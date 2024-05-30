Экскурсии по Твери на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Твери, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Тверь Михаила Круга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лейла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
  • В
    Валентин
    26 мая 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
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    на экскурсию с мужем, мало себе представляя, кто такой Михаил Круг (ну кроме известной песни "Владимирский централ). Но мне очень понравилась экскурсия, мы заезжали в районы и места, в которые туристы редко заходят, но они тоже достойны внимания. Проводит экскурсию сестра Михаила Круга, поэтому информация должна быть максимально достоверной. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
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    экскурсии изменилось восприятие города Тверь, стали ближе эти улочки, понятна любовь певца к родным местам. Ольга очень подробно и с большой любовью к брату рассказывает о его жизни, показывает все достопримечательности упомянутые в песнях. Огромное спасибо за экскурсию.

  • Y
    Yulia
    13 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
  • С
    Светлана
    6 февраля 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.
  • Е
    Елена
    4 февраля 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Экскурсия была прекрасна!
  • С
    Светлана
    13 января 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Мария хороший гид и отзывчивый человек, согласилась модифицировать программу под наши пожелания и интересы, рассказала лайфхаки, порекомендовала магазины и рестораны. Рекомендую! Наша компания осталась довольна 👏
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Твери пешком и на автомобиле
  2. Тверь Михаила Круга
  3. Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
  4. Тверь - в Москву дверь
  5. Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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