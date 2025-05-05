М Марина Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке читать дальше места… для любителей русской старины прекрасная экскурсия! На моторке через Волгу 👍👍👍потрясающие ощущения(можно было и на пароме, но не ищем простых путей) Отдельно спасибо водителю Сергею!!!! Спасибо за замечательную поездку!!!!!! Замечательный гид Алексей рассказывал всю дорогу. Обширная информация об истории края и известных личностях истории. Великолепные храмы, старинные церкви, святые

Е Елена Визитные карточки Тутаева Экскурсию вела Евгения. Мы задержались на полчаса (дорожная ситуация), но это никак не отразилось на экскурсии. Очень доброжелательно, интересно Евгения вела свой рассказ о любимом городе. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с Тутаевым, узнать историю этого города.

М Мария Визитные карточки Тутаева Были на обеих сторонах замечательного города! Анна прекрасный рассказчик. Ни разу не пожалели, несмотря на холодную погоду! Однозначно рекомендую!

Е Елена Визитные карточки Тутаева Великолепно!

Т Татьяна Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке читать дальше церкви в Романове и Борисоглебске! Было очень интересно с ним общаться на темы повседневного быта горожан, о ремеслах Тутаева. Профессионал! Хочется встретиться еще раз. рекомендую его для экскурсий по Волге, т к он сам волжанин!!! Экскурсия очень понравилась, а еще больше экскурсовод Алексей! Настоящий профессионал, знает хорошо историю края, название и владельца почти, каждого дома,

Н Наталья Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке Прекрасная организация, чудесный экскурсовод, очень повезло с погодой, душевный день. Благодарим от всей души!