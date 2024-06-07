13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!