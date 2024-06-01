Двухдневные экскурсионные туры Тулы

Найдено 6 туров в категории «2-дневные туры» в Туле, цены от 12 500 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тульские выходные
Начало: Россия, Москва
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 790 за человека
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
10 авг в 10:00
5 окт в 10:00
от 12 900 за человека
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 12 500 за человека
Новогодние праздники в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
31 дек в 10:00
от 12 500 за человека
Зимние тульские выходные
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние тульские выходные
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
1500013 790 за человека
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Начало: Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желани...
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
15 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Тульские выходные
    Организатором довольны
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новогодние праздники в Туле
    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
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    вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.

    Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной местеТур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Тульские выходные
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Зимние тульские выходные
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
  • К
    Ксения
    7 ноября 2023
    Тульские выходные
    Все, что касается организации экскурсий прекрасно. Проживание и питание в гостинице плохо. Хотелось бы в первый день получить больше времени
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    после экскурсии по улице металлургов. Мы там подарки покупали в торговых рядах и 40 минут очень мало. Там же очереди, а еще и сама улица интересная. Зато после музея оружия дали целый час, а идти некуда, да и темно уже в 5 часов. Рядом только храм. А он в пять и закрывался уже. Так что внесите поправку в расписание дня.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «2-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
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