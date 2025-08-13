Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 августа 2025Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 векеДата посещения: 13 августа 2025Благодарим Алексея за интересную поездку.
- ААлександр16 ноября 2025Анна спасибо вам за экскурсию вы очень хороший экскурсовод отвечали на все вопросы, вас очень интересно слушать. Спасибо за экскурсию
- ИИнна11 ноября 2025Очень интересная экскурсия! Анна с большой душой и любовью рассказывала о своем городе, много интересной информации, интерактива, прекрасная речь и глубокие знания экскурсовода, а приятным бонусом - чай с травами и баранками. Спасибо большое! Очень советую!
- ЕЕлена23 октября 2025Интересная экскурсия гида- профессионала, влюбленного в свой город. Экскурсия познавательна как для взрослых, так и для детей. Буду рекомендовать друзьям. Елена
- ООльга12 октября 2025Прекрасная экскурсия, всем рекомендую. Левый берег Тутаева гораздо уютнее и интереснее правого, тихий купеческий городок. Гид Марина очень приветливая и
- ННаталия18 сентября 2025Экскурсию для нас проводила Наталья. Большое спасибо ей за такую подачу материала, структурированное повествование, приятное общение, любовь к городу и его истории. Максимально рекомендую экскурсовода и данную экскурсию. Мы получили прекрасные впечатления и наполненность интересной информацией. Спасибо!
- ЭЭлина1 сентября 2025В субботу 30 августа мы побывали на удивительной экскурсии по левому берегу г. Тутаева. Огромное спасибо нашему гиду Марине за
- ЮЮлия28 августа 2025Прекрасный маршрут, интереснейший рассказ. Благодарим.
- ССветлана10 августа 2025Очень душевная, умиротворяющая, интересная, расширяющая знания своих истоков экскурсия.
Благодарю Анну за этот прекрасный день. Очень искренняя девушка, с любовью поведала историю своего уголка.
Прекрасные виды на Волгу, очень понимаю Кустодиева 😊
Не буду раскрывать все карты, но очень рекомендую.
- ИИрина7 августа 2025Экскурсовод Анна очень интересно рассказывала о Романовской стороне Тутаева. Спасибо большое!
С удовольствием слушали и мы взрослые и дети-школьники. Рекомендую.
- ЕЕлена1 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Анна прекрасно владеет материалом, влюблена в свой город и передаёт эту любовь экскурсантам. Показала нам не только
- ММозговая31 июля 2025Мы были в Тутаеве 15 июля с индивидуальной экскурсией: огромная благодарность организатору Ольге, гиду Ладе, водителю Дмитрию. Много интересного узнали
- ННаталья25 июля 2025Благодарим экскурсовода Наталью за интересную и познавательную экскурсию! Отличный маршрут, все по существу! Множество интересных фактов! 👍 Отдельное спасибо Анне, при всей заполненности экскурсионного времени, вы организовали нам экскурсию!
- ЮЮлия16 июля 2025Огромное спасибо гиду Марине за прекрасную трогательную и одухотворенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и душевно!
- ММаргарита14 июля 2025Наша экскурсия проходила по левобережному Тутаеву, где живет только 5 тысяч человек, но мы были очарованы этим древним городком и
- ССветлана4 июля 2025Неизведанный Тутуев поразил сохранившейся стариной, словно на машине времени перенеслись в прошлое. И в сопровождении нашего замечательного гида получили незабываемые впечатления от истории города, особенно храмов. Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина30 июня 2025Все отзывы о этой экскурсии - чистейшая правда! Марина великолепный гид, город разворачивался для нас слой за слоем следуя ее
- ННадежда30 июня 2025У нас был прекрасный экскурсовод Мария, которая рассказала множество интересных деталей из жизни современного и старинного города Тутаев.
- ЛЛюдмила20 июня 2025Замечательная душевная экскурсия. Информация преподносится в лёгкой и понятной форме. Анна замечательный экскурсовод, с огромной любовью рассказывает и про людей,
- ППолина14 июня 2025Марина - отличный экскурсовод, погрузила нас в эпоху 18-19 века, интересно рассказала о жизни города и людей, самостоятельный осмотр не позволил бы раскрыть места с такой стороны. Поэтому очень благодарны и обязательно вернёмся в Романов ещё раз!
