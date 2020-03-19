Заразилось 1971 +90

Умерло 14 +2

Выздоровело 333 +9

Болеют сейчас 1624 +79

Летальность 0.71% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Тульской области, включая Тулу, находится 0.85%, 1971 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 14 умерло, 333 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1624 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Туле и Тульской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тульской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.28 раза в Тульской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Тульской области

Карта распространения коронавируса в Тульской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тульской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тульской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1971 +90+5% 14 +2+17% 333 +9+3% ▲ 1624+79 11 мая 2020 1881 +86+5% 12 324 +33+11% ▲ 1545+53 10 мая 2020 1795 +89+5% 12 291 +25+9% ▲ 1492+64 9 мая 2020 1706 +86+5% 12 +1+9% 266 +3+1% ▲ 1428+82 8 мая 2020 1620 +90+6% 11 +1+10% 263 +45+21% ▲ 1346+44 7 мая 2020 1530 +85+6% 10 +1+11% 218 +31+17% ▲ 1302+53 6 мая 2020 1445 +77+6% 9 187 +30+19% ▲ 1249+47 5 мая 2020 1368 +75+6% 9 +1+13% 157 +2+1% ▲ 1202+72 4 мая 2020 1293 +75+6% 8 155 +12+8% ▲ 1130+63 3 мая 2020 1218 +83+7% 8 +1+14% 143 +5+4% ▲ 1067+77 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тульской области по дням