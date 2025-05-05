Воскресенский собор – экскурсии в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Воскресенский собор» в Тутаеве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
5 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Прогуляйтесь по улочкам Тутаева и посетите выставку «Борисоглебская сторона». Откройте для себя величественный Воскресенский собор и уникальные иконы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
4500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 мая 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Замечательный гид Алексей рассказывал всю дорогу. Обширная информация об истории края и известных личностях истории. Великолепные храмы, старинные церкви, святые
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    места… для любителей русской старины прекрасная экскурсия! На моторке через Волгу 👍👍👍потрясающие ощущения(можно было и на пароме, но не ищем простых путей) Отдельно спасибо водителю Сергею!!!! Спасибо за замечательную поездку!!!!!!

  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Экскурсию вела Евгения. Мы задержались на полчаса (дорожная ситуация), но это никак не отразилось на экскурсии. Очень доброжелательно, интересно Евгения вела свой рассказ о любимом городе. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с Тутаевым, узнать историю этого города.
  • М
    Мария
    3 мая 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Были на обеих сторонах замечательного города! Анна прекрасный рассказчик. Ни разу не пожалели, несмотря на холодную погоду! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 мая 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Великолепно!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсия очень понравилась, а еще больше экскурсовод Алексей! Настоящий профессионал, знает хорошо историю края, название и владельца почти, каждого дома,
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    церкви в Романове и Борисоглебске! Было очень интересно с ним общаться на темы повседневного быта горожан, о ремеслах Тутаева. Профессионал! Хочется встретиться еще раз. рекомендую его для экскурсий по Волге, т к он сам волжанин!!!

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Прекрасная организация, чудесный экскурсовод, очень повезло с погодой, душевный день. Благодарим от всей души!
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
    Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Воскресенский собор»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Визитные карточки Тутаева
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  3. Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Воскресенский собор
  4. Покровская церковь
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в мае 2025
Сейчас в Тутаеве в категории "Воскресенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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