«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области

Приглашаем вас в один из самых вкусных и насыщенных туров по Туле и Алексину.

Вас ждет пешеходная прогулка по центру городу, Кремль, музей пряников с мастер-классом по изготовлению пряника, музей самоваров.
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А также поездка в город над Окой – Алексин.

Вы пройдете по центральным улочкам, посетите осетриную ферму, не только попробуете, но и сможете приобрести икру и рыбу. А в конце насыщенной программы искупаетесь в святом источнике в Колюпаново.

4.33
3 отзыва
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
«Окские просторы». Экскурсионный тур по Тульской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовара

Встреча с гидом у музея самоваров в 11:30 (Менделеевская, 8).

Музей международного пряника.

В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по изготовлению пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой.

Пешеходная экскурсия по городу.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский. Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник». Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Обед (по желанию, 350 руб.).

Посещение Музея самоваров.

Вы увидите Необычные экземпляры и старые раритетные вещи.

Дополнительные экскурсии:

  • Экскурсия в «Музей Оружия» (по желанию, билет 500 руб. взрослый, школьник до 14 лет бесплатно, школьники 14-16 лет - 300 руб.). Удивительное здание в форме шлема появилось на набережные реки Упы в 2012 году. На площадке перед музеем – выставка крупной боевой техники под открытым небом. В музее представлены тысячи экспонатов, огромное количество оружия – холодного и огнестрельного, новейшего и старинного. Это единственный в России музей, где можно проследить эволюцию русского стрелкового оружия, развитие инженерно-технической мысли, прогресса русской промышленности, где можно познакомиться с непревзойденным мастерством тульских оружейников, искусство которых сродни искусству тульского Левши. Интерактивные зоны.
  • Музей Станка с программами на выбор. 350 руб. взрослый, 250 руб. школьник.
  • Музей гармони деда Филимона 450 руб. взрослый, 350 руб. ребенок. Вашему вниманию будет представлена не просто экскурсия, а настоящий театр действий, где главными героями будете вы и гармонь! Всем любителям петь, играть, плясать и просто слушать гармонику — непременно сюда! Гармонь — отрада, гостю рада!
Музей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовараМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия по Туле, Музей самовара
2 день

Алексин. Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с группой у музея самоваров, отправление из Тулы.

На маршруте нет удобных точек питания, возьмите с собой термос и бутерброды.

11:30 Прибытие в Алексин.

12:00-13:30 Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди.

Вы посетите действующее рыбоводческое хозяйство в сопровождении сотрудника «осетровой фермы», познакомитесь с особенностями разведения драгоценной рыбы в режиме реального времени, увидите огромные бассейны с осетрами и стерлядью, узнаете, чем кормят и как разводят этих самых древних (и самых вкусных!) гигантов рыбного царства. Вы узнаете, как получают черную икру и как ее готовят к дальнейшему хранению и транспортировке.

Самое вкусное приключение на «осетровой ферме» — дегустация свежей, вкуснейшей черной икры двух видов — осетровой и стерляжьей, а также дегустация копченой осетрины «самой первой свежести».

Обзорная экскурсия по старому городу.

Отправление в д. Колюпаново.

Берем с собойкепки, крем для загара, платки для женщин, удобную обувь, бутылку для Колюпановской воды, сухой паек.

Посещение Храма св. блаж. Евфросинии Колюпановской (по желанию).

Купание в Святом источнике собственноручно вырытым св. блаж. Евфросинией Колюпановской в столетнем возрасте. Вода Святого источника считается целебной и излечивает больных с тяжкими заболеваниями.

Можно набрать святой воды с собой.

Будет 1 час свободного времени, прогуляться на природе, перекусить. Сухой паек берем с собой.

18:00 Прибытие в Тулу.

Алексин. Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Завершение тураАлексин. Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Завершение тураАлексин. Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Завершение тураАлексин. Экскурсии в уникальное рыбоводческое хозяйство по разведению русских осетров и стерляди. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Тулы, в пешей доступности от кремля.

Cтоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении, руб:

Гостиница2-местный номер доп. место

Европейский 2*

Подворье 2*

 10 990 9 990
Черниковский 3*12 49011 490
Тульский Левша 2*13 20012 200

Профит 3*

София 4*

Армения 4 *

Центр 4*

13 500

14 400

14 800

15 400

12 500

13 400

13 800

14 400

Одноместное размещение по запросу.

Размещение в отелях 5* по запросу.

Скидка детям до 14 лет: 1000 руб. на доп. месте и 500 руб. на основном месте.

Варианты проживания

Гостиница «Европейский»

1 ночь

Отель "Европейский" распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»

Гостиница «Профит»

1 ночь

Отель "Профит" находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.

Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.

В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.

Бизнес-клиентам предоставляется возможность арендовать конференц-зал, рассчитанный на 30 посадочных мест. В нем имеется современная техника для проведения презентаций и эргономичная мебель.

Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.

Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»

Гостиница «София»

1 ночь

Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера, различные по ценовой политике. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.

В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.

Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»

Гостиница «Армения»

1 ночь

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»

Гостиница «Центр»

1 ночь

Апарт-отель "Центр" располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.

Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»

Гостиница «Подворье»

1 ночь

Гостиница «Подворье» расположена в центре Тулы. Гостям с личным транспортом предоставляется парковочное место. На всей территории гостиницы работает Wi-Fi.

Номера, интерьер которых выполнен в классическом стиле, оснащены спальными местами, собственной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, кондиционером и электрическим чайником. Так же в гостинице есть библиотека, торговые автоматы и сувенирный магазин.

По необходимости есть возможность приобрести завтрак за отдельную плату. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Есть конференц-зал для проведения мероприятий.

Ближайшие достопримечательности это Тульский Кремль, Площадь Ленина, Казанская набережная, Камерный Драматический театр, Спасская башня, музей Тульские самовары.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Гостиница «Тульский Левша»

1 ночь

Отель «Тульский Левша на набережной» располагается в городе Тула, в шаговой доступности от Театра Юного зрителя. Для отдыхающих предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме. Категории включают в себя удобные кровати, телевизор с кабельным телевидением, а также собственную ванную комнату с душем.

Для постояльцев доступны к пользованию электрический чайник и микроволновая печь. Также поблизости есть продуктовый магазин.

Расстояние до аэропорта составляет - 136,5 км, а до железнодорожного вокзала - 2,4 км.

Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»

Отель Черниковский

1 ночь

Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».

В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.

В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.

Отель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель Черниковский

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 1 ночь в выбранном отеле
  • Питание (1 завтрак)
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до Тулы и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Питание не указанное в программе
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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2
1
М
1 июн 2024
Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
Е
2 апр 2024
Программа была хорошо организована. Стоит улучшиться по нескольким пунктам:
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на
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транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

А
17 янв 2024
Все хорошо, спасибо.
Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.

Тур входит в следующие категории Тулы

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