В этом туре мы увидим Щёкинский железнодорожный вокзал, посвященный Толстому, Плавск, связанный с княжеским родом Гагариных, раскроем
Программа тура по дням
Щёкино - Плавск
07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино у последнего вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.
08:00 Выезд в Тульскую область.
Путевая информация.
Щёкинский железнодорожный вокзал, расположенный в восьми километрах от Ясной Поляны — живое напоминание о связи Льва Николаевича Толстого с этим местом, так как именно отсюда всемирно известный писатель уехал в свое последнее путешествие. Сегодня железнодорожная станция Щёкино открыта в качестве историко-культурного комплекса.
Достопримечательностью комплекса является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне вы сможете увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щёкино Льва Николаевича Толстого.
Далее нас ожидает тематический моноспектакль «История Толстых – История России». Вы познакомитесь с малоизвестными страницами истории рода Толстых.
Переезд в г. Плавск.
Обед в кафе.
Село Сергиевское (ныне г. Плавск) основано в 1671 году крупным землевладельцем А. С. Хитрово, правнучка которого, Прасковья Ягужинская, была женой князя Сергея Васильевича Гагарина.
Экскурсия в Центр князей Гагариных, который располагается в здании, которое является объектом культурного наследия «Женская гимназия 1880 г.».
На первом этаже созданы две прекрасные экспозиции:
- «Интерьер дворца Гагариных: гостиная и кабинет князя Гагарина», посетив экспозицию, можно познакомиться с историей рода князей Гагариных, вкладом князей Гагариных в развитие села Сергиевского, бытом княжеской усадьбы ХIХ века;
- «Учебный класс епархиального училища и спальная комната», экспозиция представляет собой воссозданный учебный класс Сергиевского женского четырехклассного епархиального училища и спальную комнату воспитанниц. Это учреждение было открыто в 1880 году. Интерьеры воссозданы по старинным фотографиям периода XIX-XX веков.
Экспозиция рассказывает об обучении, преподавателях и условиях проживания воспитанниц училища.
Мастер-класс «Письмо из Сергиевского».
Вы узнаете об истории появления первых иллюстрированных почтовых карточек в России и селе Сергиевском Тульской губернии, сможете самостоятельно составить «открытое письмо» своим близким, подписать карточку с видами села и архитектурных построек конца XIX-XX веков перьевой ручкой и чернилами. Поставить на память настоящую сургучную печать с оттиском герба князей Гагариных — владельцев села Сергиевского (современный город Плавск).
Поучаствуете в мастер-классе, прикоснетесь к прошлому и представите, как велась переписка между отправителем и адресатом.
«Прогулка по Богатой слободе».
В сопровождении экскурсовода вы совершите увлекательное путешествие по одной из старейших улиц города.
Сможете познакомиться с памятниками архитектуры и деревянного зодчества, услышать увлекательные истории, узнать интересные факты из жизни людей, которые проживали на Богатой слободе (современная улица Коммунаров) и оставили о себе долгую память; принять участие в поиске ответов на тематические задания и указать на карте исторические названия объектов.
Особенное впечатление произведёт посещение главного исторического памятника города Плавска – Свято-Сергиевского храма.
Переезд в Тулу.
Размещение в отеле.
Ужин (за доп. плату – 1000 руб.).
Тула - Савино
Завтрак в отеле (шведский стол).
Выезд из гостиницы с вещами.
Обзорная экскурсия по г. Тула.
Экскурсия раскроет истинный смысл поговорок «Тула – щит и арсенал России», «В Тулу своим самоваром не ездят», «Дом – полная чаша», «Туляк – железная душа», «Хоронили тёщу – порвали 3 баяна», расскажет о военной истории, о печатных пряниках, самоварах, производстве оружия и музыкальных инструментов.
А далее мы посетим Дом Дворянского собрания – один из самых значимых объектов культурного наследия XIX века, памятник Федерального значения.
Далее программа различается в зависимости от даты заезда:
- В даты 07.06, 30.08, 27.09, 08.11 – театрализованная программа «Там в старые годы блистал Фонвизин…», посвящённая жизни и творчеству Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792), одного из первых классиков отечественной литературы, создателя русской литературной комедии. Вас заинтересует неожиданное пространственное решение в музейных залах Дворянского собрания, отрывки театральных произведений Фонвизина, «явление» императрицы Екатерины Великой… И, конечно, яркие фольклорные картинки от артистов ансамбля «Услада».
- Для заезда 26.07 в связи с отпусками артистов Тульской филармонии, запланирована интерактивная экскурсия «Сокровища дворянских усадеб» в Тульском музее изобразительных искусств. Коллекция Тульского музея изобразительных искусств – одно из крупнейших собраний Центральной России:
- уникальная серия венецианского мастера Леандро Бассано «Двенадцать месяцев»;
- масштабные исторические полотна виртуоза Луки Джордано;
- архитектурные пейзажи-фантазии французского живописца Гюбера Робера;
- произведения известных русских художников: В. Л. Боровиковского, В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, Б. М. Кустодиева, В. А. Серова, Д. С. Стеллецкого и многих других;
- художественная мебель, мейсенский фарфор, богемское стекло, изделия из бронзы, среди которых есть настоящие раритеты;
- в процессе экскурсии будет возможность узнать, как устроен столик для рукоделия, заглянуть в старинное зеркало и раскрыть тайну секретера. Также Вас ждет старинные дворянские игры.
Обед в кафе города.
Переезд в с. Савино.
Музей командира крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева в деревне Савино Заокского района был открыт для посетителей в год 100-летия подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо (Корея) в ходе русско-японской войны (1904-1905 гг.).
Русские моряки вступили в бой с превосходящими силами противника, готовые умереть, но не спустить Андреевского флага, исчерпав все боевые ресурсы, командир принял решение - крейсер затопить, а канлодку взорвать.
Музей носит имя руководителя боя, командира легендарного крейсера «Варяг», Всеволода Федоровича Руднева, представителя небогатого, но древнего тульского дворянского рода, потомственного морского офицера, предки которого служили Отечеству под Андреевским флагом более 200 лет.
Музей находится в непосредственной близости от могилы контр-адмирала, у южной стены церкви Казанской иконы Божией Матери, ныне отреставрированной и действующей. В 1992 году на могиле был установлен памятник В. Ф. Рудневу (автор скульптор А. И. Чернопятов).
Неподалеку от могилы и музея, на пути между селом Савиным и деревней Русятино, располагался дом контр-адмирала Руднева, в котором он жил с семьёй: женой Марией Николаевной и тремя сыновьями - Николаем, Георгием, Пантелеймоном.
До сих пор окрестности хранят память о Рудневых, а место, где находилось имение, в народе по сей день называют Рудневской Глухушей.
Окончание программы, отправление в Москву.
20:30-21:00 Ориентировочное время прибытия к ст. м. Аннино.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Бон Вояж» 4* (Тула), завтрак «шведский стол», номера категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от проживания, руб:
|Двухместное
|Трёхместное (2 осн. +доп. место, еврораскладушка)
|Одноместное
|18900
|18900
|22000
Варианты проживания
Отель «Бон Вояж» 4
Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.
К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.
Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.
В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание, включенное в программу тура:1 завтрак2 обеда
- 1 завтрак
- 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Мастер-класс
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не включенное в программу тура (по желанию, бронируется при покупке тура): ужин в отеле - 1000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
- Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
- Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
- При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
- При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.