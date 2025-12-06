Мои заказы

«Сладкое филимоновское чудо»: мастер-класс по росписи имбирного пряника

Интереснее знакомиться с историей, когда ее можно попробовать на вкус.

Но Тульский край славится не только сладостями, но еще и знаменитым художественным промыслом – филимоновской игрушкой.

А что же получится, если объединить
сладость и историю филимоновской игрушки? А, получится уникальный мастер-класс по росписи имбирного пряника «Сладкое филимоновское чудо»! Наши имбирные пряники выполнены в форме филимоновской игрушки, а наша сладкая глазурь повторяет цвета ее росписи.

Описание тура

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи имбирного пряника, где вы познакомитесь с богатой историей филимоновской игрушки – одного из ярких символов русского народного искусства, прославляющего Тульский край! Что вас ожидает:
  • В ходе мастер-класса мы поговорим о происхождении, особенностях изготовления и легендах связанных с филимоновской игрушкой.
  • Вы узнаете о значении ярких символов и орнаментов, украшающих филимоновскую игрушку.
  • После полученных знаний каждый гость сможет своими руками расписать имбирный пряник в виде филимоновской игрушки.
  • В конце вас ждет гостеприимное чаепитие, которое дополнит творческое путешествие.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Рассказ гида о филимоновской игрушке
  • Мастер-класс по росписи имбирного пряника
  • Чаепитие
Что не входит в цену
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Тургеневская улица, 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

