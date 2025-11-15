Пройдетесь по новой набережной
Программа тура по дням
Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная Поляна
11:10 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале или у музея самоваров в 11:30.
Посадка в транспорт с вещами.
Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».
Место, где всё выглядит ровно так, как выглядело в тот миг, когда тело Л. Н. Толстого привезли на эту станцию. Даже часы остановились.
В этом месте можно сделать не только прекрасные фотографии, но и узнать о железнодорожном транспорте в России начала XX века.
Свободное время на перекус и покупку сувениров.
Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.
Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого в котором прошла большая часть жизни писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого.
Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.
Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.
Программа с посещением дома Толстого и флигеля Кузминских.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Возвращение в Тулу около 16:00-17:00 часов.
Интерактивная программа «Филимоновское чудо», экскурсия по городу и кремль, мастер-класс и дегустация в Музее пряника
Завтрак в гостинице.
10:45 Встреча с группой на Красноармейском проспекте, дом 3.
Интерактивная программа «Филимоновское чудо».
Приглашаем на нашу интерактивную программу с мастер-классом в музейной студии «Тулячок», посвященную истории Филимоновской игрушки.
Филимоновская игрушка – это яркий представитель народного художественного промысла – чудная, самобытная, с искрящимися узорами.
Глиняная свистулька очаровывает!
Вы узнаете подробности, как появилась игрушка, какие были игрушки, их особенности и применения.
На мастер классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой на память о нашей встрече.
Пешеходная экскурсия по городу.
Посещение Кремля.
Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.
Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.
Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Музей пряника с мастер классом по выпечке пряника.
Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение.
Вам расскажут о старинных традициях и обрядах.
Раскроют секрет изготовления пряника.
Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями + мастер класс по выпечке пряника.
Вам все красиво упакуют и заберете с собой.
Окончание экскурсии после 16:00.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Доп. место
|Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная
|14 900
|13 900
|Гостиница «Армения» 4* или аналогичная
|16 500
|15 500
|Отель «Черниковский» 3* или аналогичный
|18 200
|17 200
Одноместное размещение по запросу.
Размещение в отелях 5* по запросу.
Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная
Отель распахнул свои двери в Туле.
Наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.
Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.
Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.
Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.
Гостиница «Армения» 4* или аналогичная
Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.
К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.
В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.
В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.
По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Гости могут попариться в турецкой паровой бане.
Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.
Отель «Черниковский» 3* или аналогичная
Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».
В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.
В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.
Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 1 ночь в выбранной категории отеля
- Питание, включенное в программу тура: 1 завтрак
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до г. Тулы и обратно
- Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность экскурсий может быть изменена.