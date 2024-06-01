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Авторский тур
2 дня
Тульские выходные
Начало: Россия, Москва
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
13 790₽ за человека
Авторский тур
2 дня
10 авг в 10:00
5 окт в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодние праздники в Туле
Начало: Россия, Тула
31 дек в 10:00
от 12 500₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Зимние тульские выходные
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
1500013 790₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Знаковые достопримечательности Тулы и поездка на Куликово поле
Познакомиться с архитектурными памятниками города и почувствовать себя участником Куликовской битвы
Начало: Тула, 15:00 (время можем сдвинуть по вашему желани...
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
15 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ААнна17 января 2024Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
- ККсения7 ноября 2023Все, что касается организации экскурсий прекрасно. Проживание и питание в гостинице плохо. Хотелось бы в первый день получить больше времени
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «2-дневные туры»
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