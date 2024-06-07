1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку в Твери
Погрузитесь в начало 20 века и проживите день фабриканта в Морозовском городке с гидом-проводником и актерским озвучиванием
Начало: На улице Двор Пролетарки
15 июня в 13:30
23 июня в 13:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода. 23
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий"
Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Погрузитесь в историю Твери с аудиогидом, открывая главные достопримечательности и купеческое наследие
Начало: Тверь, Советская площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Открывая Тверь: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей Твери, ее архитектурными шедеврами и легендами. Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Соборная пл., у входа в Спасо-Преображенский собор
Расписание: С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30
10 июня в 15:00
17 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь: история и достопримечательности»
Погрузитесь в мир тверских достопримечательностей и исторических тайн в увлекательной прогулке
Начало: Пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морозовский городок в Твери: путешествие сквозь века
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Морозовскому городку - символу истории и архитектуры Твери
Начало: Г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь - место первых: путешествие сквозь века и истории
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Твери, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Твери Михаила Круга
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Расписание: В любой день недели.
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Второй раз в Твери и второй раз с Мариной по городу. Очень доброжелательная, интересно рассказывает. Я в этот раз была
- ЕЕлена6 июня 2024Колоритной, динамично, было немного жарковато, но справились. и для большой и для маленькой компании подходит. Рассказчик сам увлечен и увлекает слушателей. Понравилось сравнение города современного с прошлым. Все в живую. Рекомендуем для первого знакомства.
- ООльга6 июня 2024Были в Твери с 3 июня по 5 июня 2024года. Заказывали: квест- экскурсию « Гуляем по Твери» 4 июня 2024г.,
- ООксана5 июня 2024Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
- ААнастасия5 июня 2024Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
- ААнна3 июня 2024Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ААлексей3 июня 2024Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Индивидуальные»
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