Новогодние праздники в Туле

Групповой тур в Туле
4.4
3 отзыва
В новогодней Туле всё особенно празднично и зрелищно — удивительная иллюминация, гигантские ёлки и уличные инсталляции с тульским колоритом.

А ещё яркие украшения, огни, шоу, музыка! Мы остановимся недалеко от центра Тулы, поучаствуем в новогодней ярмарке, познакомимся с арсеналом тульского оружия и узнаем, что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки. И, конечно, попробуем местных вкусностей!
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Новогодние праздники в Туле
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Тульское гостеприимство
Тульское гостеприимство
Почувствуем всю прелесть Новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка и веселые концерты
Погружение в историю
Погружение в историю
Нас ждет уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок
Ясная Поляна
Ясная Поляна
Нас ждёт интерактивная программа в кучерской избе с чаепитием!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный день

Самостоятельное размещение после 14:00.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

11:45 Встреча у памятника Демидову в Заречье.

Небольшая обзорная экскурсия «Тула оружейная».

Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.

Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.

Экскурсия в музей Оружия.

В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.

Обед в небольшом ресторанчике в центре города.

Посещение нового городского пространства «Искра».

Здесь вы точно почувствуете всю прелесть новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды, ярмарка, веселые концерты.

Новогодняя кулинарная программа с дегустацией в пространстве «Археология».

Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории.

Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки?

Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».

Попробуете вкус Рождества: на столе — «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».

16:00 Окончание программы.

Свободное время в центре города.

  • Дополнительно (доп. плата): 17:00-19:00 Приглашаем детей и их родителей на интерактивную познавательную «Новогоднюю программу» Новый год у Тулячка» 4+.
Прибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный деньПрибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный деньПрибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный деньПрибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный деньПрибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный деньПрибытие. Экскурсии "Тула оружейная", городское пространство "Искра". Пешеходный день
2 день

Зимняя экскурсия по Ясной Поляне. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у музея самоваров в центре города.

Поездка в Ясную поляну.

Новогодние зимняя экскурсия в усадьбе.

Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны (без посещения дома писателя).

Вы увидите дом Толстого, флигель Кузминских.

В рамках осмотра центральной части заповедника посетители познакомятся с усадебными парками, теплицей, хозяйственными постройками, пруды.

Интерактивная программа в кучерской избе.

Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя.

Если останется свободное время за дополнительную плату: катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов.

Обращаем ваше внимание — посещение дома Толстого не входит в программу тура.

Обед.

Окончание программы после 16:00.

  • Дополнительно по желанию (доп. плата): 17:00-19:00 «Тульские святочные посиделки» интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием.
Зимняя экскурсия по Ясной Поляне. ОтъездЗимняя экскурсия по Ясной Поляне. ОтъездЗимняя экскурсия по Ясной Поляне. ОтъездЗимняя экскурсия по Ясной Поляне. ОтъездЗимняя экскурсия по Ясной Поляне. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаОсновное местоДоп. место

Апартаменты на 4 чел

Европейский 2*

12 500

13800 стандарт

14 200 п/люкс на 4 чел

____

12 800

Подворье 2*13 950 12 950
Армения 4*17 000-
Тульский Левша 2*15 85014 850
Черниковский 3*14 900 13 900
Профит 3*15 50014 500
София 4*15 95014 950
Центр 4*16 80015 800

Доплата за одноместное размещение — под запрос.

Варианты проживания

Отель «Европейский»

1 ночь

Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.

Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»

Гостиница «Подворье»

1 ночь

Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Отель «Черниковский»

1 ночь

Исторический центр у Кремля.

Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»

Отель «Тульский Левша»

1 ночь

Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.

По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.

В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.

Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.

Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»

Гостиница «София»

1 ночь

Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.

Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).

Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»

Отель «Профит»

1 ночь

Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.

Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.

В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.

Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.

Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до Тулы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Другие расходы — при желании: сувениры
  • Экскурсия «Тульские святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием
  • Катание на лошадях, посещение конюшни
  • «Новогодняя программа» Новый год у Тулячка — 2 000 руб. /чел.
  • Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Тула
Какую ещё информацию мне нужно знать о туре?

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
А
17 янв 2024
Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте, а не встречают у вокзала и отвозят в гостиницу. Да, мы знали об этом, т. к. данный пункт прописан в программе, но это то, что не понравилось. У нас была большая сборная группа и сделать это, конечно, проблематично, но было бы гораздо удобнее. Кормили хорошо, очень повезло с гидом (Игорь), прекрасный человек, любящий свой город, рассказывал интересно! Очень мало времени было в Ясной Поляне, после экскурсии успели дойти до могилы Л. Н. Толстого и вернуться к автобусу (быстрым шагом). В программе тура было указано «Чаепитие, участие в мероприятиях, прогулка до могилы писателя, катание на лошадях, посещение конюшни и магазинов». Чаепитие и посещение магазинов- это единственное, что было, кроме экскурсии. Я думаю, что стоит указывать, что катание возможно только в том случае, если останется время, платно, тоже самое с посещением конюшни.
Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,Тур понравился. В отличие от экскурсий в другие города России первая встреча происходит в определенной месте,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. что произошла такая ситуация с организацией экскурсии в Ясной Поляне. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
2 апр 2024
Программа была хорошо организована. Стоит улучшиться по нескольким пунктам:
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
17 янв 2024
Все хорошо, спасибо.
Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.

Тур входит в следующие категории Тулы

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыЯсная полянаЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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