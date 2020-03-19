  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Туле и Тульской области

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Тульской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1971+90
  • Умерло 14+2
  • Выздоровело 333+9
  • Болеют сейчас 1624+79
  • Летальность 0.71%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Тульской области, включая Тулу, находится 0.85%, 1971 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 14 умерло, 333 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1624 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Туле и Тульской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тульской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.28 разав Тульской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Тульской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Тульской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тульской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тульской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201971+90+5%14+2+17%333+9+3%1624+79
11 мая 20201881+86+5%12324+33+11%1545+53
10 мая 20201795+89+5%12291+25+9%1492+64
9 мая 20201706+86+5%12+1+9%266+3+1%1428+82
8 мая 20201620+90+6%11+1+10%263+45+21%1346+44
7 мая 20201530+85+6%10+1+11%218+31+17%1302+53
6 мая 20201445+77+6%9187+30+19%1249+47
5 мая 20201368+75+6%9+1+13%157+2+1%1202+72
4 мая 20201293+75+6%8155+12+8%1130+63
3 мая 20201218+83+7%8+1+14%143+5+4%1067+77
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тульской области по дням

Тульская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тульской области

В Тульской области министр заразился коронавирусом
В Тульской области министр заразился коронавирусом
РБК
29.04.2020 21:11
Российские регионы начали вводить пропускной режим вслед за Москвой
Российские регионы начали вводить пропускной режим вслед за Москвой
lenta.ru
28.04.2020 20:06
Российские регионы вслед за Москвой и Подмосковьем начали вводить пропускной режим из-за коронавируса: такой опыт уже переняли власти Тульской области. «С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — указано в заявлении правительства.
В российском регионе прекратили продажу косметики
В российском регионе прекратили продажу косметики
lenta.ru
18.04.2020 19:20
В Тульской области прекращена продажа косметических средств в магазинах из-за пандемии коронавируса. Жители региона смогут приобрести только защитные маски, салфетки, антисептики для рук и туалетную бумагу. При попытке покупателей купить запрещенные товары, продавцы «качают головой и грустно вздыхают».
В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины
В Туле сообщили о смерти вылечившейся от коронавируса 93-летней женщины
РБК
04.04.2020 11:30

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.