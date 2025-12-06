Мои заказы

Тульский край: впечатлений через край

Получите незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу русских традиций и промыслов.

Раскройте секреты Филимоновской игрушки, отведайте тульских сладостей и примите участие в ярких масленичных гуляниях. В двухдневном туре вы посетите Одоев, Белев, Тулу и Серпухов.

В программе: обзорные экскурсии, знакомство с главными достопримечательностями, походы в музеи, и, конечно же, дегустации вкуснейших лакомств от местных производителей.
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Одоеву, мастер-класс в Музее Филимоновской игрушки, знакомство с городом Белевом, процессом создания известной пастилы и другими промыслами

07:00 Сбор группы в г. Москве, станция метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в п. Одоев.

Одоев – один из самых очаровательных населенных пунктов Тульской области, ровесник Куликовской битвы (впервые он был упомянут в Новгородской летописи в 1380-м), в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром.

Экскурсионная прогулка по Одоеву, в программе:

  • Одоевское городище (Соборная гора), откуда открываются панорамные виды на окрестности и древний Богородице-Рождественский Анастасов монастырь;
  • купеческая застройка 19 века;
  • знакомство с местными изюминками: «Россия – родина слонов» и скульптурой «Кузькина мать».

Обед.

Посещение Музея Филимоновской игрушки с мастер-классом по росписи. В большом купеческом доме 13 века, где располагается музей, представлена богатая экспозиция Филимоновской игрушки, а также глиняные промыслы из более чем 40 регионов России и Зарубежья. Всего свыше 3 000 экспонатов!

В программе:

  • знакомство с истоками промысла, секретами изготовления и росписи игрушки;
  • мастер-класс по росписи.

Отправление в г. Белев.

Белев – ровесник Москвы, до 18 века являлся одной из восточных крепостей Большой засечной черты.
Вас ждет обзорная экскурсия по городу, живописно раскинувшемуся на берегу реки Оки: осмотр купеческой застройки, великолепного Спасо-Преображенского монастыря – жемчужины Белевской земли. Также вы сможете узнать о быте горожан, самых известных гостях города, его роли в защите русских границ.

У многих людей первая ассоциация с Белевым – яблочная пастила. Участники тура посетят музей пастилы знаменитого производителя и познакомятся с историей возникновения основных народных промыслов, которые принесли городу всемирную известность.

В программе знакомство:

  • с нежнейшим лакомством – белевской яблочной пастилой. Все этапы изготовления будут проходить перед глазами гостей. Вишенка на торте – чаепитие с дегустацией пастилы, зефира, мармелада и киселя;
  • с процессом создания волшебных кружев с помощью специальных приспособлений – коклюшек – от одной из лучших мастериц своего дела.

Отправление в г. Тулу.

Размещение в гостинице «История» 2* в Туле.

Свободное время.

2 день

Экскурсия по Туле, Музей «Гармони Деда Филимона», масленичные гулянья, осмотр достопримечательностей г. Серпухова, музей хлеба

Завтрак в ресторане отеля.

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по г. Туле (старой и новой), городу пряников, оружия и вкуснейшей пастилы.

В программе:

  • прогулка вдоль мощных стен Тульского кремля и по Кремлевскому саду.

Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества 16 века, сохранивший свой первозданный облик практически с момента основания. Архитектурная жемчужина Кремля – Успенский собор, возведенный в 1766 году, а также монументальный Богоявленский собор и старинные Торговые ряды, в лавках которых в свободное время можно насладиться калейдоскопом вкусов традиционных тульских пастил, конфет и пряников;

  • Заречье: Кузнецкая, или Оружейная слобода, с которой начиналась оружейная слава города. Николо-Зарецкий храм (внешний осмотр) – усыпальница богатейшего рода Демидовых, памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову;
  • прогулка по местному «Арбату», бывшей Пятницкой, современной улице Металлистов и обновленной Казанской набережной.

Экскурсия в Музей «Гармони Деда Филимона» с музыкальной интерактивной программой «Гармонь играет – весну зазывает!»

Масленичная программа – погружение в атмосферу одного из самых ярких народных праздников – Масленицу:

  • знакомство с масленичными традициями регионов России;
  • вы увидите и услышите разные виды гармоник, а также традиционные песни масленичных гуляний.

В конце программы – участие в одном из главных, но, к сожалению, забытом ритуале, бытовавшем в центральной России – раздевании Масленицы.

Далее вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

  • свободное время;
  • посещение Пряничного музея с программой «Тула в чашке чая, секреты тульского самовара» (по желанию, оплата при покупке тура). В программе:
    • знакомство с чайными традициями и тульскими самоварами, секретами их правильной топки;
    • чаепитие со сладостями по тульским обычаями.

Отправление в г. Серпухов.

Серпухов – древний город с богатой шестивековой историей: Иван Грозный проводил здесь большой военный смотр, Борис Годунов стоял лагерем с ратными людьми, Василий Шуйский собирал полки против крымского царя.

Обзорная экскурсия по г. Серпухову.

В программе:

  • Соборная гора, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город. Увидите собор Троицы Живоначальной, древнейший храм города, фрагменты белокаменного Серпуховского кремля XVI века;
  • Введенский Владычный монастырь (внешний осмотр) – самый древний на серпуховской земле, основанный в 1360-м году. При монастыре живут павлины – символ Серпухова;
  • Высоцкий монастырь (внешний осмотр), основанный самим Сергием Радонежским, один из старейших на Руси и в Подмосковье;
  • купеческая застройка 19 века: узкие улицы, деревянные избы, особняки.

Экскурсия в музей хлеба «От зерна до каравая».

Экскурсия позволит окунуться в атмосферу купеческого Серпухова конца 19 века, познакомиться с интересными фактами о хлебе, историей хлебопечения, узнать, как выращивали зерно в старину.
Уникальные экспонаты старинной домашней утвари различных эпох, макеты выпечки помогут представить не только технологию изготовления, но и культуру употребления хлеба.
В заключение гостям предложат насладиться чаем со свежей выпечкой.

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Туле.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

РазмещениеЗавтракиЗавтраки и обеды
История 2*15 29016 690

Доплата за одноместное размещение – 2 500 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

История

1 ночь

Гостиница «История» расположена в тихом районе Тулы, недалеко от «Музея П. Н. Крылова» и в 3 км от центра города.

Номерной фонд состоит из 30 светлых и уютных номеров различных категорий. Каждый номер оснащен комфортными кроватями, ванной комнатой с косметическими средствами и феном, а также ЖК-телевизором, холодильником и быстрым Wi-Fi. Кондиционер предусмотрен в большинстве номеров.

В пешей доступности остановки общественного транспорта, магазины и детский парк. Рядом располагается «Кировский сквер» - 640 м и «Богородичный Пантелеимонов Щегловский монастырь» - 800 м. До железнодорожного вокзала 7,5 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Размещение в гостинице (1 ночь)
  • Питание: завтрак во второй день обед в первый день (если выбран тариф с обедами)
  • Завтрак во второй день
  • Обед в первый день (если выбран тариф с обедами)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Посещение Пряничного музея с программой «Тула в чашке чая, секреты тульского самовара» - 1 000 руб. за человека
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины
  • Обеды (если выбран тариф без обедов)
  • Ужины
Место начала и завершения?
Москва, проспект Мира, 150
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать о туре?
  1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества (возможна замена некоторых экскурсий на равноценные), а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  2. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус, иномарка туристического класса.
  3. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  4. Рассадка в автобусе фиксированная. Места предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  5. Есть платная услуга «Выбор места». В таком случае менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора/турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 часа.
  8. При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

