Интереснее знакомиться с историей, когда ее можно попробовать на вкус.
Но Тульский край славится не только сладостями, но еще и знаменитым художественным промыслом – филимоновской игрушкой.
А что же получится, если объединить
Описание тураПриглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи имбирного пряника, где вы познакомитесь с богатой историей филимоновской игрушки – одного из ярких символов русского народного искусства, прославляющего Тульский край! Что вас ожидает:
- В ходе мастер-класса мы поговорим о происхождении, особенностях изготовления и легендах связанных с филимоновской игрушкой.
- Вы узнаете о значении ярких символов и орнаментов, украшающих филимоновскую игрушку.
- После полученных знаний каждый гость сможет своими руками расписать имбирный пряник в виде филимоновской игрушки.
- В конце вас ждет гостеприимное чаепитие, которое дополнит творческое путешествие.
Ответы на вопросы
Что включено
- Рассказ гида о филимоновской игрушке
- Мастер-класс по росписи имбирного пряника
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Тургеневская улица, 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
