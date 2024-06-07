В прошлом Романов-Борисоглебск, сегодня Тутаев — это тихий городок, живущий на два берега. Он словно застыл в 19 веке. Приглашаем вас без спешки прогуляться по левобережной части — Романовской стороне.
Вы увидите старинный собор и уникальные росписи, прогуляетесь по местам, которые Кустодиев сохранил на своих полотнах, узнаете, как появился город.
Вы увидите старинный собор и уникальные росписи, прогуляетесь по местам, которые Кустодиев сохранил на своих полотнах, узнаете, как появился город.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по историческим местам
- Вы посетите Крестовоздвиженский собор — ключевой символ левобережной части города. Взглянете на уникальные росписи костромских художников.
- Погрузитесь в торговое прошлое города и осмотрите особняки, некогда принадлежавшие местным купцам.
- Прогуляетесь по набережной, известной как Кустодиевский бульвар. Это место вдохновило Бориса Кустодиева на создание знаменитых полотен, отразивших красоту русской провинции.
- На площади Ленина увидите сохранившиеся с 17 века строгановские склады, которые «расскажут» о былой важности Романова как торгового центра.
- Поднимитесь на смотровую площадку пожарной каланчи, откуда открываются великолепные виды на Тутаев, разделённый Волгой, и окрестные холмы, украшенные многочисленными церквями.
Погружение в историю
- Гид расскажет о князе Романе Владимировиче и истории основания Романова в 1283 году.
- Вы откроете тайну Романова и Борисоглебска. Выясните, как и почему два древних города стали одним.
- Поймёте, почему кинорежиссёры часто выбирали Тутаев для съёмок. Обнаружите следы города в популярных фильмах и сериалах, таких как «12 стульев», «Очарованный странник», «Доктор Живаго» и других.
- Узнаете, почему Дмитрий Менделеев проводил свои эксперименты в Тутаеве и познакомитесь с научным наследием учёного.
Организационные детали
- Можем организовать экскурсию по Борисоглебской стороне Тутаева или одновременно по Романовской и Борисоглебской сторонам. Подробности обсудим в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Панина д. 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тутаеве
Провела экскурсии для 8041 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июня 2024
Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
М
Мария
21 мая 2024
13 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все про него знает и хорошо рассказывает. Юлия встретила нас сразу, как мы приехали, а в конце экскурсии привезла нас на паром через Волгу. Интересные истории, красивые виды и хорошая погода оставили замечательное впечатление!
К
Константин
8 мая 2024
Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная экскурсия прошла легко, очень познавательно, хотя при въезде в город показалось, что и смотреть-то нечего. Не было перенасыщения лишними датами, но с интересными исторически-бытовыми историями. Уехали в Ярославль с большим позитивом и хорошим настроением.
Ирина
11 апр 2024
Отличный гид Юлия, жительница Романова. Знает и любит свой городок. Речь очень грамотная, рассказ интересный. Довезла нас до переправы на своей машине, что не входило в стоимость.
Е
Евгения
1 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Большой неожиданностью был полуторачасовой переезд из одной в другую часть города. Об этом нигде не видели информацию. География города красивая. Уединение и древность. Спасибо Юлии. Спасибо таким людям, которые ТАК любят Россию.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тутаева
Похожие экскурсии из Тутаева
Индивидуальная
2.5 часа
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Сегодня в 10:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Тутаеву - Романовская сторона
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.