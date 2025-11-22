Выходные в Туле и области с мастер-классами и чаепитием
Изучить Ясную Поляну и кремль, расписать филимоновскую игрушку и испечь пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы в 11:10 или Музей самоваров в 11:3...
22 фев в 11:00
7 мар в 11:00
14 900 ₽ за человека
Тур по Туле и Ясной Поляне в мини-группе: гастрономия, экскурсии, мастер-классы (всё включено)
Погулять по купеческому городу, отведать специалитетов, прокатиться верхом и сделать тульский пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы, 9:30. Возможно любое время встреч...
Сегодня в 12:00
29 ноя в 12:00
35 000 ₽ за человека
Приезжайте, гости, в Тулу: Ясная Поляна, экскурсии, чаепитие и мастер-классы
Узнать о жизни и творчестве Л. Толстого, расписать филимоновскую игрушку и сделать пряник
Начало: Тула, ул. Менделеевская, д. 8 (музей «Тульские сам...
21 фев в 11:00
6 мар в 11:00
18 900 ₽ за человека
