Путешествие в село Медное под Тверью — это прежде всего знакомство с уникальным исчезающим ремесленным искусством.
Главная часть нашей программы — экскурсия в музей художественного стекла с живым шоу стеклодува. Дополнительно сопровождающий расскажет вам об истории села, о мемориальном комплексе, посвящённом жертвам репрессий, а при желании покажет вам уютную итальянскую сырную ферму, где можно попробовать сыры или приобрести сувениры.
Описание экскурсии
Легенды поселка Медное Село Медное расположено на живописных берегах Тверцы и впервые упоминается в XIV веке. Медное хранит множество тайн и легенд: от загадочного медного креста, зарытого первыми крестителями Руси, до романтической истории о рыжеволосой красавице Медне. Каждый камень здесь дышит историей — от императорского путевого дворца до фресок старинной Казанской церкви. Особая гордость Медного — Музей художественного стекла. Здесь собрана коллекция, корни которой уходят в историю Калининского стекольного завода — где предметы декоративного искусства выполнялись вручную из стеклянных трубок на газовой горелке. Эта редкая техника художественного выдувания из стекла почти исчезла, мастеров, владеющих ею, сегодня единицы. В Медном у вас будет возможность своими глазами увидеть, как мастер работает в этой редкой технике. Во время поездки вы:
- Посетите Музей художественного стекла, где вас ждёт экскурсия, шоу стеклодува и удивительные работы трёх поколений художников семьи Маршумовых. Вы увидите, как в пламени горелки рождаются стеклянные фантазии.
- Увидите мемориальный комплекс, где покоятся тысячи жертв репрессий и польские офицеры, расстрелянные в 1940 году. Это место памяти и тишины, наполненное глубоким уважением к прошлому.
А при желании пообедаете на уютной итальянской сырной ферме, где уже четверть века сыровар Пьетро Мацца готовит авторские сыры по старинным рецептам своей семьи. Здесь всё настоящее: вкус, атмосфера и итальянское гостеприимство. Важная информация: Экскурсия проводится для небольших групп:.
- До 3 человек — мы везём вас на нашем автомобиле.
- Больше 3 человек — организуем для вас комфортный трансфер за дополнительную плату (либо экскурсия проводится на транспорте туристов). Билеты в музей не включены в стоимость.
- Взрослый билет — 950 ₽ • Детский и льготный билет — 800 ₽ • Дети до 7 лет — бесплатно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей художественного стекла
- Мемориальный комплекс в Медном
- Казанская церковь XVIII века
- Императорский путевой дворец
- Итальянская сырная ферма (по желанию)
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Авто для группы до 3 человек
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Обед на ферме
- Трансфер для группы больше 3 человек
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Основная часть нашей программы - это экскурсия в музее стекла и шоу стеклодува. Чтобы попасть на это мерприятие нам нужно выезжатьв 9.00 - начало программв в музее в 11.00 или в 13.00 - начало программв в музее в 15.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
И
Замечательная экскурсия. Гид Мария очень доброжелательная. Много разнообразной познавательной информации. Рекомендую
М
Очень интересный формат. Увлекательный рассказ погружает в атмосферу того времени.
Также очень понравился музей художественного стекла экскурсия по нему и мастер-класс.
Ш
Также очень понравился музей художественного стекла экскурсия по нему и мастер-класс.
5500 ₽ за экскурсию