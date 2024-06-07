1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Открыть историю городка, пройти по местам киносъемок и поддаться очарованию провинциальной России
Начало: В Ярославле
«Вы посетите Воскресенский собор 17 века с красивыми изразцами и одной из крупнейших икон средневекового православного мира»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
«Крестовоздвиженский собор 17 века»
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Посетить места, вдохновлявшие живописца Кустодиева, химика Менделеева и многих кинорежиссёров
Начало: Ул. Панина д. 9
«Вы посетите Крестовоздвиженский собор — ключевой символ левобережной части города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
- ЕЕлена3 июня 2024Огромное спасибо нашему экскурсоводу - замечательной и обаятельной Анне! Узнали много интересного о Тутаеве, этой волжской жемчужинке. Маршрут был выстроен
- ЕЕлена28 мая 2024Марина, спасибо большое за великолепную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень много интересной информации. Приятно,
- ВВадим27 мая 2024Заказ экскурсии у "представителя команды гидов" вызывает у меня некоторый дискомфорт, поскольку какой гид достанется тебе - неизвестно. В данном
- ТТатьяна26 мая 2024Анна показала нам Тутаев на обеих берегах, так как мы были на машине помогла разобраться с паромом. Благодаря Анне мы
- ММария21 мая 202413 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
- ААлексей15 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Тутаев. Помимо красивых видов с разных берегов Волги на город, был замечательный рассказ гида Марии. Спасибо ей большое за увлекательное путешествие и в пространстве, и во времени.
- ККонстантин8 мая 2024Нашим гидом в Тутаеве была Юлия, знающий, увлеченный, влюбленный в свой город и в свою работу человек. Логически продуманая пешеходная
- ММария10 марта 2024Экскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. Экскурсия понравилась, сам город совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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