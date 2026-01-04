Легенды поселка Медное Село Медное расположено на живописных берегах Тверцы и впервые упоминается в XIV веке. Медное хранит множество тайн и легенд: от загадочного медного креста, зарытого первыми крестителями Руси, до романтической истории о рыжеволосой красавице Медне. Каждый камень здесь дышит историей — от императорского путевого дворца до фресок старинной Казанской церкви. Особая гордость Медного — Музей художественного стекла. Здесь собрана коллекция, корни которой уходят в историю Калининского стекольного завода — где предметы декоративного искусства выполнялись вручную из стеклянных трубок на газовой горелке. Эта редкая техника художественного выдувания из стекла почти исчезла, мастеров, владеющих ею, сегодня единицы. В Медном у вас будет возможность своими глазами увидеть, как мастер работает в этой редкой технике. Во время поездки вы:

Посетите Музей художественного стекла, где вас ждёт экскурсия, шоу стеклодува и удивительные работы трёх поколений художников семьи Маршумовых. Вы увидите, как в пламени горелки рождаются стеклянные фантазии.

Увидите мемориальный комплекс, где покоятся тысячи жертв репрессий и польские офицеры, расстрелянные в 1940 году. Это место памяти и тишины, наполненное глубоким уважением к прошлому.

А при желании пообедаете на уютной итальянской сырной ферме, где уже четверть века сыровар Пьетро Мацца готовит авторские сыры по старинным рецептам своей семьи. Здесь всё настоящее: вкус, атмосфера и итальянское гостеприимство. Важная информация: Экскурсия проводится для небольших групп:.

А при желании пообедаете на уютной итальянской сырной ферме, где уже четверть века сыровар Пьетро Мацца готовит авторские сыры по старинным рецептам своей семьи. Здесь всё настоящее: вкус, атмосфера и итальянское гостеприимство. Важная информация: Экскурсия проводится для небольших групп:.

• А при желании пообедаете на уютной итальянской сырной ферме, где уже четверть века сыровар Пьетро Мацца готовит авторские сыры по старинным рецептам своей семьи. Здесь всё настоящее: вкус, атмосфера и итальянское гостеприимство. Важная информация: Экскурсия проводится для небольших групп: