1 день

Экскурсия по Одоеву, мастер-класс в Музее Филимоновской игрушки, знакомство с городом Белевом, процессом создания известной пастилы и другими промыслами

07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в п. Одоев.

Одоев – один из самых очаровательных населенных пунктов Тульской области, ровесник Куликовской битвы (впервые он был упомянут в Новгородской летописи в 1380-м), в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром.

Экскурсионная прогулка по Одоеву, в программе:

Одоевское городище (Соборная гора), откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь;

; знакомство с местными изюминками: «Россия – родина слонов» и скульптурой «Кузькина мать».

Обед.

Посещение Музея Филимоновской игрушки с мастер-классом по росписи. В большом купеческом доме 13 века, где располагается музей, представлена богатая экспозиция Филимоновской игрушки, а также глиняные промыслы из более чем 40 регионов России и Зарубежья. Всего свыше 3 000 экспонатов!

В программе:

знакомство с истоками промысла , секретами изготовления и росписи игрушки;

Отправление в г. Белев.

Белев – ровесник Москвы, до 18 века являлся одной из восточных крепостей Большой засечной черты.

Вас ждет обзорная экскурсия по городу, живописно раскинувшемуся на берегу реки Оки: осмотр купеческой застройки, великолепного Спасо-Преображенского монастыря – жемчужины Белевской земли. Также вы сможете узнать о быте горожан, самых известных гостях города, его роли в защите русских границ.

У многих людей первая ассоциация с Белевым – яблочная пастила. Участники тура посетят музей пастилы знаменитого производителя и познакомятся с историей возникновения основных народных промыслов, которые принесли городу всемирную известность.

В программе знакомство:

с нежнейшим лакомством – белевской яблочной пастилой. Все этапы изготовления будут проходить перед глазами гостей. Вишенка на торте – чаепитие с дегустацией пастилы, зефира, мармелада и киселя;

с процессом создания волшебных кружев с помощью специальных приспособлений – коклюшек – от одной из лучших мастериц своего дела.

Отправление в г. Тулу.

Размещение в гостинице «История» 2* в Туле.

Свободное время.

