Уик-энд в Туле с дворянским шиком в мини-группе: экскурсии, мастер-класс, гастрономия (всё включено)
Побывать в «Ясной Поляне», отведать специалитеты, прокатиться верхом и сделать тульский пряник
Начало: Ж/д вокзал Тулы, 9:30. Возможно любое время встреч...
«Побываем в усадьбе «Ясная Поляна»: пройдём по аллеям и яблоневому саду, где гулял Л»
13 сен в 09:30
18 окт в 09:30
35 000 ₽ за человека
Изюминки Тульского края
Начало: Тула
«Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея»
12 сен в 10:00
от 18 900 ₽ за человека
Новогодние праздники в Туле. Классическая программа
Начало: Россия, Тула
«Насладитесь атмосферой и духом Ясной поляны (без посещения дома писателя)»
2 янв в 10:00
от 17 500 ₽ за человека
