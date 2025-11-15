1 день

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная Поляна

11:10 Встреча группы с гидом на ж/д вокзале или у музея самоваров в 11:30.

Посадка в транспорт с вещами.

Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».

Место, где всё выглядит ровно так, как выглядело в тот миг, когда тело Л. Н. Толстого привезли на эту станцию. Даже часы остановились.

В этом месте можно сделать не только прекрасные фотографии, но и узнать о железнодорожном транспорте в России начала XX века.

Свободное время на перекус и покупку сувениров.

Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея.

Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого в котором прошла большая часть жизни писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого.

Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.

Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.

Программа с посещением дома Толстого и флигеля Кузминских.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Возвращение в Тулу около 16:00-17:00 часов.

