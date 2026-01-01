Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (музей «Тульские сам...
«Мы познакомимся с историей этого старинного лакомства, пройдём мастер-класс по его выпечке и узнаем секреты изготовления»
21 фев в 11:00
6 мар в 11:00
18 900 ₽ за человека
Атмосферные выходные в Туле и Ясной Поляне: гастрономия, культура, мастер-классы (мини-группа)
Посетить кремль и дом Толстого, насладиться кухней, покататься в упряжке, сделать съедобный сувенир
Начало: Ж/д вокзал Тулы, 11:00. Возможно любое время встре...
31 янв в 11:00
14 фев в 11:00
35 000 ₽ за человека
Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием
Изучить Ясную Поляну и кремль, расписать филимоновскую игрушку и испечь пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы в 11:10 или Музей самоваров в 11:3...
«Также состоятся мастер-класс по выпечке и дегустация пряника с ароматным чаем и другими сладостями»
22 фев в 11:00
4 апр в 11:00
14 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Туле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Туле
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Туле в январе 2026
Сейчас в Туле в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 14 900 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Туле на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 6 ⭐ отзывов, цены от 14900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март