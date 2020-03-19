Последние новости коронавируса в Тульской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1971+90
Умерло 14+2
Выздоровело 333+9
Болеют сейчас 1624+79
Летальность 0.71%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Тульской области, включая Тулу, находится 0.85%, 1971 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 14 умерло, 333 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1624 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Туле и Тульской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тульской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Тульской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тульской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Тульской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1971+90+5%
14+2+17%
333+9+3%
▲1624+79
11 мая 2020
1881+86+5%
12
324+33+11%
▲1545+53
10 мая 2020
1795+89+5%
12
291+25+9%
▲1492+64
9 мая 2020
1706+86+5%
12+1+9%
266+3+1%
▲1428+82
8 мая 2020
1620+90+6%
11+1+10%
263+45+21%
▲1346+44
7 мая 2020
1530+85+6%
10+1+11%
218+31+17%
▲1302+53
6 мая 2020
1445+77+6%
9
187+30+19%
▲1249+47
5 мая 2020
1368+75+6%
9+1+13%
157+2+1%
▲1202+72
4 мая 2020
1293+75+6%
8
155+12+8%
▲1130+63
3 мая 2020
1218+83+7%
8+1+14%
143+5+4%
▲1067+77
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тульской области по дням
Тульская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тульской области
Российские регионы вслед за Москвой и Подмосковьем начали вводить пропускной режим из-за коронавируса: такой опыт уже переняли власти Тульской области. «С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — указано в заявлении правительства.
В Тульской области прекращена продажа косметических средств в магазинах из-за пандемии коронавируса. Жители региона смогут приобрести только защитные маски, салфетки, антисептики для рук и туалетную бумагу. При попытке покупателей купить запрещенные товары, продавцы «качают головой и грустно вздыхают».
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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