1 день

Щёкино - Плавск

07:45 Сбор группы на платформе станции метро Аннино у последнего вагона из центра. Встречает гид с табличкой с названием тура.

08:00 Выезд в Тульскую область.

Путевая информация.

Щёкинский железнодорожный вокзал, расположенный в восьми километрах от Ясной Поляны — живое напоминание о связи Льва Николаевича Толстого с этим местом, так как именно отсюда всемирно известный писатель уехал в свое последнее путешествие. Сегодня железнодорожная станция Щёкино открыта в качестве историко-культурного комплекса.

Достопримечательностью комплекса является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне вы сможете увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щёкино Льва Николаевича Толстого.

Далее нас ожидает тематический моноспектакль «История Толстых – История России». Вы познакомитесь с малоизвестными страницами истории рода Толстых.

Переезд в г. Плавск.

Обед в кафе.

Село Сергиевское (ныне г. Плавск) основано в 1671 году крупным землевладельцем А. С. Хитрово, правнучка которого, Прасковья Ягужинская, была женой князя Сергея Васильевича Гагарина.

Экскурсия в Центр князей Гагариных, который располагается в здании, которое является объектом культурного наследия «Женская гимназия 1880 г.».

На первом этаже созданы две прекрасные экспозиции:

«Интерьер дворца Гагариных: гостиная и кабинет князя Гагарина», посетив экспозицию, можно познакомиться с историей рода князей Гагариных, вкладом князей Гагариных в развитие села Сергиевского, бытом княжеской усадьбы ХIХ века;

посетив экспозицию, можно познакомиться с историей рода князей Гагариных, вкладом князей Гагариных в развитие села Сергиевского, бытом княжеской усадьбы ХIХ века; «Учебный класс епархиального училища и спальная комната», экспозиция представляет собой воссозданный учебный класс Сергиевского женского четырехклассного епархиального училища и спальную комнату воспитанниц. Это учреждение было открыто в 1880 году. Интерьеры воссозданы по старинным фотографиям периода XIX-XX веков.

Экспозиция рассказывает об обучении, преподавателях и условиях проживания воспитанниц училища.

Мастер-класс «Письмо из Сергиевского».

Вы узнаете об истории появления первых иллюстрированных почтовых карточек в России и селе Сергиевском Тульской губернии, сможете самостоятельно составить «открытое письмо» своим близким, подписать карточку с видами села и архитектурных построек конца XIX-XX веков перьевой ручкой и чернилами. Поставить на память настоящую сургучную печать с оттиском герба князей Гагариных — владельцев села Сергиевского (современный город Плавск).

Поучаствуете в мастер-классе, прикоснетесь к прошлому и представите, как велась переписка между отправителем и адресатом.

«Прогулка по Богатой слободе».

В сопровождении экскурсовода вы совершите увлекательное путешествие по одной из старейших улиц города.

Сможете познакомиться с памятниками архитектуры и деревянного зодчества, услышать увлекательные истории, узнать интересные факты из жизни людей, которые проживали на Богатой слободе (современная улица Коммунаров) и оставили о себе долгую память; принять участие в поиске ответов на тематические задания и указать на карте исторические названия объектов.

Особенное впечатление произведёт посещение главного исторического памятника города Плавска – Свято-Сергиевского храма.

Переезд в Тулу.

Размещение в отеле.

Ужин (за доп. плату – 1000 руб.).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160