. Здесь мы увидим, как историческая Тула соединяется с современным искусством и культурой.

Вечером поужинаем в ресторане авторской кухни TEN. Завершим день в пространстве «Искра» и, по желанию, продолжим вечер бар-хоппингом по местным заведениям, чтобы познакомиться с ночной жизнью города.