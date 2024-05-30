1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ВВалентин26 мая 2024Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
- ЮЮлия23 мая 2024Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
- ЮЮлия17 мая 2024Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
- YYulia13 мая 2024Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
- ООльга28 февраля 2024Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
- ССветлана6 февраля 2024Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.
- ЕЕлена4 февраля 2024Экскурсия была прекрасна!
- ССветлана13 января 2024Мария хороший гид и отзывчивый человек, согласилась модифицировать программу под наши пожелания и интересы, рассказала лайфхаки, порекомендовала магазины и рестораны. Рекомендую! Наша компания осталась довольна 👏
- ННаталья24 сентября 2023Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На машине»
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