Мои заказы

Тульская классика

Эта классическая программа знакомит с символами тульской земли. Вы узнаете о тонкостях производства Филимоновской игрушки. Откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника и сами приготовите его.

Пройдетесь по новой набережной
читать дальше

и музейному кварталу и узнаете историю нашего старинного и современного города. Увидите Тульский Кремль. Посетите Ясную поляну и Козлову засеку. Узнаете о душевных исканиях великого писателя Л. Н. Толстого, резком изменении мировоззрения, уходе из Ясной Поляны и последних днях жизни мыслителя.

Тульская классикаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тульская классикаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тульская классикаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
4
окт3
ноя

Программа тура по дням

1 день

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная Поляна

11:10 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале или у музея самоваров в 11:30.

Посадка в транспорт с вещами.

Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».

Место, где всё выглядит ровно так, как выглядело в тот миг, когда тело Л. Н. Толстого привезли на эту станцию. Даже часы остановились.

В этом месте можно сделать не только прекрасные фотографии, но и узнать о железнодорожном транспорте в России начала XX века.

Свободное время на перекус и покупку сувениров.

Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.

Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого в котором прошла большая часть жизни писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого.

Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.

Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.

Программа с посещением дома Толстого и флигеля Кузминских.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Возвращение в Тулу около 16:00-17:00 часов.

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная ПолянаМузейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная ПолянаМузейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная ПолянаМузейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная Поляна
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Интерактивная программа «Филимоновское чудо», экскурсия по городу и кремль, мастер-класс и дегустация в Музее пряника

Завтрак в гостинице.

10:45 Встреча с группой на Красноармейском проспекте, дом 3.

Интерактивная программа «Филимоновское чудо».

Приглашаем на нашу интерактивную программу с мастер-классом в музейной студии «Тулячок», посвященную истории Филимоновской игрушки.

Филимоновская игрушка – это яркий представитель народного художественного промысла – чудная, самобытная, с искрящимися узорами.

Глиняная свистулька очаровывает!

Вы узнаете подробности, как появилась игрушка, какие были игрушки, их особенности и применения.

На мастер классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой на память о нашей встрече.

Пешеходная экскурсия по городу.

Посещение Кремля.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.

Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Музей пряника с мастер классом по выпечке пряника.

Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение.

Вам расскажут о старинных традициях и обрядах.

Раскроют секрет изготовления пряника.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями + мастер класс по выпечке пряника.

Вам все красиво упакуют и заберете с собой.

Окончание экскурсии после 16:00.

Свободное время.

Интерактивная программа «Филимоновское чудо», экскурсия по городу и кремль, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаИнтерактивная программа «Филимоновское чудо», экскурсия по городу и кремль, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаИнтерактивная программа «Филимоновское чудо», экскурсия по городу и кремль, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаИнтерактивная программа «Филимоновское чудо», экскурсия по городу и кремль, мастер-класс и дегустация в Музее пряника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерДоп. место
Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная14 90013 900
Гостиница «Армения» 4* или аналогичная16 50015 500
Отель «Черниковский» 3* или аналогичный18 20017 200

Одноместное размещение по запросу.

Размещение в отелях 5* по запросу.

Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная

1 ночь

Отель распахнул свои двери в Туле.

Наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Гостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Армения» 4* или аналогичная

1 ночь

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Гостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Черниковский» 3* или аналогичная

1 ночь

Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».

В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.

В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.

Отель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 1 ночь в выбранной категории отеля
  • Питание, включенное в программу тура: 1 завтрак
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Тулы и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность экскурсий может быть изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Тулы

Похожие туры из Тулы

Тур по Туле и Ясной Поляне в мини-группе: гастрономия, экскурсии, мастер-классы (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
2 дня
1 отзыв
Тур по Туле и Ясной Поляне в мини-группе: гастрономия, экскурсии, мастер-классы (всё включено)
Погулять по купеческому городу, отведать специалитетов, прокатиться верхом и сделать тульский пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы, 9:30. Возможно любое время встреч...
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
35 000 ₽ за человека
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
15 ноя в 10:00
7 фев в 10:00
от 15 800 ₽ за человека
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
На автобусе
2 дня
2 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Начало: Москва
6 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 14 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Туле
Все туры из Тулы