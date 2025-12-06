Раскройте секреты Филимоновской игрушки, отведайте тульских сладостей и примите участие в ярких масленичных гуляниях. В двухдневном туре вы посетите Одоев, Белев, Тулу и Серпухов.
В программе: обзорные экскурсии, знакомство с главными достопримечательностями, походы в музеи, и, конечно же, дегустации вкуснейших лакомств от местных производителей.
Программа тура по дням
Экскурсия по Одоеву, мастер-класс в Музее Филимоновской игрушки, знакомство с городом Белевом, процессом создания известной пастилы и другими промыслами
07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в п. Одоев.
Одоев – один из самых очаровательных населенных пунктов Тульской области, ровесник Куликовской битвы (впервые он был упомянут в Новгородской летописи в 1380-м), в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром.
Экскурсионная прогулка по Одоеву, в программе:
- Одоевское городище (Соборная гора), откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь;
- купеческая застройка 19 века;
- знакомство с местными изюминками: «Россия – родина слонов» и скульптурой «Кузькина мать».
Обед.
Посещение Музея Филимоновской игрушки с мастер-классом по росписи. В большом купеческом доме 13 века, где располагается музей, представлена богатая экспозиция Филимоновской игрушки, а также глиняные промыслы из более чем 40 регионов России и Зарубежья. Всего свыше 3 000 экспонатов!
В программе:
- знакомство с истоками промысла, секретами изготовления и росписи игрушки;
- мастер-класс по росписи.
Отправление в г. Белев.
Белев – ровесник Москвы, до 18 века являлся одной из восточных крепостей Большой засечной черты.
Вас ждет обзорная экскурсия по городу, живописно раскинувшемуся на берегу реки Оки: осмотр купеческой застройки, великолепного Спасо-Преображенского монастыря – жемчужины Белевской земли. Также вы сможете узнать о быте горожан, самых известных гостях города, его роли в защите русских границ.
У многих людей первая ассоциация с Белевым – яблочная пастила. Участники тура посетят музей пастилы знаменитого производителя и познакомятся с историей возникновения основных народных промыслов, которые принесли городу всемирную известность.
В программе знакомство:
- с нежнейшим лакомством – белевской яблочной пастилой. Все этапы изготовления будут проходить перед глазами гостей. Вишенка на торте – чаепитие с дегустацией пастилы, зефира, мармелада и киселя;
- с процессом создания волшебных кружев с помощью специальных приспособлений – коклюшек – от одной из лучших мастериц своего дела.
Отправление в г. Тулу.
Размещение в гостинице «История» 2* в Туле.
Свободное время.
Экскурсия по Туле, Музей «Гармони Деда Филимона», масленичные гулянья, осмотр достопримечательностей г. Серпухова, музей хлеба
Завтрак в ресторане отеля.
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле (старой и новой), городу пряников, оружия и вкуснейшей пастилы.
В программе:
- прогулка вдоль мощных стен Тульского кремля и по Кремлевскому саду.
Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества 16 века, сохранивший свой первозданный облик практически с момента основания. Архитектурная жемчужина Кремля – Успенский собор, возведенный в 1766 году, а также монументальный Богоявленский собор и старинные Торговые ряды, в лавках которых в свободное время можно насладиться калейдоскопом вкусов традиционных тульских пастил, конфет и пряников;
- Заречье: Кузнецкая, или Оружейная слобода, с которой начиналась оружейная слава города. Николо-Зарецкий храм (внешний осмотр) – усыпальница богатейшего рода Демидовых, памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову;
- прогулка по местному «Арбату», бывшей Пятницкой, современной улице Металлистов и обновленной Казанской набережной.
Экскурсия в Музей «Гармони Деда Филимона» с музыкальной интерактивной программой «Гармонь играет – весну зазывает!»
Масленичная программа – погружение в атмосферу одного из самых ярких народных праздников – Масленицу:
- знакомство с масленичными традициями регионов России;
- вы увидите и услышите разные виды гармоник, а также традиционные песни масленичных гуляний.
В конце программы – участие в одном из главных, но, к сожалению, забытом ритуале, бытовавшем в центральной России – раздевании Масленицы.
Далее вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- свободное время;
- посещение Пряничного музея с программой «Тула в чашке чая, секреты тульского самовара» (по желанию, оплата при покупке тура). В программе:
- знакомство с чайными традициями и тульскими самоварами, секретами их правильной топки;
- чаепитие со сладостями по тульским обычаями.
Отправление в г. Серпухов.
Серпухов – древний город с богатой шестивековой историей: Иван Грозный проводил здесь большой военный смотр, Борис Годунов стоял лагерем с ратными людьми, Василий Шуйский собирал полки против крымского царя.
Обзорная экскурсия по г. Серпухову.
В программе:
- Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
- Введенский Владычный монастырь (внешний осмотр) – самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-м году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
- Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
- купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.
Экскурсия в музей хлеба «От зерна до каравая».
Экскурсия позволит окунуться в атмосферу купеческого Серпухова конца 19 века, познакомиться с интересными фактами о хлебе, историей хлебопечения, узнать, как выращивали зерно в старину.
Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты выпечки помогут представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления хлеба.
В заключение гостям предложат насладиться чаем со свежей выпечкой.
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Туле.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|История 2*
|15 290
|16 690
Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
История
Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.
Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» - 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» - 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Размещение в гостинице (1 ночь)
- Питание: завтрак во второй день обед в первый день (если выбран тариф с обедами)
- Завтрак во второй день
- Обед в первый день (если выбран тариф с обедами)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Посещение Пряничного музея с программой «Тула в чашке чая, секреты тульского самовара» - 1 000 руб. за человека
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
- Обеды (если выбран тариф без обедов)
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать о туре?
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
- При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.