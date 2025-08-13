Мои заказы

Покровская церковь – экскурсии в Тутаеве

Найдено 4 экскурсии в категории «Покровская церковь» в Тутаеве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
5 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Дата посещения: 13 августа 2025
    Благодарим Алексея за интересную поездку.
  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Анна спасибо вам за экскурсию вы очень хороший экскурсовод отвечали на все вопросы, вас очень интересно слушать. Спасибо за экскурсию
  • И
    Инна
    11 ноября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Очень интересная экскурсия! Анна с большой душой и любовью рассказывала о своем городе, много интересной информации, интерактива, прекрасная речь и глубокие знания экскурсовода, а приятным бонусом - чай с травами и баранками. Спасибо большое! Очень советую!
    Очень интересная экскурсия! Анна с большой душой и любовью рассказывала о своем городе, много интересной информации, интерактива, прекрасная речь и глубокие знания экскурсовода, а приятным бонусом - чай с травами и баранками. Спасибо большое! Очень советую!
  • Е
    Елена
    23 октября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Интересная экскурсия гида- профессионала, влюбленного в свой город. Экскурсия познавательна как для взрослых, так и для детей. Буду рекомендовать друзьям. Елена
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Прекрасная экскурсия, всем рекомендую. Левый берег Тутаева гораздо уютнее и интереснее правого, тихий купеческий городок. Гид Марина очень приветливая и
    читать дальше

    доброжелательная, весьма профессионально объяснила нам сюжеты фресок Гурия Никита в Крестовоздвиженском храме, показала местные артобъекты, сумела создать атмосферу приятной неспешной прогулки и даже угостила нас чаем с баранками на Кустодиевском бульваре.

  • Н
    Наталия
    18 сентября 2025
    Неизведанный Тутаев
    Экскурсию для нас проводила Наталья. Большое спасибо ей за такую подачу материала, структурированное повествование, приятное общение, любовь к городу и его истории. Максимально рекомендую экскурсовода и данную экскурсию. Мы получили прекрасные впечатления и наполненность интересной информацией. Спасибо!
    Экскурсию для нас проводила Наталья. Большое спасибо ей за такую подачу материала, структурированное повествование, приятное общение, любовь к городу и его истории. Максимально рекомендую экскурсовода и данную экскурсию. Мы получили прекрасные впечатления и наполненность интересной информацией. Спасибо!
  • Э
    Элина
    1 сентября 2025
    Неизведанный Тутаев
    В субботу 30 августа мы побывали на удивительной экскурсии по левому берегу г. Тутаева. Огромное спасибо нашему гиду Марине за
    читать дальше

    интересный, очень информативный рассказ о Романовской стороне старинного города Романов-Борисоглебск. Марина любит свой город, всей душой болеет за его процветание, за сохранение самобытности, и это с первых минут экскурсии передается слушателям. Отдельное спасибо за чаепитие с баранками на Кустодиевском бульваре!!! Мы просто очарованы древними храмами и живописными берегами Волги!

  • Ю
    Юлия
    28 августа 2025
    Неизведанный Тутаев
    Прекрасный маршрут, интереснейший рассказ. Благодарим.
  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    Неизведанный Тутаев
    Очень душевная, умиротворяющая, интересная, расширяющая знания своих истоков экскурсия.
    Благодарю Анну за этот прекрасный день. Очень искренняя девушка, с любовью поведала историю своего уголка.
    Прекрасные виды на Волгу, очень понимаю Кустодиева 😊
    Не буду раскрывать все карты, но очень рекомендую.
    Очень душевная, умиротворяющая, интересная, расширяющая знания своих истоков экскурсия.
    Благодарю Анну за этот прекрасный день. Очень искренняя девушка, с любовью поведала историю своего уголка.
    Прекрасные виды на Волгу, очень понимаю Кустодиева 😊
    Не буду раскрывать все карты, но очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Неизведанный Тутаев
    Экскурсовод Анна очень интересно рассказывала о Романовской стороне Тутаева. Спасибо большое!
    С удовольствием слушали и мы взрослые и дети-школьники. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    1 августа 2025
    Неизведанный Тутаев
    Экскурсия очень понравилась. Анна прекрасно владеет материалом, влюблена в свой город и передаёт эту любовь экскурсантам. Показала нам не только
    читать дальше

    заявленные в описании тура места, но и скорректировала программу с учетом наших пожеланий без каких-либо доплат. Удивительный человек, излучающий добро. Информацию преподносит не просто в доступной, а в очень увлекательной форме. Время пролетело незаметно, но мы успели влюбиться в Тутаев и уже хотим сюда вернуться. Однозначно рекомендую Анну всем, кто хочет узнать Тутаев изнутри, прикоснуться к его истории и полюбить всем сердцем.

    Экскурсия очень понравилась. Анна прекрасно владеет материалом, влюблена в свой город и передаёт эту любовь экскурсантам. Показала нам не только
    читать дальше

    заявленные в описании тура места, но и скорректировала программу с учетом наших пожеланий без каких-либо доплат. Удивительный человек, излучающий добро. Информацию преподносит не просто в доступной, а в очень увлекательной форме. Время пролетело незаметно, но мы успели влюбиться в Тутаев и уже хотим сюда вернуться. Однозначно рекомендую Анну всем, кто хочет узнать Тутаев изнутри, прикоснуться к его истории и полюбить всем сердцем.
  • М
    Мозговая
    31 июля 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Мы были в Тутаеве 15 июля с индивидуальной экскурсией: огромная благодарность организатору Ольге, гиду Ладе, водителю Дмитрию. Много интересного узнали
    читать дальше

    об истории Ярославщины, людях этой земли, их нравах, культуре, обычаях. Сам город, особенно тихая его часть с старинными церквями и живописным бульваром, холмами и домиками просто, как говорится, согрел измученную индустриальным однообразием душу. Хочется пожить там среди старины. Может и получится. Спасибо огромное Трипстеру и удачи в вашем благородном труде.
    Алла Викторовна, Наталия Михайловна.

  • Н
    Наталья
    25 июля 2025
    Неизведанный Тутаев
    Благодарим экскурсовода Наталью за интересную и познавательную экскурсию! Отличный маршрут, все по существу! Множество интересных фактов! 👍 Отдельное спасибо Анне, при всей заполненности экскурсионного времени, вы организовали нам экскурсию!
    Благодарим экскурсовода Наталью за интересную и познавательную экскурсию! Отличный маршрут, все по существу! Множество интересных фактов! 👍 Отдельное спасибо Анне, при всей заполненности экскурсионного времени, вы организовали нам экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    16 июля 2025
    Неизведанный Тутаев
    Огромное спасибо гиду Марине за прекрасную трогательную и одухотворенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и душевно!
  • М
    Маргарита
    14 июля 2025
    Неизведанный Тутаев
    Наша экскурсия проходила по левобережному Тутаеву, где живет только 5 тысяч человек, но мы были очарованы этим древним городком и
    читать дальше

    нашим гидом! Анна великолепно всё организовала, побеспокоилась обо всём, начиная с расписания автобусов на левый берег, кончая перекусом и обедом. На вокзале Ярославля нет расписания автобусов на левый берег (они частные, но отправляются с того же места, что и государственные и цена та же), но Анна заранее позвонила и объяснила всё очень подробно и в Тутаеве нас встретила. Рассказ об этом самобытном городе был очень интересным. Мы как будто побывали в прошлом и прочувствовали то, чем были очарованы Кустодиев и Рерих, когда писали здесь свои полотна.

  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Неизведанный Тутаев
    Неизведанный Тутуев поразил сохранившейся стариной, словно на машине времени перенеслись в прошлое. И в сопровождении нашего замечательного гида получили незабываемые впечатления от истории города, особенно храмов. Спасибо огромное!
    Неизведанный Тутуев поразил сохранившейся стариной, словно на машине времени перенеслись в прошлое. И в сопровождении нашего замечательного гида получили незабываемые впечатления от истории города, особенно храмов. Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2025
    Неизведанный Тутаев
    Все отзывы о этой экскурсии - чистейшая правда! Марина великолепный гид, город разворачивался для нас слой за слоем следуя ее
    читать дальше

    рассказу. Никогда бы мы не сумели оценить Тутаев без Марины и ее профессионализма. А про доброжелательность, терпение и чай с баранками с видом на Волгу можно написать отдельный текст))) Спасибо огромное!

  • Н
    Надежда
    30 июня 2025
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    У нас был прекрасный экскурсовод Мария, которая рассказала множество интересных деталей из жизни современного и старинного города Тутаев.
  • Л
    Людмила
    20 июня 2025
    Неизведанный Тутаев
    Замечательная душевная экскурсия. Информация преподносится в лёгкой и понятной форме. Анна замечательный экскурсовод, с огромной любовью рассказывает и про людей,
    читать дальше

    и про дома и достопримечательности левобережной стороны Тутаева. Человек на своём месте. Благодарим за экскурсию. До сих пор обсуждаем и делимся полученной информацией. Удачи и благодарных слушателей.

    Замечательная душевная экскурсия. Информация преподносится в лёгкой и понятной форме. Анна замечательный экскурсовод, с огромной любовью рассказывает и про людей,
    читать дальше

    и про дома и достопримечательности левобережной стороны Тутаева. Человек на своём месте. Благодарим за экскурсию. До сих пор обсуждаем и делимся полученной информацией. Удачи и благодарных слушателей.
  • П
    Полина
    14 июня 2025
    Неизведанный Тутаев
    Марина - отличный экскурсовод, погрузила нас в эпоху 18-19 века, интересно рассказала о жизни города и людей, самостоятельный осмотр не позволил бы раскрыть места с такой стороны. Поэтому очень благодарны и обязательно вернёмся в Романов ещё раз!

