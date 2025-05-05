Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
2 июн в 09:00
3 июн в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тутаеву - Борисоглебская сторона
Прогуляйтесь по улочкам Тутаева и посетите выставку «Борисоглебская сторона». Откройте для себя величественный Воскресенский собор и уникальные иконы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 мая 2025Замечательный гид Алексей рассказывал всю дорогу. Обширная информация об истории края и известных личностях истории. Великолепные храмы, старинные церкви, святые
- ЕЕлена4 мая 2025Экскурсию вела Евгения. Мы задержались на полчаса (дорожная ситуация), но это никак не отразилось на экскурсии. Очень доброжелательно, интересно Евгения вела свой рассказ о любимом городе. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет познакомиться с Тутаевым, узнать историю этого города.
- ММария3 мая 2025Были на обеих сторонах замечательного города! Анна прекрасный рассказчик. Ни разу не пожалели, несмотря на холодную погоду! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена2 мая 2025Великолепно!
- ТТатьяна25 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, а еще больше экскурсовод Алексей! Настоящий профессионал, знает хорошо историю края, название и владельца почти, каждого дома,
- ННаталья31 марта 2025Прекрасная организация, чудесный экскурсовод, очень повезло с погодой, душевный день. Благодарим от всей души!
- ООльга18 августа 2023Ни секунды не пожалели, что заказали экскурсию. И взрослые, и дети-слушали все. И каждый раз убеждаюсь: город глазами местного жителя это абсолютно другое, чем прочитанное в книге или путеводителе. Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Воскресенский собор»
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