А ещё яркие украшения, огни, шоу, музыка! Мы остановимся недалеко от центра Тулы, поучаствуем в новогодней ярмарке, познакомимся с арсеналом тульского оружия и узнаем, что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки. И, конечно, попробуем местных вкусностей!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный день
Самостоятельное размещение после 14:00.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
11:45 Встреча у памятника Демидову в Заречье.
Небольшая обзорная экскурсия «Тула оружейная».
Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.
Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.
Экскурсия в музей Оружия.
В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.
Обед в небольшом ресторанчике в центре города.
Посещение нового городского пространства «Искра».
Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.
Новогодняя кулинарная программа с дегустацией в пространстве «Археология».
Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории.
Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки?
Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».
Попробуете вкус Рождества: на столе — «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».
16:00 Окончание программы.
Свободное время в центре города.
- Дополнительно (доп. плата): 17:00-19:00 Приглашаем детей и их родителей на интерактивную познавательную «Новогоднюю программу» Новый год у Тулячка» 4+.
Зимняя экскурсия по Ясной Поляне. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у музея самоваров в центре города.
Поездка в Ясную поляну.
Новогодние зимняя экскурсия в усадьбе.
Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны (без посещения дома писателя).
Вы увидите дом Толстого, флигель Кузминских.
В рамках осмотра центральной части заповедника посетители познакомятся с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, пруды.
Интерактивная программа в кучерской избе.
Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя.
Если останется свободное время за дополнительную плату: катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов.
Обращаем ваше внимание — посещение дома Толстого не входит в программу тура.
Обед.
Окончание программы после 16:00.
- Дополнительно по желанию (доп. плата): 17:00-19:00 «Тульские святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Основное место
|Доп. место
Апартаменты на 4 чел
Европейский 2*
12 500
13800 стандарт
14 200 п/люкс на 4 чел
____
12 800
|Подворье 2*
|13 950
|12 950
|Армения 4*
|17 000
|-
|Тульский Левша 2*
|15 850
|14 850
|Черниковский 3*
|14 900
|13 900
|Профит 3*
|15 500
|14 500
|София 4*
|15 950
|14 950
|Центр 4*
|16 800
|15 800
Доплата за одноместное размещение — под запрос.
Варианты проживания
Отель «Европейский»
Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.
Гостиница «Подворье»
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.
Отель «Черниковский»
Исторический центр у Кремля.
Отель «Тульский Левша»
Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.
По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.
В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.
Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.
Гостиница «София»
Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.
Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).
Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.
Отель «Профит»
Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.
Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.
В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.
Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспорт
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Тулы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Другие расходы — при желании: сувениры
- Экскурсия «Тульские святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием
- Катание на лошадях, посещение конюшни
- «Новогодняя программа» Новый год у Тулячка — 2 000 руб. /чел.
- Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Какую ещё информацию мне нужно знать о туре?
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. что произошла такая ситуация с организацией экскурсии в Ясной Поляне. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!